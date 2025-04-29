https://crimea.ria.ru/20250429/uchenye-sozdali-plenku-dlya-zubov-protiv-kariesa-1146057488.html

Ученые создали пленку для зубов против кариеса

Ученые создали пленку для зубов против кариеса - РИА Новости Крым, 29.04.2025

Ученые создали пленку для зубов против кариеса

Российские ученые в составе международной группы разработали антибактериальную пленку для зубов, которую можно использовать для профилактики и лечения кариеса и РИА Новости Крым, 29.04.2025

2025-04-29T22:30

2025-04-29T22:30

2025-04-29T22:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Российские ученые в составе международной группы разработали антибактериальную пленку для зубов, которую можно использовать для профилактики и лечения кариеса и других заболеваний полости рта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Российский научный фонд.Уточняется, что ученые Воронежского государственного университета в составе международной научной группы разработали антибактериальное нанокомпозитное покрытие, имитирующее структуру зуба. Оно состоит из основного минерального компонента эмали — нанокристаллического гидроксиапатита и производных органического растворителя хинолина (соединение, на основе которого создаются антибиотики, противомалярийные препараты и другие лекарства). Смесь компонентов наносится на поверхность зуба и спустя 30 минут застывает, образуя пленку.Помимо восстановления структуры зуба, материал подавляет рост бактерий, провоцирующих кариес. Пленка плотно прилегает к эмали и повторяет ее естественную текстуру. По микротвердости оно лишь на 10-20% уступает здоровой эмали.На основе этой разработки можно создавать новые безопасные стоматологические материалы для защиты зубов после отбеливания, при лечении кариеса и в детской стоматологии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе молодым ученым будут платить стипендию 50 тысяч в месяцПервая пациентка с раком крови успешно прошла лечение российской вакцинойКогда в России могут появиться новые вакцины от туберкулеза

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, наука и технологии, стоматология