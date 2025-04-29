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В Симферопольском сквере стартуют концерты духового оркестра - РИА Новости Крым, 29.04.2025
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В Симферопольском сквере стартуют концерты духового оркестра
В Симферопольском сквере стартуют концерты духового оркестра - РИА Новости Крым, 29.04.2025
В Симферопольском сквере стартуют концерты духового оркестра
С 3 мая в сквере имени Тренева в Симферополе начнутся выступления духового оркестра, приуроченные к 80-летию Великой Победы. Об этом сообщили в администрации... РИА Новости Крым, 29.04.2025
2025-04-29T07:08
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крым
симферополь
музыка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. С 3 мая в сквере имени Тренева в Симферополе начнутся выступления духового оркестра, приуроченные к 80-летию Великой Победы. Об этом сообщили в администрации города.После праздничного концерта музыканты продолжат радовать публику каждую субботу и воскресенье на той же площадке. Начало – в 16:00. Музыкальные программы будут проходить с учетом погодных условий.В 2025 году Россия будет отмечать 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. План основных мероприятий празднования включает более 170 событий и продолжает дополняться. В их реализации принимают участие все регионы РФ и практически все профильные ведомства, общественные организации и движения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Россия сегодня" запускает новый проект к 80-летию ПобедыВ Севастополе дали старт Всероссийской акции "Вахта Памяти"В Евпатории покажут военные фильмы
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крым, симферополь, музыка, 80 лет победы, искусство , общество, новости крыма, оркестр
В Симферопольском сквере стартуют концерты духового оркестра

В Симферополе в сквере имени Тренева по выходным будет выступать духовой оркестр

07:08 29.04.2025
 
© Пресс-служба администрации СимферополяВ Симферополе в сквере имени Тренева будет выступать духовой оркестр
В Симферополе в сквере имени Тренева будет выступать духовой оркестр
© Пресс-служба администрации Симферополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. С 3 мая в сквере имени Тренева в Симферополе начнутся выступления духового оркестра, приуроченные к 80-летию Великой Победы. Об этом сообщили в администрации города.
"Марши и вальсы будут звучать в исполнении городского эстрадно-духового оркестра и в День Победы в Великой Отечественной войне в сквере имени Тренева", – уточняют в пресс-службе.
После праздничного концерта музыканты продолжат радовать публику каждую субботу и воскресенье на той же площадке. Начало – в 16:00. Музыкальные программы будут проходить с учетом погодных условий.
В 2025 году Россия будет отмечать 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. План основных мероприятий празднования включает более 170 событий и продолжает дополняться. В их реализации принимают участие все регионы РФ и практически все профильные ведомства, общественные организации и движения.
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