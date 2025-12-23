https://crimea.ria.ru/20251223/trudovye-otnosheniya-v-novykh-regionakh-rf--osobyy-poryadok-prodlen-1151915244.html
Трудовые отношения в новых регионах РФ – особый порядок продлен
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Кабмин продлил особый порядок регулирования трудовых отношений в новых регионах до конца 2026 года. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.Также продолжают действовать трудовые книжки, оформленные до 30 сентября 2022 года. Менять их не обязательно. Все сведения о трудовой деятельности отражаются в электронном виде в информационных системах Социального фонда России. При желании через работодателя можно оформить новую трудовую книжку российского образца."Если документы, подтверждающие трудовой стаж или квалификацию, были утрачены в результате военных действий, то подтвердить такие данные можно с помощью справки, которую выдает межведомственная комиссия по реализации трудовых, пенсионных и социальных прав. На ее основании работодатель может принять на работу сотрудника", – уточняется в сообщении.Далее квалификацию придется подтвердить либо пройти переобучение по направлению работодателя. Если в трудовой книжке нет сведений об увольнении с последнего места работы, заявление об этом нужно предоставить в Социальный фонд, который располагает соответствующими сведениями. Если запись о прекращении трудовых отношений работодатель внести не может по каким-то причинам, сделать это может только орган местного самоуправления или работодатель на новом месте работы."Однако, как показала практика, работники из новых регионов по различным причинам не всегда могут посетить органы местного самоуправления, а затем сталкиваются с дополнительными трудностями при трудоустройстве, особенно при переезде в другие субъекты", - отмечают в пресс-службе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ужесточение законодательства для работающих мигрантов: как готовы в КрымуВ Крыму рынок труда испытывает дефицит кадров - эксперт назвал причинуСамозанятые в России будут оформлять больничные
