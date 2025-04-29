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США выйдут из урегулирования по Украине без прогресса по переговорам
США выйдут из урегулирования по Украине без прогресса по переговорам - РИА Новости Крым, 29.04.2025
США выйдут из урегулирования по Украине без прогресса по переговорам
США выйдут из переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине, если не будет прогресса на пути к миру. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 29.04.2025
2025-04-29T22:03
2025-04-29T22:03
2025-04-29T22:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. США выйдут из переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине, если не будет прогресса на пути к миру. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя госдепартамента Тэмми Брюса.Брюс добавила, что Вашингтон ждет "полного и длительного" прекращения огня и завершения конфликта.И отметила, что, по мнению американской администрации, сейчас настало время, когда обе стороны конфликта должны представить конкретные предложения, и если не будет достигнуто прогресса, то США выйдут из переговорного процесса по урегулированию украинского конфликта.Предложение президента России Владимира Путина о перемирии ко Дню Победы – это начало прямых переговоров с Киевом без предварительных условий. Об этом ранее во вторник заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.Москва прекрасно знает цену заявлениям Киева про перемирие, подчеркнул Лавров, комментируя предложения главы киевского режима Владимира Зеленского о 30-дневном перемирии.Украина и Европа требуют от России прекращения огня только потому, что Киев терпит поражение на поле боя, подчеркнул глава внешнеполитического ведомства России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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госдепартамент сша, новости, россия, сша, переговоры, политика, украина
США выйдут из урегулирования по Украине без прогресса по переговорам
США выйдут из процесса урегулирования по Украине без прогресса по переговорам – госдеп
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. США выйдут из переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине, если не будет прогресса на пути к миру. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя госдепартамента Тэмми Брюса.
"Если не будет прогресса, то мы устранимся из процесса в качестве посредников", – сказала она журналистам на брифинге.
Брюс добавила, что Вашингтон ждет "полного и длительного" прекращения огня и завершения конфликта.
И отметила, что, по мнению американской администрации, сейчас настало время, когда обе стороны конфликта должны представить конкретные предложения, и если не будет достигнуто прогресса, то США выйдут из переговорного процесса по урегулированию украинского конфликта.
Предложение президента России Владимира Путина о перемирии ко Дню Победы – это начало прямых переговоров с Киевом без предварительных условий. Об этом ранее во вторник заявил
министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Москва прекрасно знает цену заявлениям Киева про перемирие, подчеркнул Лавров, комментируя предложения главы киевского режима Владимира Зеленского о 30-дневном перемирии.
Украина и Европа требуют от России прекращения огня только потому, что Киев терпит поражение на поле боя, подчеркнул глава внешнеполитического ведомства России.
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