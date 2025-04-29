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Ученые создали пленку для зубов против кариеса - РИА Новости Крым, 29.04.2025
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Ученые создали пленку для зубов против кариеса
Ученые создали пленку для зубов против кариеса - РИА Новости Крым, 29.04.2025
Ученые создали пленку для зубов против кариеса
Российские ученые в составе международной группы разработали антибактериальную пленку для зубов, которую можно использовать для профилактики и лечения кариеса и РИА Новости Крым, 29.04.2025
2025-04-29T22:30
2025-04-29T22:30
россия
новости
наука и технологии
стоматология
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Российские ученые в составе международной группы разработали антибактериальную пленку для зубов, которую можно использовать для профилактики и лечения кариеса и других заболеваний полости рта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Российский научный фонд.Уточняется, что ученые Воронежского государственного университета в составе международной научной группы разработали антибактериальное нанокомпозитное покрытие, имитирующее структуру зуба. Оно состоит из основного минерального компонента эмали — нанокристаллического гидроксиапатита и производных органического растворителя хинолина (соединение, на основе которого создаются антибиотики, противомалярийные препараты и другие лекарства). Смесь компонентов наносится на поверхность зуба и спустя 30 минут застывает, образуя пленку.Помимо восстановления структуры зуба, материал подавляет рост бактерий, провоцирующих кариес. Пленка плотно прилегает к эмали и повторяет ее естественную текстуру. По микротвердости оно лишь на 10-20% уступает здоровой эмали.На основе этой разработки можно создавать новые безопасные стоматологические материалы для защиты зубов после отбеливания, при лечении кариеса и в детской стоматологии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе молодым ученым будут платить стипендию 50 тысяч в месяцПервая пациентка с раком крови успешно прошла лечение российской вакцинойКогда в России могут появиться новые вакцины от туберкулеза
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РИА Новости Крым
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россия, новости, наука и технологии, стоматология
Ученые создали пленку для зубов против кариеса

Российские ученые разработали антимикробную пленку для зубов против кариеса

22:30 29.04.2025
 
© РИА Новости . Кирилл Брага / Перейти в фотобанкРабота стоматолога
Работа стоматолога - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости . Кирилл Брага
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Российские ученые в составе международной группы разработали антибактериальную пленку для зубов, которую можно использовать для профилактики и лечения кариеса и других заболеваний полости рта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Российский научный фонд.
Уточняется, что ученые Воронежского государственного университета в составе международной научной группы разработали антибактериальное нанокомпозитное покрытие, имитирующее структуру зуба. Оно состоит из основного минерального компонента эмали — нанокристаллического гидроксиапатита и производных органического растворителя хинолина (соединение, на основе которого создаются антибиотики, противомалярийные препараты и другие лекарства). Смесь компонентов наносится на поверхность зуба и спустя 30 минут застывает, образуя пленку.
Помимо восстановления структуры зуба, материал подавляет рост бактерий, провоцирующих кариес. Пленка плотно прилегает к эмали и повторяет ее естественную текстуру. По микротвердости оно лишь на 10-20% уступает здоровой эмали.
На основе этой разработки можно создавать новые безопасные стоматологические материалы для защиты зубов после отбеливания, при лечении кариеса и в детской стоматологии.

"Выбранное сочетание материалов позволило создать покрытие с высокой прочностью и антибактериальными свойствами. В дальнейшем мы планируем сосредоточиться на изучении его долговечности в условиях, приближенных к реальной клинической практике, а также на его биосовместимости и эффективности при длительном использовании", — рассказал завкафедрой физики твердого тела и наноструктур Воронежского госуниверситета Павел Середин.

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