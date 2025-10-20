В Крыму налоговики проверят банковские переводы фотографов и парикмахеров

https://crimea.ria.ru/20251020/v-krymu-nalogoviki-proveryat-bankovskie-perevody-fotografov-i-parikmakherov-1150302303.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Крымские налоговики с начала года вывили потенциальные незадекларированные доходы крымчан по банковским данным о переводах на карты по системе быстрых платежей на сумму более двух миллиардов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе управления Федеральной налоговой службы по республике.На первом этапе проверяли тех, кто сдает в аренду жилье, продавцов коммерческой недвижимости и транспорта, а также самозанятых, теперь в зоне внимания налоговых органов окажутся фотографы и представители бьюти-сферы.В частности, по данным пресс-службы, житель южного берега Крыма – владелец пяти грузовых автомобилей – получил около миллиона рублей за предоставление транспортных средств в аренду, при том, что не был зарегистрирован даже как самозанятый. По итогам беседы с представителями ФНС мужчина подал декларации и зарегистрировал ИП. Еще один крымчанин оказывал бухгалтерские услуги и не отражал в декларациях реальный доход – сейчас он дополнительно задекларировал более 10 млн рублей дохода.За 2024 год и первую половину 2025-го в Крыму проведены 34 выездные налоговые проверки. В результате в бюджет дополнительно начислено почти 905 миллионов рублей, сообщалось ранее.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму выявили более сотни нелегальных бухгалтеровСколько в Крыму миллионеров - ФНСВ Крыму владельцы жилья и авто получат уведомления от налоговой
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Крымские налоговики с начала года вывили потенциальные незадекларированные доходы крымчан по банковским данным о переводах на карты по системе быстрых платежей на сумму более двух миллиардов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе управления Федеральной налоговой службы по республике.
На первом этапе проверяли тех, кто сдает в аренду жилье, продавцов коммерческой недвижимости и транспорта, а также самозанятых, теперь в зоне внимания налоговых органов окажутся фотографы и представители бьюти-сферы.
"Специалисты крымских налоговых органов в текущем году направили более пяти тысяч запросов в банки о получении физлицами денежных средств на банковские карты по СБП. Сумма потенциального дохода составила более 2 млрд рублей", – сказано в сообщении.
В частности, по данным пресс-службы, житель южного берега Крыма – владелец пяти грузовых автомобилей – получил около миллиона рублей за предоставление транспортных средств в аренду, при том, что не был зарегистрирован даже как самозанятый. По итогам беседы с представителями ФНС мужчина подал декларации и зарегистрировал ИП. Еще один крымчанин оказывал бухгалтерские услуги и не отражал в декларациях реальный доход – сейчас он дополнительно задекларировал более 10 млн рублей дохода.
"Речь не идет о том, чтобы получить данные о каждом переводе. В то же время, к тем, кого мы также не обойдем вниманием, можно отнести граждан, оказывающих различные услуги – бухгалтеры, фотографы и видеографы, стоматологи и фитнес-тренеры, граждане с наличием нескольких единиц коммерческого транспорта, специалисты индустрии красоты – так называемой бьюти-сферы и так далее. Обычно там практикуется наличный расчет за предоставленные услуги либо перевод с карты на карту", – цитирует пресс-служба руководителя Управления ФНС России по Республике Крым Романа Наздрачева.
За 2024 год и первую половину 2025-го в Крыму проведены 34 выездные налоговые проверки. В результате в бюджет дополнительно начислено почти 905 миллионов рублей
, сообщалось ранее.
