Армия России освободила Песчаное в Днепропетровской области - РИА Новости Крым, 15.12.2025
Армия России освободила Песчаное в Днепропетровской области
Армия России освободила Песчаное в Днепропетровской области - РИА Новости Крым, 15.12.2025
Армия России освободила Песчаное в Днепропетровской области
Военнослужащие российской группировки войск "Восток" взяли под контроль поселок Песчаное Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
2025-12-15T12:54
2025-12-15T12:54
новости сво
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
днепропетровская область
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0e/1150913328_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c0848dcbe1ccb7060fe7572e6fcf9212.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. Военнослужащие российской группировки войск "Восток" взяли под контроль поселок Песчаное Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Накануне бойцы "Востока" усилили продвижение в глубину обороны противника и завершили освобождение населенного пункта Варваровка Запорожской области. Благодаря этому ВС России улучшили тактическое положение, создав условия для дальнейших действий в Запорожской области, добавили в Минобороны.
днепропетровская область
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
новости сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, днепропетровская область
Армия России освободила Песчаное в Днепропетровской области

Вооруженные силы России освободили Песчаное в Днепропетровской области

12:54 15.12.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО группировки войск "Запад" в зоне спецоперации
Работа ПВО группировки войск Запад в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. Военнослужащие российской группировки войск "Восток" взяли под контроль поселок Песчаное Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" в результате решительных действий освободили поселок Песчаное Днепропетровской области", - говорится в сообщении.
Накануне бойцы "Востока" усилили продвижение в глубину обороны противника и завершили освобождение населенного пункта Варваровка Запорожской области. Благодаря этому ВС России улучшили тактическое положение, создав условия для дальнейших действий в Запорожской области, добавили в Минобороны.
Новости СВОМинистерство обороны РФВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииДнепропетровская область
 
