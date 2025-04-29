В Никитском ботсаду выбрали самый красивый тюльпан
В Никитском ботсаду народным голосованием выбрали "генерала" среди тюльпанов
© Светлана ПлугатарьПарад тюльпанов в Крыму
© Светлана Плугатарь
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. В Никитском ботаническом саду подвели итоги народного голосования за самый красивый тюльпан. "Генералом" Парада тюльпанов "Салют Победы" стал сорт "Солнечный пояс" (Sunbelt), сообщили в пресс-службе сада.
"Это достойнейший представитель класса Триумф, настоящий герой нашего Парада, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Яркий и несгибаемый, всем своим видом он олицетворяет надежду, счастье, отличное настроение", – рассказал директор Никитского ботсада Юрий Плугатарь.
© Никитский ботанический садВ Никитском ботсаду народным голосованием выбрали "генерала" среди тюльпанов
© Никитский ботанический сад
В Никитском ботсаду народным голосованием выбрали "генерала" среди тюльпанов
Он отметил, что сорт "Солнечный Пояс" недаром высаживают на клумбах в первом ряду, а флористы создают из него оригинальные и яркие букеты для самых важных и значимых событий.
"Наших гостей он радовал своим цветением с 24 марта и до конца Парада – 35 дней", – добавили Плугатарь.
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