https://crimea.ria.ru/20240523/ne-uspeyut-ekspert-ob-obeschanii-es-protsentov-dlya-vsu-iz-rossiyskikh-aktivov-1137503348.html

Не успеют: эксперт об обещании ЕС процентов для ВСУ из российских активов

Не успеют: эксперт об обещании ЕС процентов для ВСУ из российских активов - РИА Новости Крым, 23.05.2024

Не успеют: эксперт об обещании ЕС процентов для ВСУ из российских активов

Решение политиков ЕС отдать Киеву доходы от замороженных в Европе активов России не позволят реализовать западные банкиры, а уже через месяц-два – ситуация в... РИА Новости Крым, 23.05.2024

2024-05-23T08:57

2024-05-23T08:57

2024-05-23T09:43

европейский союз (ес)

радио "спутник в крыму"

вадим колесниченко

мнения

россия

заморозка активов россии

замороженные активы россии

замороженные российские активы

конфискация замороженных российских активов

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Решение политиков ЕС отдать Киеву доходы от замороженных в Европе активов России не позволят реализовать западные банкиры, а уже через месяц-два – ситуация в зоне СВО. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.По словам Колесниченко, такие доходы – суммы немаленькие. "Этих процентов может до 10 миллиардов как минимум дорасти", – отметил эксперт.Однако, по его мнению, эти деньги не помогут ВСУ, которым нужны люди, а они прячутся чтобы не быть захваченными и отправленными на линию боевого соприкосновения – "города Украины пустые", отметил Колесниченко.Поэтому сегодня Европа ищет способ как этих украинцев аккуратно, не привлекая внимания, заставить вернуться обратно на территорию Украины, добавил эксперт.В этой связи, а также учитывая положение дел в зоне СВО, подобные публичные заявления о решении использовать проценты от замороженных в Европе активов РФ являются своего рода газетной уткой для поднятия боевого духа украинцев, на уничтожении которых Запад зарабатывает, и не более того, считает Колесниченко.В реальности же решение западных политиков о "процентах для ВСУ" не поддержат банкиры, как и в случае с основными замороженными активами России, считает он."300 миллиардов долларов наших активов, как бы ни хотели, они боятся взять. В отличие от заявлений политиков, так называемый бельгийский депозитарий не хочет этого делать. Потому что это разрушит всю банковскую систему и доверие. С процентами решили, что будут передавать (Украине – ред.). Но это определили политики, а как распорядятся банки… Я очень сомневаюсь. Потому что, опять же, это удар по своему авторитету и по репутации доллара и евро. Это воровство. Это разбой", – поделился мнением Колесниченко. Кроме того, Россия уже очень четко по этому поводу сказала, что судебные иски против тех, кто будет пользоваться нашими деньгами, будут продолжаться вечно, отметил он."А все же понимают, что СВО закончится, будет новое Ялтинское соглашение, и за все надо будет ответить", – добавил Колесниченко.Он подчеркнул, что одновременно со скандальными заявлениями западных политиков на Украине происходят вещи, действительно достойные внимания. В частности, отношение украинцев к власти меняется, обороноспособность Украины становится мозаичной и начинает рассыпаться. Тем временем в зоне специальной военной операции ВС РФ продвигаются вперед, освобождая десятки населенных пунктов.После этого можно будет надеяться на еще более успешное продвижение российской армии и реализацию целей специальной военной операции на Украине, уверен он.21 мая ЕС принял решение использовать доходы от замороженных в Европе российских активов и направлять их на поддержку ВСУ. Решение опубликовано в официальном журнале ЕС. Согласно документу, оно вступает в силу 23 мая.В официальном представительстве РФ при ЕС, комментируя происходящее, заявили, что Брюссель возвел воровство в ранг инструментов внешней политики, дав понять, что такое на самом деле "европейские ценности". А также сделали прогнозы относительно того, какие последствия созданный прецедент будет иметь в самой Европе и как ей придется ответить перед Россией.Ранее проект о конфискации российских активов был принят также палатой представителей США. Теперь документ направят для рассмотрения в сенат. Законопроект содержит положения о конфискации российских активов, включая запрет на их разморозку, полномочия по обеспечению компенсации Киеву с использованием этих средств и применение их для восстановления Украины.Конфискация российских активов станет солидным гвоздем в будущий гроб всей западной экономической системы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Читайте также на РИА Новости Крым:У России есть все необходимое для победы - МедведевОхлаждение между ЕС и США: к чему приведет спор о российских активахВ Германии планы изъять активы России назвали неприкрытой экспроприацией

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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