Армия России освободила Песчаное в Днепропетровской области
Военнослужащие российской группировки войск "Восток" взяли под контроль поселок Песчаное Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 15.12.2025
2025-12-15T12:54
новости сво
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
днепропетровская область
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. Военнослужащие российской группировки войск "Восток" взяли под контроль поселок Песчаное Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Накануне бойцы "Востока" усилили продвижение в глубину обороны противника и завершили освобождение населенного пункта Варваровка Запорожской области. Благодаря этому ВС России улучшили тактическое положение, создав условия для дальнейших действий в Запорожской области, добавили в Минобороны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почти половина зданий в Константиновке перешли под контроль войск РФГерасимов доложил Путину об освобождении Кучеровки и КуриловкиРоссийские бойцы освободили еще один поселок в Харьковской области
Новости
ru-RU
