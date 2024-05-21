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ЕС разрешил передать доходы от российских активов в помощь ВСУ - РИА Новости Крым, 21.05.2024
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ЕС разрешил передать доходы от российских активов в помощь ВСУ
ЕС разрешил передать доходы от российских активов в помощь ВСУ - РИА Новости Крым, 21.05.2024
ЕС разрешил передать доходы от российских активов в помощь ВСУ
Евросоюз одобрил использование доходов от замороженных активов Центробанка России для помощи киевскому режиму. Глава МИД Чехии Ян Липавский сообщил, что 90% из... РИА Новости Крым, 21.05.2024
2024-05-21T14:08
2024-05-21T14:15
замороженные российские активы
европейский союз (ес)
политика
украина
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европа
россия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости Крым. Евросоюз одобрил использование доходов от замороженных активов Центробанка России для помощи киевскому режиму. Глава МИД Чехии Ян Липавский сообщил, что 90% из них пойдет на содействие вооруженным силам Украины, пишет РИА Новости.По данным главы МИД Бельгии Аджа Лябиба, эти деньги будут доступны киевскому режиму к июлю.Ранее проект о конфискации российских активов был принят также палатой представителей США. Теперь документ направят для рассмотрения в сенат. Законопроект содержит положения о конфискации российских активов, включая запрет на их разморозку, полномочия по обеспечению компенсации Киеву с использованием этих средств и применение их для восстановления Украины.Конфискация российских активов станет солидным гвоздем в будущий гроб всей западной экономической системы, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Как заявляла спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, у Москвы есть заготовленный ответ на изъятие замороженных активов РФ в пользу Киева, соответствующий законопроект сенаторы готовы рассмотреть незамедлительноЧитайте также на РИА Новости Крым:У России есть все необходимое для победы - МедведевОхлаждение между ЕС и США: к чему приведет спор о российских активахВ Германии планы изъять активы России назвали неприкрытой экспроприацией
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замороженные российские активы, европейский союз (ес), политика, украина, всу (вооруженные силы украины), европа, россия, новости
ЕС разрешил передать доходы от российских активов в помощь ВСУ

ЕС одобрил использование доходов от замороженных активов России для помощи Киеву

14:08 21.05.2024 (обновлено: 14:15 21.05.2024)
 
© AFP 2024 / FREDERICK FLORINФлаги Европейского Союза и Украины, развевающиеся возле Европейского парламента в Страсбурге, восточная Франция.
Флаги Европейского Союза и Украины, развевающиеся возле Европейского парламента в Страсбурге, восточная Франция. - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© AFP 2024 / FREDERICK FLORIN
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости Крым. Евросоюз одобрил использование доходов от замороженных активов Центробанка России для помощи киевскому режиму. Глава МИД Чехии Ян Липавский сообщил, что 90% из них пойдет на содействие вооруженным силам Украины, пишет РИА Новости.
"Мы одобрили в ЕС использование доходов от замороженных активов Центрального банка России для помощи Украине. До трех миллиардов евро только в этом году, 90 процентов пойдет на армию Украины", - цитирует чиновника агентство.
По данным главы МИД Бельгии Аджа Лябиба, эти деньги будут доступны киевскому режиму к июлю.
Ранее проект о конфискации российских активов был принят также палатой представителей США. Теперь документ направят для рассмотрения в сенат. Законопроект содержит положения о конфискации российских активов, включая запрет на их разморозку, полномочия по обеспечению компенсации Киеву с использованием этих средств и применение их для восстановления Украины.
Конфискация российских активов станет солидным гвоздем в будущий гроб всей западной экономической системы, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Как заявляла спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, у Москвы есть заготовленный ответ на изъятие замороженных активов РФ в пользу Киева, соответствующий законопроект сенаторы готовы рассмотреть незамедлительно
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Замороженные российские активыЕвропейский Союз (ЕС)ПолитикаУкраинаВСУ (Вооруженные силы Украины)ЕвропаРоссияНовости
 
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