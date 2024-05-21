https://crimea.ria.ru/20240521/es-razreshil-peredat-dokhody-ot-rossiyskikh-aktivov-v-pomosch-vsu-1137461395.html

ЕС разрешил передать доходы от российских активов в помощь ВСУ

ЕС разрешил передать доходы от российских активов в помощь ВСУ - РИА Новости Крым, 21.05.2024

ЕС разрешил передать доходы от российских активов в помощь ВСУ

Евросоюз одобрил использование доходов от замороженных активов Центробанка России для помощи киевскому режиму. Глава МИД Чехии Ян Липавский сообщил, что 90% из... РИА Новости Крым, 21.05.2024

2024-05-21T14:08

2024-05-21T14:08

2024-05-21T14:15

замороженные российские активы

европейский союз (ес)

политика

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости Крым. Евросоюз одобрил использование доходов от замороженных активов Центробанка России для помощи киевскому режиму. Глава МИД Чехии Ян Липавский сообщил, что 90% из них пойдет на содействие вооруженным силам Украины, пишет РИА Новости.По данным главы МИД Бельгии Аджа Лябиба, эти деньги будут доступны киевскому режиму к июлю.Ранее проект о конфискации российских активов был принят также палатой представителей США. Теперь документ направят для рассмотрения в сенат. Законопроект содержит положения о конфискации российских активов, включая запрет на их разморозку, полномочия по обеспечению компенсации Киеву с использованием этих средств и применение их для восстановления Украины.Конфискация российских активов станет солидным гвоздем в будущий гроб всей западной экономической системы, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Как заявляла спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, у Москвы есть заготовленный ответ на изъятие замороженных активов РФ в пользу Киева, соответствующий законопроект сенаторы готовы рассмотреть незамедлительноЧитайте также на РИА Новости Крым:У России есть все необходимое для победы - МедведевОхлаждение между ЕС и США: к чему приведет спор о российских активахВ Германии планы изъять активы России назвали неприкрытой экспроприацией

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

замороженные российские активы, европейский союз (ес), политика, украина, всу (вооруженные силы украины), европа, россия, новости