ВСУ пытались устроить диверсию подводным беспилотником в Новороссийске - РИА Новости Крым, 15.12.2025
ВСУ пытались устроить диверсию подводным беспилотником в Новороссийске
ВСУ пытались устроить диверсию подводным беспилотником в Новороссийске - РИА Новости Крым, 15.12.2025
ВСУ пытались устроить диверсию подводным беспилотником в Новороссийске
Попытка ВСУ устроить диверсию при помощи подводного беспилотника в Новороссийске не достигла цели, сообщил начальник пресс-службы Черноморского флота капитан... РИА Новости Крым, 15.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Попытка ВСУ устроить диверсию при помощи подводного беспилотника в Новороссийске не достигла цели, сообщил начальник пресс-службы Черноморского флота капитан первого ранга Алексей Рулёв.Попытка противника провести диверсию при помощи подводного безэкипажного аппарата не достигла своих целей, подчеркнул начальник пресс-службы ЧФ РФ.Ни один корабль или подводная лодка Черноморского Флота, дислоцированные в бухте Новороссийской военно-морской базы, а также их экипажи, в результате диверсии не получили повреждений и несут службу в штатном режиме, пожытожил капитан первого ранга ВМС РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ВСУ пытались устроить диверсию подводным беспилотником в Новороссийске

Сообщения об уничтожении подводной лодки в Новороссийске опроверг Черноморский флот РФ

22:19 15.12.2025 (обновлено: 22:47 15.12.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Попытка ВСУ устроить диверсию при помощи подводного беспилотника в Новороссийске не достигла цели, сообщил начальник пресс-службы Черноморского флота капитан первого ранга Алексей Рулёв.
"Информация, распространенная спецслужбами Украины, о якобы "уничтожении" в бухте Новороссийской военно-морской базы Черноморского Флота одной из российских подводных лодок не соответствуют действительности", – сказано в сообщении.
Попытка противника провести диверсию при помощи подводного безэкипажного аппарата не достигла своих целей, подчеркнул начальник пресс-службы ЧФ РФ.
Ни один корабль или подводная лодка Черноморского Флота, дислоцированные в бухте Новороссийской военно-морской базы, а также их экипажи, в результате диверсии не получили повреждений и несут службу в штатном режиме, пожытожил капитан первого ранга ВМС РФ.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
