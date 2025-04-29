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В розово-сиреневых тонах – сакура и сирень зацвели в ботсаду Симферополя - РИА Новости Крым, 29.04.2025
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В розово-сиреневых тонах – сакура и сирень зацвели в ботсаду Симферополя
В розово-сиреневых тонах – сакура и сирень зацвели в ботсаду Симферополя - РИА Новости Крым, 29.04.2025
В розово-сиреневых тонах – сакура и сирень зацвели в ботсаду Симферополя
В симферопольском ботаническом саду имени Багрова началось массовое цветение сакуры и сирени разных видов и сортов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 29.04.2025
2025-04-29T08:47
2025-04-29T08:47
крым
симферополь
новости крыма
ботанический сад имени багрова
анна репецкая
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. В симферопольском ботаническом саду имени Багрова началось массовое цветение сакуры и сирени разных видов и сортов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала директор ботсада, заведующая кафедрой садово-паркового хозяйства и ландшафтного проектирования Анна Репецкая.По ее словам, сакура давно адаптирована к крымским условиям и сейчас увидеть деревья в розовом цвету можно в разных частях полуострова. Как и сирень всевозможных сортов и видов. Самая большая ее коллекция на юге России сосредоточена именно в симферопольском ботасду.Кроме того, сейчас в саду цветут боярышники и хеномелес, готовятся к цветению ранние весенние сорта спиреи. Начали цвести карликовые ирисы, на смену им придут среднерослые, высокорослые, затем - пионы. А уже в июне зацветет царица садов - роза. Кроме того, здесь занимаются селекционной работой. Сейчас усилия селекционеров направлены на перспективные образцы пиона молочно-цветкового, ириса гибридного и мелкоцветковой хризантемы.В мае коллекцию высоких бородатых ирисов также можно увидеть в Никитском ботаническом саду на ЮБК. Как раз на майские праздники ожидается основное цветение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:7 причин приехать в Крым на майские праздникиПервый пошел: в Ялте зацвели ирисыОт розы и лаванды к мяте и кориандру: крымской "эфиромасличке" почти век
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крым, симферополь, новости крыма, ботанический сад имени багрова, анна репецкая
В розово-сиреневых тонах – сакура и сирень зацвели в ботсаду Симферополя

В ботаническом саду КФУ в Симферополе началось массовое цветение сакуры и сирени

08:47 29.04.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЦветение сирени в ботаническом саду имени Н.В. Багрова при Крымском федеральном университете имени В.И. Вернадского
Цветение сирени в ботаническом саду имени Н.В. Багрова при Крымском федеральном университете имени В.И. Вернадского - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. В симферопольском ботаническом саду имени Багрова началось массовое цветение сакуры и сирени разных видов и сортов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала директор ботсада, заведующая кафедрой садово-паркового хозяйства и ландшафтного проектирования Анна Репецкая.
"Сакура в полном цветении. На кедрово-сакуровой аллее – сорт Канзан немецкой селекции. Еще большее разнообразие сортов, которые пришли из разных регионов, разных селекционных центров мира - на лабиринте нашей коллекции розоцветных. Есть нежно розовые, есть яркие, интенсивно-розовые цветки", - рассказывает Репецкая.
По ее словам, сакура давно адаптирована к крымским условиям и сейчас увидеть деревья в розовом цвету можно в разных частях полуострова. Как и сирень всевозможных сортов и видов. Самая большая ее коллекция на юге России сосредоточена именно в симферопольском ботасду.
"В нашем саду более 80 видов и сортов сирени. Есть видовые представители, некоторые растения, которые цветут повторно в августе, сентябре. Ранние сорта уже заканчивают свое цветение, но сейчас начинается массовое цветение, которое продлится где-то до 20 чисел мая", - сообщила руководитель ботсада.
Кроме того, сейчас в саду цветут боярышники и хеномелес, готовятся к цветению ранние весенние сорта спиреи. Начали цвести карликовые ирисы, на смену им придут среднерослые, высокорослые, затем - пионы. А уже в июне зацветет царица садов - роза. Кроме того, здесь занимаются селекционной работой. Сейчас усилия селекционеров направлены на перспективные образцы пиона молочно-цветкового, ириса гибридного и мелкоцветковой хризантемы.
В мае коллекцию высоких бородатых ирисов также можно увидеть в Никитском ботаническом саду на ЮБК. Как раз на майские праздники ожидается основное цветение.
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КрымСимферопольНовости КрымаБотанический сад имени БагроваАнна Репецкая
 
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