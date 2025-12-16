https://crimea.ria.ru/20251216/novoplatonovka-kharkovskoy-oblasti-pereshla-pod-kontrol-armii-rf-1151703535.html
Новоплатоновка Харьковской области перешла под контроль армии РФ
Российские военные освободили Новоплатоновку в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 16.12.2025
2025-12-16T12:27
2025-12-16T12:27
2025-12-16T12:32
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым. Российские военные освободили Новоплатоновку в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Накануне сообщалось, что военнослужащие российской группировки войск "Восток" взяли под контроль поселок Песчаное Днепропетровской области.Перед этим бойцы "Востока" усилили продвижение в глубину обороны противника и завершили освобождение населенного пункта Варваровка Запорожской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
харьковская область
