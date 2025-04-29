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В розово-сиреневых тонах – сакура и сирень зацвели в ботсаду Симферополя

В розово-сиреневых тонах – сакура и сирень зацвели в ботсаду Симферополя - РИА Новости Крым, 29.04.2025

В розово-сиреневых тонах – сакура и сирень зацвели в ботсаду Симферополя

В симферопольском ботаническом саду имени Багрова началось массовое цветение сакуры и сирени разных видов и сортов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 29.04.2025

2025-04-29T08:47

2025-04-29T08:47

2025-04-29T08:47

крым

симферополь

новости крыма

ботанический сад имени багрова

анна репецкая

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. В симферопольском ботаническом саду имени Багрова началось массовое цветение сакуры и сирени разных видов и сортов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала директор ботсада, заведующая кафедрой садово-паркового хозяйства и ландшафтного проектирования Анна Репецкая.По ее словам, сакура давно адаптирована к крымским условиям и сейчас увидеть деревья в розовом цвету можно в разных частях полуострова. Как и сирень всевозможных сортов и видов. Самая большая ее коллекция на юге России сосредоточена именно в симферопольском ботасду.Кроме того, сейчас в саду цветут боярышники и хеномелес, готовятся к цветению ранние весенние сорта спиреи. Начали цвести карликовые ирисы, на смену им придут среднерослые, высокорослые, затем - пионы. А уже в июне зацветет царица садов - роза. Кроме того, здесь занимаются селекционной работой. Сейчас усилия селекционеров направлены на перспективные образцы пиона молочно-цветкового, ириса гибридного и мелкоцветковой хризантемы.В мае коллекцию высоких бородатых ирисов также можно увидеть в Никитском ботаническом саду на ЮБК. Как раз на майские праздники ожидается основное цветение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:7 причин приехать в Крым на майские праздникиПервый пошел: в Ялте зацвели ирисыОт розы и лаванды к мяте и кориандру: крымской "эфиромасличке" почти век

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, симферополь, новости крыма, ботанический сад имени багрова, анна репецкая