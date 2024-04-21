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Охлаждение между ЕС и США: к чему приведет спор о российских активах - РИА Новости Крым, 21.04.2024
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Охлаждение между ЕС и США: к чему приведет спор о российских активах
Охлаждение между ЕС и США: к чему приведет спор о российских активах - РИА Новости Крым, 21.04.2024
Охлаждение между ЕС и США: к чему приведет спор о российских активах
Разногласия по конфискации российских активов могут привести к охлаждению отношений Европейского союза и США. Вопрос очень чувствителен для европейских стран,... РИА Новости Крым, 21.04.2024
2024-04-21T12:30
2024-04-21T12:33
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заморозка активов россии
замороженные активы россии
замороженные российские активы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Разногласия по конфискации российских активов могут привести к охлаждению отношений Европейского союза и США. Вопрос очень чувствителен для европейских стран, поскольку именно там расположено наибольшее число таких активов, а значит ответные меры России в первую очередь заденут Европу. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым выразил заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ, военный эксперт Владимир Евсеев.Европейские чиновники возмущены давлением США по вопросу российских активов, опасаясь, что решение об их конфискации затронет интересы стран ЕС, но не Штатов, сообщает в воскресенье The Washington Post. По данным газеты, американские представители оказывали давление на европейских чиновников на полях ежегодного заседания МВФ и Всемирного банка, который на прошлой неделе прошел в Вашингтоне. При этом США, по его мнению, будут продолжать продавливать эту тему, поскольку "проблемы сателлитов хозяина не волнуют". Если недовольство в отношении американского давления будет накапливаться, тогда может произойти охлаждение взаимоотношений США и Европы, считает эксперт."Но, по большому счету, это охлаждение для РФ мало что меняет, поскольку охлаждение - это не противостояние. Просто в этом случае России будет легче выстраивать отношения с некоторыми странами ЕС после окончания спецоперации", - продолжает эксперт.В любом случае вопрос будет долгоиграющим, поскольку очень чувствителен, считает политолог."Думаю, полной поддержки в вопросе планов США по конфискации российских активов может не быть. Во всяком случае, Европа будет ожидать итогов выборов в Штатах, поскольку, если победит Дональд Трамп, он меньше будет опираться на Европу, возможно введение разного рода действий, например, таможенных пошлин для европейских компаний. Все будет определяться тем, насколько Европа в этом деле будет идти в фарватере США", - считает собеседник агентства.Палата представителей США на внеплановой сессии 20 апреля приняла законопроект о конфискации российских активов в пользу Украины. Соединенным Штатам Америки придется ответить в случае конфискации замороженных российских активов, и со стороны России это вряд ли будут временные ограничения, заявил в ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Читайте также на РИА Новости Крым:США придется ответить за конфискацию замороженных активов – КремльВ Германии планы изъять активы России назвали неприкрытой экспроприациейРоссийские активы за рубежом: рискнет ли Запад передать их Украине
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заморозка активов россии, замороженные активы россии, замороженные российские активы, европейский союз (ес), европа, сша, в мире, политика, россия, мнения, владимир евсеев
Охлаждение между ЕС и США: к чему приведет спор о российских активах

Разногласия по активам России могут привести к охлаждению между Европой и США - политолог

12:30 21.04.2024 (обновлено: 12:33 21.04.2024)
 
© РИА Новости . Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкФлаги России и ЕС
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
© РИА Новости . Владимир Сергеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Разногласия по конфискации российских активов могут привести к охлаждению отношений Европейского союза и США. Вопрос очень чувствителен для европейских стран, поскольку именно там расположено наибольшее число таких активов, а значит ответные меры России в первую очередь заденут Европу. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым выразил заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ, военный эксперт Владимир Евсеев.
Европейские чиновники возмущены давлением США по вопросу российских активов, опасаясь, что решение об их конфискации затронет интересы стран ЕС, но не Штатов, сообщает в воскресенье The Washington Post. По данным газеты, американские представители оказывали давление на европейских чиновников на полях ежегодного заседания МВФ и Всемирного банка, который на прошлой неделе прошел в Вашингтоне.
"Недовольство ЕС политикой США в данном случае закономерно. Конфискация российских активов в первую очередь ударит по Европе. Конечно, Россия предпримет ответные действия в части американских активов, но, поскольку именно в Европе сосредоточено наибольшее количество активов РФ, европейцы пострадают больше всего", - констатирует Евсеев.
При этом США, по его мнению, будут продолжать продавливать эту тему, поскольку "проблемы сателлитов хозяина не волнуют". Если недовольство в отношении американского давления будет накапливаться, тогда может произойти охлаждение взаимоотношений США и Европы, считает эксперт.
"Но, по большому счету, это охлаждение для РФ мало что меняет, поскольку охлаждение - это не противостояние. Просто в этом случае России будет легче выстраивать отношения с некоторыми странами ЕС после окончания спецоперации", - продолжает эксперт.
В любом случае вопрос будет долгоиграющим, поскольку очень чувствителен, считает политолог.
"Думаю, полной поддержки в вопросе планов США по конфискации российских активов может не быть. Во всяком случае, Европа будет ожидать итогов выборов в Штатах, поскольку, если победит Дональд Трамп, он меньше будет опираться на Европу, возможно введение разного рода действий, например, таможенных пошлин для европейских компаний. Все будет определяться тем, насколько Европа в этом деле будет идти в фарватере США", - считает собеседник агентства.
Палата представителей США на внеплановой сессии 20 апреля приняла законопроект о конфискации российских активов в пользу Украины. Соединенным Штатам Америки придется ответить в случае конфискации замороженных российских активов, и со стороны России это вряд ли будут временные ограничения, заявил в ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымЗаморозка активов РоссииЗамороженные активы РоссииЗамороженные российские активыЕвропейский Союз (ЕС)ЕвропаСШАВ миреПолитикаРоссияМненияВладимир Евсеев
 
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