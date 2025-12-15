https://crimea.ria.ru/20251215/armiya-rossii-osvobodila-peschanoe-v-dnepropetrovskoy-oblasti--1151677873.html

Армия России освободила Песчаное в Днепропетровской области

Армия России освободила Песчаное в Днепропетровской области - РИА Новости Крым, 15.12.2025

Армия России освободила Песчаное в Днепропетровской области

Военнослужащие российской группировки войск "Восток" взяли под контроль поселок Песчаное Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 15.12.2025

2025-12-15T12:54

2025-12-15T12:54

2025-12-15T12:54

новости сво

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

днепропетровская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0e/1150913328_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c0848dcbe1ccb7060fe7572e6fcf9212.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. Военнослужащие российской группировки войск "Восток" взяли под контроль поселок Песчаное Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Накануне бойцы "Востока" усилили продвижение в глубину обороны противника и завершили освобождение населенного пункта Варваровка Запорожской области. Благодаря этому ВС России улучшили тактическое положение, создав условия для дальнейших действий в Запорожской области, добавили в Минобороны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почти половина зданий в Константиновке перешли под контроль войск РФГерасимов доложил Путину об освобождении Кучеровки и КуриловкиРоссийские бойцы освободили еще один поселок в Харьковской области

днепропетровская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, днепропетровская область