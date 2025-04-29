Рейтинг@Mail.ru
В Никитском ботсаду выбрали самый красивый тюльпан - РИА Новости Крым, 29.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250429/v-nikitskom-botsadu-vybrali-samyy-krasivyy-tyulpan-1146065141.html
В Никитском ботсаду выбрали самый красивый тюльпан
В Никитском ботсаду выбрали самый красивый тюльпан - РИА Новости Крым, 29.04.2025
В Никитском ботсаду выбрали самый красивый тюльпан
В Никитском ботаническом саду подвели итоги народного голосования за самый красивый тюльпан. "Генералом" Парада тюльпанов "Салют Победы" стал сорт "Солнечный... РИА Новости Крым, 29.04.2025
2025-04-29T20:35
2025-04-29T20:06
никитский ботанический сад
новости крыма
крым
конкурс
природа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/11/1145761199_0:101:1067:701_1920x0_80_0_0_c847f2033d81026f015b950d172239b2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. В Никитском ботаническом саду подвели итоги народного голосования за самый красивый тюльпан. "Генералом" Парада тюльпанов "Салют Победы" стал сорт "Солнечный пояс" (Sunbelt), сообщили в пресс-службе сада.Он отметил, что сорт "Солнечный Пояс" недаром высаживают на клумбах в первом ряду, а флористы создают из него оригинальные и яркие букеты для самых важных и значимых событий."Наших гостей он радовал своим цветением с 24 марта и до конца Парада – 35 дней", – добавили Плугатарь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Никитский ботанический сад получил федеральный статусВ розово-сиреневых тонах – сакура и сирень зацвели в ботсаду СимферополяЯлта откроет курортный сезон 1 мая - что приготовили
https://crimea.ria.ru/20250412/nastoyaschiy-parad--kak-tyulpany-nikitskogo-botsada-perezhili-sneg-1145627576.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/11/1145761199_0:0:1067:800_1920x0_80_0_0_d39812a450c090626fd78ac0f03eb490.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
никитский ботанический сад, новости крыма, крым, конкурс, природа
В Никитском ботсаду выбрали самый красивый тюльпан

В Никитском ботсаду народным голосованием выбрали "генерала" среди тюльпанов

20:35 29.04.2025
 
© Светлана ПлугатарьПарад тюльпанов в Крыму
Парад тюльпанов в Крыму
© Светлана Плугатарь
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. В Никитском ботаническом саду подвели итоги народного голосования за самый красивый тюльпан. "Генералом" Парада тюльпанов "Салют Победы" стал сорт "Солнечный пояс" (Sunbelt), сообщили в пресс-службе сада.

"Это достойнейший представитель класса Триумф, настоящий герой нашего Парада, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Яркий и несгибаемый, всем своим видом он олицетворяет надежду, счастье, отличное настроение", – рассказал директор Никитского ботсада Юрий Плугатарь.

© Никитский ботанический садВ Никитском ботсаду народным голосованием выбрали "генерала" среди тюльпанов
В Никитском ботсаду народным голосованием выбрали генерала среди тюльпанов
© Никитский ботанический сад
В Никитском ботсаду народным голосованием выбрали "генерала" среди тюльпанов
Он отметил, что сорт "Солнечный Пояс" недаром высаживают на клумбах в первом ряду, а флористы создают из него оригинальные и яркие букеты для самых важных и значимых событий.
"Наших гостей он радовал своим цветением с 24 марта и до конца Парада – 35 дней", – добавили Плугатарь.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Никитский ботанический сад получил федеральный статус
В розово-сиреневых тонах – сакура и сирень зацвели в ботсаду Симферополя
Ялта откроет курортный сезон 1 мая - что приготовили
Парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду. Апрель 2025
12 апреля, 20:16
Настоящий парад – как тюльпаны Никитского ботсада пережили снег
 
Никитский ботанический садНовости КрымаКрымКонкурсПрирода
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:30Ученые создали пленку для зубов против кариеса
22:03США выйдут из урегулирования по Украине без прогресса по переговорам
21:48Обновленную Доску почета открыли в Симферопольском районе
21:32Синхронистки из Крыма выиграли 10 золотых медалей на турнире в Бресте
21:17Сколько крымчане заплатят за кило шашлыка на майские – инфографика
21:05Как крымчане проведут майские праздники – опрос
20:48В Севастополе многодетные молодые родители получат по 300 тысяч рублей
20:35В Никитском ботсаду выбрали самый красивый тюльпан
20:24Проехать в пять раз быстрее: в Крыму на пунктах пропуска новые сканеры
20:11В Симферополе 80 пар одновременно станцуют вальс в честь 80-летия Победы
19:53Военный союз РФ и КНДР прошел проверку в Курской области: что дальше
19:37Настоящий мужчина и защитник: Керчь простилась с героем СВО
19:16Украина будет разгромлена очень скоро – Трамп
19:06Предложение Путина о перемирии – начало прямых переговоров с Киевом
18:52Ножом без причины – в Севастополе приезжий убил прохожего
18:3117 человек ранены при ударе ВСУ по центру Горловки
18:16Отравитель российских летчиков на Кубани получил 27 лет колонии
18:07Европейские лидеры отказались ехать в Киев на 9 мая – СМИ
17:53Пляжи, арт-кластер и дайвинг – Судак готов встретить туристов
17:35Оперативность и опыт: в Крыму выбрали лучшего водителя пожарной машины
Лента новостейМолния