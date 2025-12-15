https://crimea.ria.ru/20251215/vsu-pytalis-ustroit-diversiyu-podvodnym-bespilotnikom-v-novorossiyske-1151694493.html
ВСУ пытались устроить диверсию подводным беспилотником в Новороссийске
ВСУ пытались устроить диверсию подводным беспилотником в Новороссийске - РИА Новости Крым, 15.12.2025
ВСУ пытались устроить диверсию подводным беспилотником в Новороссийске
Попытка ВСУ устроить диверсию при помощи подводного беспилотника в Новороссийске не достигла цели, сообщил начальник пресс-службы Черноморского флота капитан... РИА Новости Крым, 15.12.2025
2025-12-15T22:19
2025-12-15T22:19
2025-12-15T22:47
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Попытка ВСУ устроить диверсию при помощи подводного беспилотника в Новороссийске не достигла цели, сообщил начальник пресс-службы Черноморского флота капитан первого ранга Алексей Рулёв.Попытка противника провести диверсию при помощи подводного безэкипажного аппарата не достигла своих целей, подчеркнул начальник пресс-службы ЧФ РФ.Ни один корабль или подводная лодка Черноморского Флота, дислоцированные в бухте Новороссийской военно-морской базы, а также их экипажи, в результате диверсии не получили повреждений и несут службу в штатном режиме, пожытожил капитан первого ранга ВМС РФ.
22:19 15.12.2025 (обновлено: 22:47 15.12.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Попытка ВСУ устроить диверсию при помощи подводного беспилотника в Новороссийске не достигла цели, сообщил начальник пресс-службы Черноморского флота капитан первого ранга Алексей Рулёв.
"Информация, распространенная спецслужбами Украины, о якобы "уничтожении" в бухте Новороссийской военно-морской базы Черноморского Флота одной из российских подводных лодок не соответствуют действительности", – сказано в сообщении.
Попытка противника провести диверсию при помощи подводного безэкипажного аппарата не достигла своих целей, подчеркнул начальник пресс-службы ЧФ РФ.
Ни один корабль или подводная лодка Черноморского Флота, дислоцированные в бухте Новороссийской военно-морской базы, а также их экипажи, в результате диверсии не получили повреждений и несут службу в штатном режиме, пожытожил капитан первого ранга ВМС РФ.
