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Санкции США и Мосбиржа без доллара и евро: что будет с рублем
Санкции США и Мосбиржа без доллара и евро: что будет с рублем - РИА Новости Крым, 14.06.2024
Санкции США и Мосбиржа без доллара и евро: что будет с рублем
Позиция рубля не пострадает, а его курс может стать даже более точным и адекватным экономической ситуации в России после того, как Центробанк станет определять... РИА Новости Крым, 14.06.2024
2024-06-14T22:21
2024-06-14T22:21
2024-06-14T22:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости Крым. Позиция рубля не пострадает, а его курс может стать даже более точным и адекватным экономической ситуации в России после того, как Центробанк станет определять его "вручную" на основании отчетности банков о сделках на внебиржевом рынке. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал кандидат экономических наук Михаил Беляев.Накануне Мосбиржа остановила проведение торгов валютными парами с долларом США и евро в связи с введением против нее блокирующих санкций со стороны американского минфина. В ЦБ заявили, что сделки с этими валютами будут осуществляться на внебиржевом рынке и курсы доллара и евро к рублю будут устанавливаться по их результатам на основе отчетности банков.По словам Беляева, если фондовая биржа, на которой торгуют ценными бумагами, является важным элементом, влияющим на работу всего экономического механизма в стране, то валютная – "это обслуживающий элемент экономики"."Поэтому выведение из строя этой биржи, причем не полностью, а только по паре евро – доллар катастрофического влияния на нашу экономику не окажет", – сказал Беляев.Учитывая, что конвертируемость и значимость валюты "ни в коем случае с биржевой торговлей не связаны", на позиции рубля уход валютной пары не отразится, заявил он."Крепость валюты и ее опора на достаточно прочную экономику, функционирующую эффективно, – вот что самое главное для конвертируемости. У нас все эти элементы есть. Так что считать, что рубль из-за того, что перестал действовать какой-то вспомогательный элемент экономики, потеряет свои свойства и качества, совершенно неправильно", – сказал экономист.При этом на курсе рубля перенос торгов на внебиржевую площадку отразится не в худшую сторону, если алгоритм его определения на основе данных банков будет выработан правильно, считает экономист.При этом резкая смена курса даже в сторону его большей адекватности – "это не очень хорошо, потому что экономика не терпит резких скачков", заметил Беляев."Постепенное приведение его к экономически обоснованным цифрам – это процесс и дело нашего регулятора", – заключил эксперт.14 июня в Госдуме заявили, что дедолларизация неизбежна, поскольку Вашингтон окончательно подорвал доверие к американской валюте как мировой резервной, введя незаконные санкции против финансовых институтов России. Читайте также на РИА Новости Крым:Мы наблюдаем закат американской империи – политологНе успеют: эксперт об обещании ЕС процентов для ВСУ из российских активовУкраине на восстановление нужны полтриллиона долларов – Всемирный банк
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рубль, курс доллара, курс рубля, курс валют, доллар, евро, экономика, мосбиржа, мнения, михаил беляев
Санкции США и Мосбиржа без доллара и евро: что будет с рублем
Остановка Мосбиржей торгов евро и долларом может хорошо повлиять на курс рубля – экономист
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости Крым
. Позиция рубля не пострадает, а его курс может стать даже более точным и адекватным экономической ситуации в России после того, как Центробанк станет определять его "вручную" на основании отчетности банков о сделках на внебиржевом рынке. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал кандидат экономических наук Михаил Беляев.
Накануне Мосбиржа остановила проведение торгов
валютными парами с долларом США и евро в связи с введением против нее блокирующих санкций
со стороны американского минфина. В ЦБ заявили, что сделки с этими валютами будут осуществляться на внебиржевом рынке и курсы доллара и евро к рублю будут устанавливаться по их результатам на основе отчетности банков.
По словам Беляева, если фондовая биржа, на которой торгуют ценными бумагами, является важным элементом, влияющим на работу всего экономического механизма в стране, то валютная – "это обслуживающий элемент экономики".
"Поэтому выведение из строя этой биржи, причем не полностью, а только по паре евро – доллар катастрофического влияния на нашу экономику не окажет", – сказал Беляев.
Учитывая, что конвертируемость и значимость валюты "ни в коем случае с биржевой торговлей не связаны", на позиции рубля уход валютной пары не отразится, заявил он.
"Крепость валюты и ее опора на достаточно прочную экономику, функционирующую эффективно, – вот что самое главное для конвертируемости. У нас все эти элементы есть. Так что считать, что рубль из-за того, что перестал действовать какой-то вспомогательный элемент экономики, потеряет свои свойства и качества, совершенно неправильно", – сказал экономист.
При этом на курсе рубля перенос торгов на внебиржевую площадку отразится не в худшую сторону, если алгоритм его определения на основе данных банков будет выработан правильно, считает экономист.
"Рубль у нас сильно недооценен по отношению к основным валютам именно в силу доминирования и обожествления этого биржевого курса. Теперь, когда ЦБ будет считать "вручную" курс на основании отчетности банков о сделках на внебиржевом рынке, привлекать другие какие-то показатели, представляется, что если этот алгоритм будет выработан правильно, то это будет даже более точный и адекватный экономической ситуации курс", – поделился прогнозами эксперт.
При этом резкая смена курса даже в сторону его большей адекватности – "это не очень хорошо, потому что экономика не терпит резких скачков", заметил Беляев.
"Постепенное приведение его к экономически обоснованным цифрам – это процесс и дело нашего регулятора", – заключил эксперт.
14 июня в Госдуме заявили, что дедолларизация неизбежна, поскольку Вашингтон окончательно подорвал доверие к американской валюте
как мировой резервной, введя незаконные санкции против финансовых институтов России.
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