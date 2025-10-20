https://crimea.ria.ru/20251020/v-krymu-nalogoviki-proveryat-bankovskie-perevody-fotografov-i-parikmakherov-1150302303.html

В Крыму налоговики проверят банковские переводы фотографов и парикмахеров

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Крымские налоговики с начала года вывили потенциальные незадекларированные доходы крымчан по банковским данным о переводах на карты по системе быстрых платежей на сумму более двух миллиардов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе управления Федеральной налоговой службы по республике.На первом этапе проверяли тех, кто сдает в аренду жилье, продавцов коммерческой недвижимости и транспорта, а также самозанятых, теперь в зоне внимания налоговых органов окажутся фотографы и представители бьюти-сферы.В частности, по данным пресс-службы, житель южного берега Крыма – владелец пяти грузовых автомобилей – получил около миллиона рублей за предоставление транспортных средств в аренду, при том, что не был зарегистрирован даже как самозанятый. По итогам беседы с представителями ФНС мужчина подал декларации и зарегистрировал ИП. Еще один крымчанин оказывал бухгалтерские услуги и не отражал в декларациях реальный доход – сейчас он дополнительно задекларировал более 10 млн рублей дохода.За 2024 год и первую половину 2025-го в Крыму проведены 34 выездные налоговые проверки. В результате в бюджет дополнительно начислено почти 905 миллионов рублей, сообщалось ранее.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму выявили более сотни нелегальных бухгалтеровСколько в Крыму миллионеров - ФНСВ Крыму владельцы жилья и авто получат уведомления от налоговой

