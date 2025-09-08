https://crimea.ria.ru/20250908/v-krymu-na-punktakh-vydachi-marketpleysa-nashli-neoformlennykh-sotrudnikov-1149280083.html
В Крыму на пунктах выдачи маркетплейса нашли неоформленных сотрудников
2025-09-08T10:45
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. В Крыму на пунктах выдачи популярного маркетплейса выявили 350 неоформленных сотрудников и дополнительные доходы продавцов. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФНС России по Крыму.Как пояснили в пресс-службе, работодатели принимали на работу сотрудника без оформления в расчете на отсутствие проверок на фоне "прозрачности" работы пунктов: все финансовые операции берет на себя маркетплейс, а значит, не нужны онлайн-касса и торговый эквайринг.Кроме того, в налоговой проинспектировали продавцов, реализующих свои товары на площадке маркетплейса – таких в Крыму насчитали чуть более четырех тысяч. В итоге к задекларированным ранее доходам за 2024 год в сумме 22 млрд рублей предприниматели самостоятельно добавили еще 1,1 миллиарда рублей.В Крыму ранее выявили более 350 фальшивых "самозанятых". 15 предпринимателей заключили договоры с самозанятыми гражданами, чтобы незаконно снизить налоговые платежи и страховые взносы на миллионы рублей.
В Крыму на пунктах выдачи маркетплейса нашли 350 неоформленных работников – ФНС
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. В Крыму на пунктах выдачи популярного маркетплейса выявили 350 неоформленных сотрудников и дополнительные доходы продавцов. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФНС России по Крыму.
"В ходе обследования 920 пунктов выдачи заказов самого популярного в Крыму российского маркетплейса сотрудниками Управления ФНС России по Республике Крым были установлены факты использования труда неоформленных работников. В результате легализован труд 350 сотрудников, вследствие чего они получили официальное трудоустройство и социальные гарантии", – сказано в сообщении.
Как пояснили в пресс-службе, работодатели принимали на работу сотрудника без оформления в расчете на отсутствие проверок на фоне "прозрачности" работы пунктов: все финансовые операции берет на себя маркетплейс, а значит, не нужны онлайн-касса и торговый эквайринг.
"Только математика оказалась проста – как правило, ПВЗ работают "от зари до зари" и без выходных. При таком графике предполагается сменность, следовательно, требуется как минимум два человека. Поэтому наличие неоформленных работников мы просчитали, еще не выходя на обследование", – цитирует пресс-служба руководителя УФНС по рыму Романа Наздрачева.
Кроме того, в налоговой проинспектировали продавцов, реализующих свои товары на площадке маркетплейса – таких в Крыму насчитали чуть более четырех тысяч. В итоге к задекларированным ранее доходам за 2024 год в сумме 22 млрд рублей предприниматели самостоятельно добавили еще 1,1 миллиарда рублей.
В Крыму ранее выявили более 350 фальшивых "самозанятых"
. 15 предпринимателей заключили договоры с самозанятыми гражданами, чтобы незаконно снизить налоговые платежи и страховые взносы на миллионы рублей.
