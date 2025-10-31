https://crimea.ria.ru/20251031/v-krymu-podtverdit-postanovku-na-nalogovyy-uchet-mozhno-budet-cherez-egrn-1150573368.html
В Крыму подтвердить постановку на налоговый учет можно будет через ЕГРН
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. С 2026 года для физических лиц подтверждать постановку на учет будет выписка из Единого государственного реестра налогоплательщиков (ЕГРН). Об этом сообщили в республиканском Управлении Федеральной налоговой службы России.
"С 1 января 2026 года единым документом о постановке на учет в налоговом органе станет выписка из ЕГРН. Выданные ранее свидетельства менять не придется, они сохраняют свою силу", – сказано в сообщении.
Упраздняются также уведомления о постановке на учет или снятии с учета, направляемые организациям, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, добавили специалисты.
Кроме того, наряду с выпиской из ЕГРН постановку на учет или снятие с учета в налоговом органе будут подтверждать выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выписка из государственного реестра аккредитованных филиалов, представительств иностранных юрлиц и выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.
"Электронная выписка из ЕГРН содержит данные о ФИО, дате рождения идентифицируемого лица и его ИНН. Она подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью и равнозначна выписке на бумаге, подписанной собственноручной подписью должностного лица и заверенной печатью налогового органа", – объяснили в УФНС.
По итогам процедуры постановки на учет или снятия с учета в налоговом органе, начатых до 1 января 2026 года и не законченных по состоянию на эту дату, вместо свидетельств и уведомлений будут выдаваться выписки, уточнили в республиканском налоговом органе.
Ранее глава комитета Госсовета РК по экономической, бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ольга Виноградова рассказала, что экспериментальный налоговый режим для самозанятых
после 2028 года может быть реализован на основе перспективной автоматизированной системы упрощенной системы налогообложения (АУСН), которая без сомнения обретет популярность в России, в том числе в Крыму. Соответствующие заявление в адрес правительства России подготовил крымский парламент.
