Рейтинг@Mail.ru
Трудовые отношения в новых регионах РФ – особый порядок продлен - РИА Новости Крым, 23.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251223/trudovye-otnosheniya-v-novykh-regionakh-rf--osobyy-poryadok-prodlen-1151915244.html
Трудовые отношения в новых регионах РФ – особый порядок продлен
Трудовые отношения в новых регионах РФ – особый порядок продлен - РИА Новости Крым, 23.12.2025
Трудовые отношения в новых регионах РФ – особый порядок продлен
Кабмин продлил особый порядок регулирования трудовых отношений в новых регионах до конца 2026 года. Соответствующее постановление подписал председатель... РИА Новости Крым, 23.12.2025
2025-12-23T14:51
2025-12-23T14:51
новые регионы россии
трудовой кодекс
правительство россии
новости
работа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/1e/1119856332_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3c4d511cd89fde6e16fa9a405464f011.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Кабмин продлил особый порядок регулирования трудовых отношений в новых регионах до конца 2026 года. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.Также продолжают действовать трудовые книжки, оформленные до 30 сентября 2022 года. Менять их не обязательно. Все сведения о трудовой деятельности отражаются в электронном виде в информационных системах Социального фонда России. При желании через работодателя можно оформить новую трудовую книжку российского образца."Если документы, подтверждающие трудовой стаж или квалификацию, были утрачены в результате военных действий, то подтвердить такие данные можно с помощью справки, которую выдает межведомственная комиссия по реализации трудовых, пенсионных и социальных прав. На ее основании работодатель может принять на работу сотрудника", – уточняется в сообщении.Далее квалификацию придется подтвердить либо пройти переобучение по направлению работодателя. Если в трудовой книжке нет сведений об увольнении с последнего места работы, заявление об этом нужно предоставить в Социальный фонд, который располагает соответствующими сведениями. Если запись о прекращении трудовых отношений работодатель внести не может по каким-то причинам, сделать это может только орган местного самоуправления или работодатель на новом месте работы."Однако, как показала практика, работники из новых регионов по различным причинам не всегда могут посетить органы местного самоуправления, а затем сталкиваются с дополнительными трудностями при трудоустройстве, особенно при переезде в другие субъекты", - отмечают в пресс-службе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ужесточение законодательства для работающих мигрантов: как готовы в КрымуВ Крыму рынок труда испытывает дефицит кадров - эксперт назвал причинуСамозанятые в России будут оформлять больничные
новые регионы россии
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/1e/1119856332_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fde3e26ce3c8ea141cc625b227f1b79b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новые регионы россии, трудовой кодекс, правительство россии, новости, работа
Трудовые отношения в новых регионах РФ – особый порядок продлен

Кабмин продлил особый порядок регулирования трудовых отношений в новых регионах

14:51 23.12.2025
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкТрудовая книжка
Трудовая книжка - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Кабмин продлил особый порядок регулирования трудовых отношений в новых регионах до конца 2026 года. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

"Согласно такому порядку, трудовые договоры, заключенные до 30 сентября 2022 года, продолжают действовать. Для эвакуированных граждан трудовой договор приостанавливается, однако срок его действия не прерывается. Таким образом, после окончания эвакуации сотрудник может вернуться на прежнее место работы", – пояснили в пресс-службе кабмина.

Также продолжают действовать трудовые книжки, оформленные до 30 сентября 2022 года. Менять их не обязательно. Все сведения о трудовой деятельности отражаются в электронном виде в информационных системах Социального фонда России. При желании через работодателя можно оформить новую трудовую книжку российского образца.
"Если документы, подтверждающие трудовой стаж или квалификацию, были утрачены в результате военных действий, то подтвердить такие данные можно с помощью справки, которую выдает межведомственная комиссия по реализации трудовых, пенсионных и социальных прав. На ее основании работодатель может принять на работу сотрудника", – уточняется в сообщении.
Далее квалификацию придется подтвердить либо пройти переобучение по направлению работодателя. Если в трудовой книжке нет сведений об увольнении с последнего места работы, заявление об этом нужно предоставить в Социальный фонд, который располагает соответствующими сведениями. Если запись о прекращении трудовых отношений работодатель внести не может по каким-то причинам, сделать это может только орган местного самоуправления или работодатель на новом месте работы.
"Однако, как показала практика, работники из новых регионов по различным причинам не всегда могут посетить органы местного самоуправления, а затем сталкиваются с дополнительными трудностями при трудоустройстве, особенно при переезде в другие субъекты", - отмечают в пресс-службе.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Ужесточение законодательства для работающих мигрантов: как готовы в Крыму
В Крыму рынок труда испытывает дефицит кадров - эксперт назвал причину
Самозанятые в России будут оформлять больничные
 
Новые регионы РоссииТрудовой кодексПравительство РоссииНовостиработа
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:46Больше 60 тысяч человек остались без света в Херсонской области
15:40Представители ОНФ решили ряд вопросов от крымчан на прямую линию Путина
15:22Что будет с ценами на путешествия по России в новом году
15:08Отреставрированные пушки периода Крымской войны установили в Севастополе
14:51Трудовые отношения в новых регионах РФ – особый порядок продлен
14:39Шесть беспилотников сбили над Крымом и Черным морем
14:35В Севастополе для комфорта участников СВО изменили транспортный маршрут
14:20Как открытие аэропорта Геленджика повлияло на турпоток в Крым
14:10Морской транспорт возобновил работу в Севастополе
14:07Сильное землетрясение произошло в Каспийском море
13:52Что стоит за согласием Украины отказаться от Донбасса
13:43В Сочи подросток зарезал мать и пытался убить младшего брата
13:30В Севастополе 24-летняя закладчица сбывала крупные партии наркотиков
13:17Крым в 2025 году показал абсолютный рекорд роста турпотока
13:03Новости СВО: армия ВСУ несет потери на всех направлениях фронта
12:56Внимание, рейд закрыт: в Севастополе остановили катера и паромы
12:52Цирк в Симферополе могут передать в федеральную собственность
12:40Армия России ударила "Кинжалами" по военным предприятиям Украины
12:35В Госдуме защитили граждан от навязывания услуг и товаров – принят закон
12:26Еще два населенных пункта перешли под контроль армии России
Лента новостейМолния