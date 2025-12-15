https://crimea.ria.ru/20251215/samozanyatye-v-rossii-budut-oformlyat-bolnichnye--putin-podpisal-zakony-1151687769.html
Самозанятые в России будут оформлять больничные
В России проведут эксперимент по оформлению самозанятыми оплачиваемых больничных. Соответствующие законы подписал президент России Владимир Путин в понедельник. РИА Новости Крым, 15.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. В России проведут эксперимент по оформлению самозанятыми оплачиваемых больничных. Соответствующие законы подписал президент России Владимир Путин в понедельник. Об этом сказано в федеральном законе от 15.12.2025 № 456-ФЗ, который размещен на портале официального опубликования правовых актов.Эксперимент будет проводиться до 31 декабря 2028 года включительно. Участниками будут являться, в частности, физлица, применяющие специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", сказано в тексте закона.Член комитета Совфеда Наталья Мельникова поясняла, что закон вводит проведение эксперимента по добровольному вступлению самозанятых граждан в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности.По ее словам, самозанятые граждане смогут оформлять больничные листы. Для этого им нужно будет добровольно застраховаться в Соцфонде и ежемесячно оплачивать страховые взносы.Право на получение пособия будет возникать через шесть месяцев с начала уплаты страховых взносов. Размер пособия будет определяться исходя из стажа и периода уплаты страховых взносов, объяснила парламентарий.Ранее сообщалось, что в 2025 году плательщики налога на профессиональный доход начислили в бюджет Крыма 3,1 млрд рублей. Количество самозанятых с 2020-го достигло 180 тысяч, больше 20 тысяч – только с начала текущего года. Чаще всего люди работают в перевозке пассажиров, оказывают услуги водителя, занимаются грузоперевозками, маникюром и педикюром и парикмахерскими услугами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Объем кредитного портфеля в Крыму вырос почти на 30% в этом годуВ Крыму подтвердить постановку на налоговый учет можно будет через ЕГРНВ Крыму выявили десятки "теневых" предпринимателей без регистрации
17:50 15.12.2025 (обновлено: 18:05 15.12.2025) СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым.
В России проведут эксперимент по оформлению самозанятыми оплачиваемых больничных. Соответствующие законы подписал президент России Владимир Путин в понедельник. Об этом сказано в федеральном законе
от 15.12.2025 № 456-ФЗ, который размещен на портале официального опубликования правовых актов.
"Провести на территории РФ эксперимент по добровольному вступлению отдельных категорий граждан в правоотношение по обязательному медицинскому страхованию на случай временной нетрудоспособности", – сказано в выдержке из документа.
Эксперимент будет проводиться до 31 декабря 2028 года включительно. Участниками будут являться, в частности, физлица, применяющие специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", сказано в тексте закона.
Член комитета Совфеда Наталья Мельникова поясняла, что закон вводит проведение эксперимента по добровольному вступлению самозанятых граждан в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности.
По ее словам, самозанятые граждане смогут оформлять больничные листы. Для этого им нужно будет добровольно застраховаться в Соцфонде и ежемесячно оплачивать страховые взносы.
Право на получение пособия будет возникать через шесть месяцев с начала уплаты страховых взносов. Размер пособия будет определяться исходя из стажа и периода уплаты страховых взносов, объяснила парламентарий.
"Финансовое обеспечение расходов на выплату страхового обеспечения будет осуществляется за счет средств страховщика, формируемых за счет обязательных взносов, уплаченных застрахованными лицами", – цитирует Мельникову РИА Новости.
Ранее сообщалось, что в 2025 году плательщики налога на профессиональный доход начислили в бюджет Крыма
3,1 млрд рублей. Количество самозанятых с 2020-го достигло 180 тысяч, больше 20 тысяч – только с начала текущего года. Чаще всего люди работают в перевозке пассажиров, оказывают услуги водителя, занимаются грузоперевозками, маникюром и педикюром и парикмахерскими услугами.
