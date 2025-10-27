Рейтинг@Mail.ru
В Крыму выявили десятки "теневых" предпринимателей без регистрации - РИА Новости Крым, 27.10.2025
В Крыму выявили десятки "теневых" предпринимателей без регистрации
В Крыму выявили десятки "теневых" предпринимателей без регистрации - РИА Новости Крым, 27.10.2025
В Крыму выявили десятки "теневых" предпринимателей без регистрации
В 2025 году более пятидесяти граждан, занимавшихся бизнесом без регистрации, были привлечены к постановке на учет в качестве индивидуальных предпринимателей. Об РИА Новости Крым, 27.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. В 2025 году более пятидесяти граждан, занимавшихся бизнесом без регистрации, были привлечены к постановке на учет в качестве индивидуальных предпринимателей. Об этом сообщили в пресс-службе управления Федеральной налоговой службы по республике.Как рассказали в ведомстве, одним из примеров стало дело владельца гостевого дома в Феодосии. Проверкой установлено, что физическое лицо оказывало услуги по размещению туристов, не имея статуса индивидуального предпринимателя. На него был составлен протокол об административном правонарушении, а материалы направлены в суд. После этого "теневой отельер" официально зарегистрировался как ИП, поставил контрольно-кассовую технику на учет и заключил трудовые договоры с двумя наемными работниками.Кроме того, на территории рынка в поселке Нижнегорский выявлено пять случаев ведения бизнеса без регистрации. Все нарушители привлечены к административной ответственности. По итогам проверки четыре человека легализовали свою деятельность, а один прекратил ее."Доказательствами ведения деятельности для получения прибыли служат показания лиц, расписки в получении денежных средств, выписки с банковских счетов, акты выполненных работ и оказания услуг, рекламные материалы, заключенные договоры аренды помещений. В случае ведения незаконной предпринимательской деятельности – без государственной регистрации – установлена как административная, так и уголовная ответственность", – напомнили в УФНС.Ранее сообщалось, что крымские налоговики с начала года вывили потенциальные незадекларированные доходы крымчан по банковским данным о переводах на карты по системе быстрых платежей на сумму более двух миллиардов рублей.
В Крыму выявили десятки "теневых" предпринимателей без регистрации

Налоговая Крыма выявила случаи незаконного бизнеса – часть предпринимателей легализовалась

20:53 27.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. В 2025 году более пятидесяти граждан, занимавшихся бизнесом без регистрации, были привлечены к постановке на учет в качестве индивидуальных предпринимателей. Об этом сообщили в пресс-службе управления Федеральной налоговой службы по республике.
Как рассказали в ведомстве, одним из примеров стало дело владельца гостевого дома в Феодосии. Проверкой установлено, что физическое лицо оказывало услуги по размещению туристов, не имея статуса индивидуального предпринимателя. На него был составлен протокол об административном правонарушении, а материалы направлены в суд. После этого "теневой отельер" официально зарегистрировался как ИП, поставил контрольно-кассовую технику на учет и заключил трудовые договоры с двумя наемными работниками.
Кроме того, на территории рынка в поселке Нижнегорский выявлено пять случаев ведения бизнеса без регистрации. Все нарушители привлечены к административной ответственности. По итогам проверки четыре человека легализовали свою деятельность, а один прекратил ее.
"Доказательствами ведения деятельности для получения прибыли служат показания лиц, расписки в получении денежных средств, выписки с банковских счетов, акты выполненных работ и оказания услуг, рекламные материалы, заключенные договоры аренды помещений. В случае ведения незаконной предпринимательской деятельности – без государственной регистрации – установлена как административная, так и уголовная ответственность", – напомнили в УФНС.
Ранее сообщалось, что крымские налоговики с начала года вывили потенциальные незадекларированные доходы крымчан по банковским данным о переводах на карты по системе быстрых платежей на сумму более двух миллиардов рублей.
