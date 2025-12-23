Рейтинг@Mail.ru
Морской транспорт возобновил работу в Севастополе - РИА Новости Крым, 23.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251223/morskoy-transport-vozobnovil-rabotu-v-sevastopole-1151913759.html
Морской транспорт возобновил работу в Севастополе
Морской транспорт возобновил работу в Севастополе - РИА Новости Крым, 23.12.2025
Морской транспорт возобновил работу в Севастополе
Морской транспорт Севастополя возобновил работу после объявленной остановки движения, сообщает профильный городской департамент. РИА Новости Крым, 23.12.2025
2025-12-23T14:10
2025-12-23T14:15
севастополь
новости севастополя
паромы и катера в севастополе
департамент транспорта севастополя
морской транспорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0e/1144181626_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4b9f1f417cae14c87e4e9382db1d0ef5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Морской транспорт Севастополя возобновил работу после объявленной остановки движения, сообщает профильный городской департамент.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0e/1144181626_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_53b81a652bab61431ba05b6a5312f12c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, новости севастополя, паромы и катера в севастополе, департамент транспорта севастополя, морской транспорт
Морской транспорт возобновил работу в Севастополе

Морской транспорт в Севастополе возобновил работу

14:10 23.12.2025 (обновлено: 14:15 23.12.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСевастопольский паром
Севастопольский паром - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Морской транспорт Севастополя возобновил работу после объявленной остановки движения, сообщает профильный городской департамент.
"Морской пассажирский транспорт возобновляет работу", – сообщается в Telegram-канале ведомства.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
СевастопольНовости СевастополяПаромы и катера в СевастополеДепартамент транспорта СевастополяМорской транспорт
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:40Представители ОНФ решили ряд вопросов от крымчан на прямую линию Путина
15:22Что будет с ценами на путешествия по России в новом году
15:08Отреставрированные пушки периода Крымской войны установили в Севастополе
14:51Трудовые отношения в новых регионах РФ – особый порядок продлен
14:39Шесть беспилотников сбили над Крымом и Черным морем
14:35В Севастополе для комфорта участников СВО изменили транспортный маршрут
14:20Как открытие аэропорта Геленджика повлияло на турпоток в Крым
14:10Морской транспорт возобновил работу в Севастополе
14:07Сильное землетрясение произошло в Каспийском море
13:52Что стоит за согласием Украины отказаться от Донбасса
13:43В Сочи подросток зарезал мать и пытался убить младшего брата
13:30В Севастополе 24-летняя закладчица сбывала крупные партии наркотиков
13:17Крым в 2025 году показал абсолютный рекорд роста турпотока
13:03Новости СВО: армия ВСУ несет потери на всех направлениях фронта
12:56Внимание, рейд закрыт: в Севастополе остановили катера и паромы
12:52Цирк в Симферополе могут передать в федеральную собственность
12:40Армия России ударила "Кинжалами" по военным предприятиям Украины
12:35В Госдуме защитили граждан от навязывания услуг и товаров – принят закон
12:26Еще два населенных пункта перешли под контроль армии России
12:19Когда откроют "горбатый" мост в Симферополе
Лента новостейМолния