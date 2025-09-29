В Крыму нарушители валютного законодательства заплатили 4,3 млн штрафов

https://crimea.ria.ru/20250929/v-krymu-narushiteli-valyutnogo-zakonodatelstva-zaplatili-43-mln-shtrafov-1149815580.html
В Крыму за полгода налоговики установили 244 нарушения в сфере валютного законодательства. В результате сумма штрафов превысила четыре миллиона рублей, сообщает РИА Новости Крым, 29.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. В Крыму за полгода налоговики установили 244 нарушения в сфере валютного законодательства. В результате сумма штрафов превысила четыре миллиона рублей, сообщает пресс-служба Управления ФНС России по Республике Крым.При этом налоговики отмечают, что основные причины выявленных нарушений кроются в ошибочных суждениях ряда резидентов. Во-первых, расчеты между резидентами и нерезидентами происходят на территории России в рублях, поэтому они не относятся к валютным операциям. Во-вторых, расчеты осуществляются между резидентом и представителем нерезидента по доверенности, и поэтому не относятся к валютным операциям.Кроме того, согласно Гражданскому кодексу, лицо, которому выдана доверенность, представляет интересы доверителя и действует от его имени. То есть расчет с нерезидентом через его доверенное лицо – гражданина РФ также является валютной операцией и подпадает под правила расчетов, установленные российским валютным законодательством. Наличные расчеты запрещены, напомнили в ведомстве.
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. В Крыму за полгода налоговики установили 244 нарушения в сфере валютного законодательства. В результате сумма штрафов превысила четыре миллиона рублей, сообщает пресс-служба Управления ФНС России по Республике Крым.
"За шесть месяцев текущего года налоговики Крыма провели проверки 58 налогоплательщиков и установили 244 нарушения. В результате сумма штрафов составила 4,3 млн рублей. В федеральный бюджет поступило 2,5 млн рублей, что в 3 раза больше, чем в 1 полугодии 2024 года", – говорится в сообщении.
При этом налоговики отмечают, что основные причины выявленных нарушений кроются в ошибочных суждениях ряда резидентов. Во-первых, расчеты между резидентами и нерезидентами происходят на территории России в рублях, поэтому они не относятся к валютным операциям. Во-вторых, расчеты осуществляются между резидентом и представителем нерезидента по доверенности, и поэтому не относятся к валютным операциям.
"Управление ФНС России по Республике Крым обращает внимание! В соответствии с п. 9 ч. 1 ст. 1 закона "О валютном регулировании и валютном контроле" использование резидентами при расчетах с нерезидентами валюты Российской Федерации (рубля) является валютной операцией", – уточнили в пресс-службе.
Кроме того, согласно Гражданскому кодексу, лицо, которому выдана доверенность, представляет интересы доверителя и действует от его имени. То есть расчет с нерезидентом через его доверенное лицо – гражданина РФ также является валютной операцией и подпадает под правила расчетов, установленные российским валютным законодательством. Наличные расчеты запрещены, напомнили в ведомстве.
