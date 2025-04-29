https://crimea.ria.ru/20250429/obnovlennuyu-dosku-pocheta-otkryli-v-simferopolskom-rayone-1146070195.html

Обновленную Доску почета открыли в Симферопольском районе

Обновленную Доску почета открыли в Симферопольском районе - РИА Новости Крым, 29.04.2025

Обновленную Доску почета открыли в Симферопольском районе

Герой спецоперации, волонтеры, общественные организации и трудовые коллективы были занесены на обновленную Доску почета Симферопольского района. Ее открыли во... РИА Новости Крым, 29.04.2025

2025-04-29T21:48

2025-04-29T21:48

2025-04-29T21:48

симферопольский район

крым

новости крыма

общество

герои сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/1d/1146069934_0:518:2720:2048_1920x0_80_0_0_1b2e30b0abd688c3d820d8f3263c5c4a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Герой спецоперации, волонтеры, общественные организации и трудовые коллективы были занесены на обновленную Доску почета Симферопольского района. Ее открыли во вторник, сообщили в пресс-службе районной администрации.В администрации района добавили, что мероприятие традиционно проводится к празднованию Дня весны и труда."Но этот год – особый. Указом президента России 2025 год был объявлен годом Защитника Отечества, что наложило свой отпечаток и на формат мероприятия Симферопольского района", – сообщили организаторы мероприятия.Именно поэтому на мероприятии отметили неоценимый вклад волонтеров в оказании содействия бойцам не передовой в достижении целей спецоперации, подчеркнули в районной администрации.Также в рамках мероприятия открыли выставку в здании Государственного комитета по делам архивов Крыма, посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне", – добавили в пресс-службе.Манохин Владимир Александрович - Герой Российской Федерации, майор, начальник штаба – заместитель командира батальона (резервного) 126 отдельной гвардейской бригады береговой обороны 18 общевойсковой армии Южного военного округаСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферопольском сквере стартуют концерты духового оркестра"Россия сегодня" запускает новый проект к 80-летию ПобедыМир, война и возрождение: цифрами о подвиге

симферопольский район

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферопольский район, крым, новости крыма, общество, герои сво