Рейтинг@Mail.ru
В Крыму подтвердить постановку на налоговый учет можно будет через ЕГРН - РИА Новости Крым, 31.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251031/v-krymu-podtverdit-postanovku-na-nalogovyy-uchet-mozhno-budet-cherez-egrn-1150573368.html
В Крыму подтвердить постановку на налоговый учет можно будет через ЕГРН
В Крыму подтвердить постановку на налоговый учет можно будет через ЕГРН - РИА Новости Крым, 31.10.2025
В Крыму подтвердить постановку на налоговый учет можно будет через ЕГРН
С 2026 года для физических лиц подтверждать постановку на учет будет выписка из Единого государственного реестра налогоплательщиков (ЕГРН). Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 31.10.2025
2025-10-31T22:10
2025-10-31T22:10
уфнс россии по республике крым
егрн
новости
новости крыма
крым
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0a/14/1118852985_0:0:3085:1735_1920x0_80_0_0_c62d3f4c9f456f6880fff97450417748.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. С 2026 года для физических лиц подтверждать постановку на учет будет выписка из Единого государственного реестра налогоплательщиков (ЕГРН). Об этом сообщили в республиканском Управлении Федеральной налоговой службы России.Упраздняются также уведомления о постановке на учет или снятии с учета, направляемые организациям, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, добавили специалисты.Кроме того, наряду с выпиской из ЕГРН постановку на учет или снятие с учета в налоговом органе будут подтверждать выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выписка из государственного реестра аккредитованных филиалов, представительств иностранных юрлиц и выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.По итогам процедуры постановки на учет или снятия с учета в налоговом органе, начатых до 1 января 2026 года и не законченных по состоянию на эту дату, вместо свидетельств и уведомлений будут выдаваться выписки, уточнили в республиканском налоговом органе.Ранее глава комитета Госсовета РК по экономической, бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ольга Виноградова рассказала, что экспериментальный налоговый режим для самозанятых после 2028 года может быть реализован на основе перспективной автоматизированной системы упрощенной системы налогообложения (АУСН), которая без сомнения обретет популярность в России, в том числе в Крыму. Соответствующие заявление в адрес правительства России подготовил крымский парламент.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вывести бизнес из тени: что изменится в правилах налогообложения в РоссииВ Крыму выявили десятки "теневых" предпринимателей без регистрацииКрым стал лидером по легализации гостевых домов в федеральном реестре
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0a/14/1118852985_354:0:3085:2048_1920x0_80_0_0_42c2b200d0e6830b81a82660e92e2a83.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
уфнс россии по республике крым, егрн, новости, новости крыма, крым, общество
В Крыму подтвердить постановку на налоговый учет можно будет через ЕГРН

В Крыму с 2026 года подтвердить постановку на налоговый учет можно будет выпиской из ЕГРН

22:10 31.10.2025
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкНалоговый кодекс РФ
Налоговый кодекс РФ - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. С 2026 года для физических лиц подтверждать постановку на учет будет выписка из Единого государственного реестра налогоплательщиков (ЕГРН). Об этом сообщили в республиканском Управлении Федеральной налоговой службы России.
"С 1 января 2026 года единым документом о постановке на учет в налоговом органе станет выписка из ЕГРН. Выданные ранее свидетельства менять не придется, они сохраняют свою силу", – сказано в сообщении.
Упраздняются также уведомления о постановке на учет или снятии с учета, направляемые организациям, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, добавили специалисты.
Кроме того, наряду с выпиской из ЕГРН постановку на учет или снятие с учета в налоговом органе будут подтверждать выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выписка из государственного реестра аккредитованных филиалов, представительств иностранных юрлиц и выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.

"Электронная выписка из ЕГРН содержит данные о ФИО, дате рождения идентифицируемого лица и его ИНН. Она подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью и равнозначна выписке на бумаге, подписанной собственноручной подписью должностного лица и заверенной печатью налогового органа", – объяснили в УФНС.

По итогам процедуры постановки на учет или снятия с учета в налоговом органе, начатых до 1 января 2026 года и не законченных по состоянию на эту дату, вместо свидетельств и уведомлений будут выдаваться выписки, уточнили в республиканском налоговом органе.
Ранее глава комитета Госсовета РК по экономической, бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ольга Виноградова рассказала, что экспериментальный налоговый режим для самозанятых после 2028 года может быть реализован на основе перспективной автоматизированной системы упрощенной системы налогообложения (АУСН), которая без сомнения обретет популярность в России, в том числе в Крыму. Соответствующие заявление в адрес правительства России подготовил крымский парламент.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Вывести бизнес из тени: что изменится в правилах налогообложения в России
В Крыму выявили десятки "теневых" предпринимателей без регистрации
Крым стал лидером по легализации гостевых домов в федеральном реестре
 
УФНС России по Республике КрымЕГРННовостиНовости КрымаКрымОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Погода в Крыму в первый день ноября
00:00Какой сегодня праздник: 1 ноября
23:33Над Крымом отработала ПВО: 34 дрона сбиты над тремя регионами России
22:33Атака на Орел и катастрофа ВСУ на фронте: главное за день
22:10В Крыму подтвердить постановку на налоговый учет можно будет через ЕГРН
21:45Держи карман уже: крымчан обманули на 10 млн за неделю
21:34В Крыму мужчину подозревают в хранении 21 кг марихуаны
21:24Крымский мост сейчас - обстановка на 21 час
21:18Пентагон дал "зеленый свет" на передачу ракет Tomahawk Украине – СМИ
20:37Ренессанс "бабьего лета": погода на выходные в Крыму от ФОБОС
20:20В Крыму отец задолжал ребенку 700 тысяч рублей - дело рассмотрит суд
19:48Эксперт раскрыл подоплеку заявления Трампа о ядерных испытаниях США
19:33Празднуют ли Хэллоуин в Крыму - опрос
19:19Последнее дыхание тепла: что было в Крыму в октябре
18:56На севере Крыма открыли 16 модульных ФАПов и врачебных амбулаторий
18:43Рейд в Севастополе закрыт
18:4286-летний мужчина попал под колеса авто в Севастополе
18:33В центре Симферополя 1 ноября ограничат движения транспорта
18:20Россия выразила протест Японии из-за военных учений вблизи границ РФ
18:13"СВОе дело": в Симферополе прошла стратегическая сессия
Лента новостейМолния