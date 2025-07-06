https://crimea.ria.ru/20250706/sovokupnyy-vvp-stran-briks-dostig-77-trillionov-dollarov--putin-1147756248.html

Совокупный ВВП стран БРИКС достиг 77 триллионов долларов – Путин

Совокупный ВВП стран БРИКС достиг 77 триллионов долларов – Путин - РИА Новости Крым, 06.07.2025

Совокупный ВВП стран БРИКС достиг 77 триллионов долларов – Путин

Совокупный валовый внутренний продукт стран БРИКС по паритету покупательной способности составляет уже 77 триллионов долларов, что в 1,3 раза больше, чем в... РИА Новости Крым, 06.07.2025

2025-07-06T18:17

2025-07-06T18:17

2025-07-06T18:15

владимир путин (политик)

брикс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Совокупный валовый внутренний продукт стран БРИКС по паритету покупательной способности составляет уже 77 триллионов долларов, что в 1,3 раза больше, чем в странах "Группы семи" (G7). Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании саммита БРИКС в режиме видеоконференции.Он отметил, что на страны БРИКС приходится не только треть площади земной суши и почти половина населения планеты, но и 40% мировой экономики.По словам Путина, объединение обладает поистине огромным политическим, экономическим, научно-технологическим и человеческим потенциалом.Кроме того, БРИКС по праву утвердился среди ключевых центров глобального управления, солидный голос входящих в него государств в поддержку коренных интересов большинства все более отчетливо звучит на международной арене, подчеркнул президент РФ.Путин указал, что у БРИКС много единомышленников среди стран Глобального Юга и Востока.Чтобы максимально воспользоваться открывающимися в этой связи перспективами, важно активизировать сотрудничество государств-участников объединения, прежде всего, в таких областях, как технологии, эффективное освоение ресурсов, логистика и страхование, торговля и финансы. Также необходимо и далее расширять использование национальных валют во взаиморасчетах, подчеркнул Путин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), брикс, сотрудничество, в мире, политика, экономика, бразилия, россия