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Совокупный ВВП стран БРИКС достиг 77 триллионов долларов – Путин - РИА Новости Крым, 06.07.2025
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Совокупный ВВП стран БРИКС достиг 77 триллионов долларов – Путин
Совокупный ВВП стран БРИКС достиг 77 триллионов долларов – Путин - РИА Новости Крым, 06.07.2025
Совокупный ВВП стран БРИКС достиг 77 триллионов долларов – Путин
Совокупный валовый внутренний продукт стран БРИКС по паритету покупательной способности составляет уже 77 триллионов долларов, что в 1,3 раза больше, чем в... РИА Новости Крым, 06.07.2025
2025-07-06T18:17
2025-07-06T18:15
владимир путин (политик)
брикс
сотрудничество
в мире
политика
экономика
бразилия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Совокупный валовый внутренний продукт стран БРИКС по паритету покупательной способности составляет уже 77 триллионов долларов, что в 1,3 раза больше, чем в странах "Группы семи" (G7). Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании саммита БРИКС в режиме видеоконференции.Он отметил, что на страны БРИКС приходится не только треть площади земной суши и почти половина населения планеты, но и 40% мировой экономики.По словам Путина, объединение обладает поистине огромным политическим, экономическим, научно-технологическим и человеческим потенциалом.Кроме того, БРИКС по праву утвердился среди ключевых центров глобального управления, солидный голос входящих в него государств в поддержку коренных интересов большинства все более отчетливо звучит на международной арене, подчеркнул президент РФ.Путин указал, что у БРИКС много единомышленников среди стран Глобального Юга и Востока.Чтобы максимально воспользоваться открывающимися в этой связи перспективами, важно активизировать сотрудничество государств-участников объединения, прежде всего, в таких областях, как технологии, эффективное освоение ресурсов, логистика и страхование, торговля и финансы. Также необходимо и далее расширять использование национальных валют во взаиморасчетах, подчеркнул Путин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), брикс, сотрудничество, в мире, политика, экономика, бразилия, россия
Совокупный ВВП стран БРИКС достиг 77 триллионов долларов – Путин

Совокупный ВВП стран БРИКС почти в полтора раза превышает показатель стран G7 – Путин

18:17 06.07.2025
 
© МИД РоссииВладимир Путин по видеосвязи принимает участие в пленарном заседании XVII саммита БРИКС
Владимир Путин по видеосвязи принимает участие в пленарном заседании XVII саммита БРИКС
© МИД России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Совокупный валовый внутренний продукт стран БРИКС по паритету покупательной способности составляет уже 77 триллионов долларов, что в 1,3 раза больше, чем в странах "Группы семи" (G7). Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании саммита БРИКС в режиме видеоконференции.
"Совокупный ВВП по паритету покупательных способностей достигает уже 77 триллионов долларов, это по данным МВФ за 2025 год. Кстати, по этому показателю БРИКС существенно превосходит некоторые другие объединения, в том числе и "Группу семи" – там 57 триллионов долларов", – сказал российский лидер.
Он отметил, что на страны БРИКС приходится не только треть площади земной суши и почти половина населения планеты, но и 40% мировой экономики.
По словам Путина, объединение обладает поистине огромным политическим, экономическим, научно-технологическим и человеческим потенциалом.
Кроме того, БРИКС по праву утвердился среди ключевых центров глобального управления, солидный голос входящих в него государств в поддержку коренных интересов большинства все более отчетливо звучит на международной арене, подчеркнул президент РФ.
Путин указал, что у БРИКС много единомышленников среди стран Глобального Юга и Востока.

"Процесс смены мирового экономического уклада продолжает набирать обороты. Все свидетельствует о том, что модель либеральной глобализации изживает себя. Центр деловой активности смещается в сторону развивающихся рынков, что запускает мощную волну роста в том числе в странах БРИКС", – добавил российский лидер.

Чтобы максимально воспользоваться открывающимися в этой связи перспективами, важно активизировать сотрудничество государств-участников объединения, прежде всего, в таких областях, как технологии, эффективное освоение ресурсов, логистика и страхование, торговля и финансы. Также необходимо и далее расширять использование национальных валют во взаиморасчетах, подчеркнул Путин.
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Владимир Путин (политик)БРИКССотрудничествоВ миреПолитикаЭкономикаБразилияРоссия
 
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