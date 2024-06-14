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Санкции США и Мосбиржа без доллара и евро: что будет с рублем

Санкции США и Мосбиржа без доллара и евро: что будет с рублем - РИА Новости Крым, 14.06.2024

Санкции США и Мосбиржа без доллара и евро: что будет с рублем

Позиция рубля не пострадает, а его курс может стать даже более точным и адекватным экономической ситуации в России после того, как Центробанк станет определять... РИА Новости Крым, 14.06.2024

2024-06-14T22:21

2024-06-14T22:21

2024-06-14T22:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости Крым. Позиция рубля не пострадает, а его курс может стать даже более точным и адекватным экономической ситуации в России после того, как Центробанк станет определять его "вручную" на основании отчетности банков о сделках на внебиржевом рынке. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал кандидат экономических наук Михаил Беляев.Накануне Мосбиржа остановила проведение торгов валютными парами с долларом США и евро в связи с введением против нее блокирующих санкций со стороны американского минфина. В ЦБ заявили, что сделки с этими валютами будут осуществляться на внебиржевом рынке и курсы доллара и евро к рублю будут устанавливаться по их результатам на основе отчетности банков.По словам Беляева, если фондовая биржа, на которой торгуют ценными бумагами, является важным элементом, влияющим на работу всего экономического механизма в стране, то валютная – "это обслуживающий элемент экономики"."Поэтому выведение из строя этой биржи, причем не полностью, а только по паре евро – доллар катастрофического влияния на нашу экономику не окажет", – сказал Беляев.Учитывая, что конвертируемость и значимость валюты "ни в коем случае с биржевой торговлей не связаны", на позиции рубля уход валютной пары не отразится, заявил он."Крепость валюты и ее опора на достаточно прочную экономику, функционирующую эффективно, – вот что самое главное для конвертируемости. У нас все эти элементы есть. Так что считать, что рубль из-за того, что перестал действовать какой-то вспомогательный элемент экономики, потеряет свои свойства и качества, совершенно неправильно", – сказал экономист.При этом на курсе рубля перенос торгов на внебиржевую площадку отразится не в худшую сторону, если алгоритм его определения на основе данных банков будет выработан правильно, считает экономист.При этом резкая смена курса даже в сторону его большей адекватности – "это не очень хорошо, потому что экономика не терпит резких скачков", заметил Беляев."Постепенное приведение его к экономически обоснованным цифрам – это процесс и дело нашего регулятора", – заключил эксперт.14 июня в Госдуме заявили, что дедолларизация неизбежна, поскольку Вашингтон окончательно подорвал доверие к американской валюте как мировой резервной, введя незаконные санкции против финансовых институтов России. Читайте также на РИА Новости Крым:Мы наблюдаем закат американской империи – политологНе успеют: эксперт об обещании ЕС процентов для ВСУ из российских активовУкраине на восстановление нужны полтриллиона долларов – Всемирный банк

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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