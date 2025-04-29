Рейтинг@Mail.ru
США выйдут из урегулирования по Украине без прогресса по переговорам - РИА Новости Крым, 29.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250429/ssha-vyydut-iz-uregulirovaniya-po-ukraine-bez-progressa-po-peregovoram-1146092866.html
США выйдут из урегулирования по Украине без прогресса по переговорам
США выйдут из урегулирования по Украине без прогресса по переговорам - РИА Новости Крым, 29.04.2025
США выйдут из урегулирования по Украине без прогресса по переговорам
США выйдут из переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине, если не будет прогресса на пути к миру. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 29.04.2025
2025-04-29T22:03
2025-04-29T22:03
госдепартамент сша
новости
россия
сша
переговоры
политика
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/02/1143860702_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_7934ef298eab340b07024fdda7c7ebdd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. США выйдут из переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине, если не будет прогресса на пути к миру. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя госдепартамента Тэмми Брюса.Брюс добавила, что Вашингтон ждет "полного и длительного" прекращения огня и завершения конфликта.И отметила, что, по мнению американской администрации, сейчас настало время, когда обе стороны конфликта должны представить конкретные предложения, и если не будет достигнуто прогресса, то США выйдут из переговорного процесса по урегулированию украинского конфликта.Предложение президента России Владимира Путина о перемирии ко Дню Победы – это начало прямых переговоров с Киевом без предварительных условий. Об этом ранее во вторник заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.Москва прекрасно знает цену заявлениям Киева про перемирие, подчеркнул Лавров, комментируя предложения главы киевского режима Владимира Зеленского о 30-дневном перемирии.Украина и Европа требуют от России прекращения огня только потому, что Киев терпит поражение на поле боя, подчеркнул глава внешнеполитического ведомства России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
сша
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/02/1143860702_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c205819605a5f18f5b3050d85bf08e92.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
госдепартамент сша, новости, россия, сша, переговоры, политика, украина
США выйдут из урегулирования по Украине без прогресса по переговорам

США выйдут из процесса урегулирования по Украине без прогресса по переговорам – госдеп

22:03 29.04.2025
 
© РИА Новости . Антон Денисов / Перейти в фотобанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости . Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. США выйдут из переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине, если не будет прогресса на пути к миру. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя госдепартамента Тэмми Брюса.

"Если не будет прогресса, то мы устранимся из процесса в качестве посредников", – сказала она журналистам на брифинге.

Брюс добавила, что Вашингтон ждет "полного и длительного" прекращения огня и завершения конфликта.
И отметила, что, по мнению американской администрации, сейчас настало время, когда обе стороны конфликта должны представить конкретные предложения, и если не будет достигнуто прогресса, то США выйдут из переговорного процесса по урегулированию украинского конфликта.
Предложение президента России Владимира Путина о перемирии ко Дню Победы – это начало прямых переговоров с Киевом без предварительных условий. Об этом ранее во вторник заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Москва прекрасно знает цену заявлениям Киева про перемирие, подчеркнул Лавров, комментируя предложения главы киевского режима Владимира Зеленского о 30-дневном перемирии.
Украина и Европа требуют от России прекращения огня только потому, что Киев терпит поражение на поле боя, подчеркнул глава внешнеполитического ведомства России.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Госдепартамент СШАНовостиРоссияСШАПереговорыПолитикаУкраина
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:30Ученые создали пленку для зубов против кариеса
22:03США выйдут из урегулирования по Украине без прогресса по переговорам
21:48Обновленную Доску почета открыли в Симферопольском районе
21:32Синхронистки из Крыма выиграли 10 золотых медалей на турнире в Бресте
21:17Сколько крымчане заплатят за кило шашлыка на майские – инфографика
21:05Как крымчане проведут майские праздники – опрос
20:48В Севастополе многодетные молодые родители получат по 300 тысяч рублей
20:35В Никитском ботсаду выбрали самый красивый тюльпан
20:24Проехать в пять раз быстрее: в Крыму на пунктах пропуска новые сканеры
20:11В Симферополе 80 пар одновременно станцуют вальс в честь 80-летия Победы
19:53Военный союз РФ и КНДР прошел проверку в Курской области: что дальше
19:37Настоящий мужчина и защитник: Керчь простилась с героем СВО
19:16Украина будет разгромлена очень скоро – Трамп
19:06Предложение Путина о перемирии – начало прямых переговоров с Киевом
18:52Ножом без причины – в Севастополе приезжий убил прохожего
18:3117 человек ранены при ударе ВСУ по центру Горловки
18:16Отравитель российских летчиков на Кубани получил 27 лет колонии
18:07Европейские лидеры отказались ехать в Киев на 9 мая – СМИ
17:53Пляжи, арт-кластер и дайвинг – Судак готов встретить туристов
17:35Оперативность и опыт: в Крыму выбрали лучшего водителя пожарной машины
Лента новостейМолния