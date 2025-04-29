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Обновленную Доску почета открыли в Симферопольском районе
Обновленную Доску почета открыли в Симферопольском районе - РИА Новости Крым, 29.04.2025
Обновленную Доску почета открыли в Симферопольском районе
Герой спецоперации, волонтеры, общественные организации и трудовые коллективы были занесены на обновленную Доску почета Симферопольского района. Ее открыли во... РИА Новости Крым, 29.04.2025
2025-04-29T21:48
2025-04-29T21:48
2025-04-29T21:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Герой спецоперации, волонтеры, общественные организации и трудовые коллективы были занесены на обновленную Доску почета Симферопольского района. Ее открыли во вторник, сообщили в пресс-службе районной администрации.В администрации района добавили, что мероприятие традиционно проводится к празднованию Дня весны и труда."Но этот год – особый. Указом президента России 2025 год был объявлен годом Защитника Отечества, что наложило свой отпечаток и на формат мероприятия Симферопольского района", – сообщили организаторы мероприятия.Именно поэтому на мероприятии отметили неоценимый вклад волонтеров в оказании содействия бойцам не передовой в достижении целей спецоперации, подчеркнули в районной администрации.Также в рамках мероприятия открыли выставку в здании Государственного комитета по делам архивов Крыма, посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне", – добавили в пресс-службе.Манохин Владимир Александрович - Герой Российской Федерации, майор, начальник штаба – заместитель командира батальона (резервного) 126 отдельной гвардейской бригады береговой обороны 18 общевойсковой армии Южного военного округаСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферопольском сквере стартуют концерты духового оркестра"Россия сегодня" запускает новый проект к 80-летию ПобедыМир, война и возрождение: цифрами о подвиге
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симферопольский район, крым, новости крыма, общество, герои сво
Обновленную Доску почета открыли в Симферопольском районе
В Симферопольском районе Крыма открыли Доску почета с Героем СВО и волонтерами
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Герой спецоперации, волонтеры, общественные организации и трудовые коллективы были занесены на обновленную Доску почета Симферопольского района. Ее открыли во вторник, сообщили в пресс-службе районной администрации.
"На Доску почета были занесены Герой Российской Федерации, участник СВО Владимир Манохин, волонтеры, общественные организации и трудовые коллективы", – сказано в сообщении.
В администрации района добавили, что мероприятие традиционно проводится к празднованию Дня весны и труда.
"Но этот год – особый. Указом президента России 2025 год был объявлен годом Защитника Отечества, что наложило свой отпечаток и на формат мероприятия Симферопольского района", – сообщили организаторы мероприятия.
Именно поэтому на мероприятии отметили неоценимый вклад волонтеров в оказании содействия бойцам не передовой в достижении целей спецоперации, подчеркнули в районной администрации.
Также в рамках мероприятия открыли выставку в здании Государственного комитета по делам архивов Крыма, посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне", – добавили в пресс-службе.
Манохин Владимир Александрович - Герой Российской Федерации, майор, начальник штаба – заместитель командира батальона (резервного) 126 отдельной гвардейской бригады береговой обороны 18 общевойсковой армии Южного военного округа
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