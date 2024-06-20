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Тренд на юани - можно ли купить их в Крыму и нужно ли это делать

Тренд на юани - можно ли купить их в Крыму и нужно ли это делать - РИА Новости Крым, 20.06.2024

Тренд на юани - можно ли купить их в Крыму и нужно ли это делать

Юань укрепляется на российском рынке и становится все популярнее в качестве сберегательного валютного инструмента среди россиян, в частности в Крыму растет... РИА Новости Крым, 20.06.2024

2024-06-20T18:46

2024-06-20T18:46

2024-06-20T18:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Юань укрепляется на российском рынке и становится все популярнее в качестве сберегательного валютного инструмента среди россиян, в частности в Крыму растет спрос населения на эту валюту. Такое мнение РИА Новости Крым выразила финансовый аналитик, доцент кафедры государственного муниципального управления КФУ им. В. И. Вернадского Елена Вершицкая.В четверг курс юаня перешел к росту на Московской бирже и поднимается до 11,75 рубля. На прошлой неделе Банк России продал рекордный объем юаней за всю историю - 14,234 миллиарда юаней на 174,24 миллиарда рублей, сообщало РИА Новости со ссылкой на регулятор.Купить юани в Крыму"После того, как были введены санкции по отношению к Мосбирже, у нас произошла смена стереотипов по поводу традиционных валют - доллара и евро, население оказалось в замешательстве. При этом курс РФ нацелен на партнерские отношения с КНР и население это считывает. При том, что люди привыкли вкладывать свои сбережения в валюту, сейчас переходит акцент на юань", - комментирует тему Вершицкая.В частности юань приобретает популярность в Крыму. При этом купить китайскую валюту в банках Крыма можно. И хотя пока эта валюта не такая распространенная, как доллар и евро, спрос среди крымчан растет, а спрос рождает предложение, напоминает экономист.При том, что юань стал основной валютой на биржевых торгах в России и, по мнению Вершицкой, является крайне перспективной валютой, все же экономист советует диверсифицировать сбережения."Юань нужно рассматривать как одно из приоритетных направлений валютного рынка сейчас. Но диверсификация - наше все. Вкладываться в одну валюту - это не правильно. Нужно подумать и про рынок акций, и про доллар. Экономика гибкая и реакция населения также должна быть гибкой", - советует экономист.Валютные процессы в стране"В юани вкладываться выгодно, поскольку в долгосрочной перспективе курс рубля будет снижаться, и обусловлено это, прежде всего, потребностью бюджета, который в условиях ведения СВО имеет повышенную расходную часть", - поясняет экономически процессы другой эксперт, председатель правления Института динамического консерватизма Андрей Кобяков.Расходная часть бюджета вряд ли будет подлежать сокращению и в части социальных обязательств, убежден эксперт. При этом доходную часть приходится пополнять в условиях ограниченного экспорта."Поэтому экспортные поступления должны конвертироваться в бюджет по выгодному для бюджета курсу. Чем сильнее будет курс иностранной валюты, тем больше рублей получит бюджет. Поэтому давление будет сохраняться и повышение курса рубля - скорее временное явление. Гораздо больше оснований для его снижения, поэтому сейчас удачный момент, чтобы приобретать валюту со сберегательными целями", - констатирует собеседник агентства.Вложения в валюту, по его словам, - способ сохранить покупательскую способность рублевых сбережений, если в наличие есть свободные средства. Выводить деньги с рублевых сберегательных счетов для этого не нужно - с учетом прогнозов на рост ключевой ставки такие вклады тоже станут выгоднее. В целом Кобяков также советует диверсифицировать вложения.Кроме того, разница между покупкой и продажей выше по юаню - она является оптимальной. Учитывая резкий рост объемов внешнеторговых и внутренних операций России в юанях, на сегодняшний день китайская валюта выходит на первое место в числе валютных инструментов в России, заключает собеседник агентства.Читайте также на РИА Новости Крым:Как санкции против Мосбиржи повлияют на курс юаня к рублю90% платежей между Россией и КНР проводятся в национальных валютахВашингтон окончательно подорвал доверие к доллару - Володин

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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