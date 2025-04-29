https://crimea.ria.ru/20250429/v-nikitskom-botsadu-vybrali-samyy-krasivyy-tyulpan-1146065141.html

В Никитском ботсаду выбрали самый красивый тюльпан

В Никитском ботсаду выбрали самый красивый тюльпан - РИА Новости Крым, 29.04.2025

В Никитском ботсаду выбрали самый красивый тюльпан

В Никитском ботаническом саду подвели итоги народного голосования за самый красивый тюльпан. "Генералом" Парада тюльпанов "Салют Победы" стал сорт "Солнечный... РИА Новости Крым, 29.04.2025

2025-04-29T20:35

2025-04-29T20:35

2025-04-29T20:06

никитский ботанический сад

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. В Никитском ботаническом саду подвели итоги народного голосования за самый красивый тюльпан. "Генералом" Парада тюльпанов "Салют Победы" стал сорт "Солнечный пояс" (Sunbelt), сообщили в пресс-службе сада.Он отметил, что сорт "Солнечный Пояс" недаром высаживают на клумбах в первом ряду, а флористы создают из него оригинальные и яркие букеты для самых важных и значимых событий."Наших гостей он радовал своим цветением с 24 марта и до конца Парада – 35 дней", – добавили Плугатарь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Никитский ботанический сад получил федеральный статусВ розово-сиреневых тонах – сакура и сирень зацвели в ботсаду СимферополяЯлта откроет курортный сезон 1 мая - что приготовили

https://crimea.ria.ru/20250412/nastoyaschiy-parad--kak-tyulpany-nikitskogo-botsada-perezhili-sneg-1145627576.html

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никитский ботанический сад, новости крыма, крым, конкурс, природа