ЕС разрешил передать доходы от российских активов в помощь ВСУ
ЕС одобрил использование доходов от замороженных активов России для помощи Киеву
14:08 21.05.2024 (обновлено: 14:15 21.05.2024)
© AFP 2024 / FREDERICK FLORINФлаги Европейского Союза и Украины, развевающиеся возле Европейского парламента в Страсбурге, восточная Франция.
© AFP 2024 / FREDERICK FLORIN
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости Крым. Евросоюз одобрил использование доходов от замороженных активов Центробанка России для помощи киевскому режиму. Глава МИД Чехии Ян Липавский сообщил, что 90% из них пойдет на содействие вооруженным силам Украины, пишет РИА Новости.
"Мы одобрили в ЕС использование доходов от замороженных активов Центрального банка России для помощи Украине. До трех миллиардов евро только в этом году, 90 процентов пойдет на армию Украины", - цитирует чиновника агентство.
По данным главы МИД Бельгии Аджа Лябиба, эти деньги будут доступны киевскому режиму к июлю.
Ранее проект о конфискации российских активов был принят также палатой представителей США. Теперь документ направят для рассмотрения в сенат. Законопроект содержит положения о конфискации российских активов, включая запрет на их разморозку, полномочия по обеспечению компенсации Киеву с использованием этих средств и применение их для восстановления Украины.
Конфискация российских активов станет солидным гвоздем в будущий гроб всей западной экономической системы, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Как заявляла спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, у Москвы есть заготовленный ответ на изъятие замороженных активов РФ в пользу Киева, соответствующий законопроект сенаторы готовы рассмотреть незамедлительно
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