Новоплатоновка Харьковской области перешла под контроль армии РФ

Российские военные освободили Новоплатоновку в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 16.12.2025

2025-12-16T12:27

2025-12-16T12:27

2025-12-16T12:32

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым. Российские военные освободили Новоплатоновку в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Накануне сообщалось, что военнослужащие российской группировки войск "Восток" взяли под контроль поселок Песчаное Днепропетровской области.Перед этим бойцы "Востока" усилили продвижение в глубину обороны противника и завершили освобождение населенного пункта Варваровка Запорожской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

