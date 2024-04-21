https://crimea.ria.ru/20240421/okhlazhdenie-mezhdu-es-i-ssha-k-chemu-privedet-spor-o-rossiyskikh-aktivakh-1136732503.html

Охлаждение между ЕС и США: к чему приведет спор о российских активах

Охлаждение между ЕС и США: к чему приведет спор о российских активах - РИА Новости Крым, 21.04.2024

Охлаждение между ЕС и США: к чему приведет спор о российских активах

Разногласия по конфискации российских активов могут привести к охлаждению отношений Европейского союза и США. Вопрос очень чувствителен для европейских стран,... РИА Новости Крым, 21.04.2024

2024-04-21T12:30

2024-04-21T12:30

2024-04-21T12:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Разногласия по конфискации российских активов могут привести к охлаждению отношений Европейского союза и США. Вопрос очень чувствителен для европейских стран, поскольку именно там расположено наибольшее число таких активов, а значит ответные меры России в первую очередь заденут Европу. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым выразил заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ, военный эксперт Владимир Евсеев.Европейские чиновники возмущены давлением США по вопросу российских активов, опасаясь, что решение об их конфискации затронет интересы стран ЕС, но не Штатов, сообщает в воскресенье The Washington Post. По данным газеты, американские представители оказывали давление на европейских чиновников на полях ежегодного заседания МВФ и Всемирного банка, который на прошлой неделе прошел в Вашингтоне. При этом США, по его мнению, будут продолжать продавливать эту тему, поскольку "проблемы сателлитов хозяина не волнуют". Если недовольство в отношении американского давления будет накапливаться, тогда может произойти охлаждение взаимоотношений США и Европы, считает эксперт."Но, по большому счету, это охлаждение для РФ мало что меняет, поскольку охлаждение - это не противостояние. Просто в этом случае России будет легче выстраивать отношения с некоторыми странами ЕС после окончания спецоперации", - продолжает эксперт.В любом случае вопрос будет долгоиграющим, поскольку очень чувствителен, считает политолог."Думаю, полной поддержки в вопросе планов США по конфискации российских активов может не быть. Во всяком случае, Европа будет ожидать итогов выборов в Штатах, поскольку, если победит Дональд Трамп, он меньше будет опираться на Европу, возможно введение разного рода действий, например, таможенных пошлин для европейских компаний. Все будет определяться тем, насколько Европа в этом деле будет идти в фарватере США", - считает собеседник агентства.Палата представителей США на внеплановой сессии 20 апреля приняла законопроект о конфискации российских активов в пользу Украины. Соединенным Штатам Америки придется ответить в случае конфискации замороженных российских активов, и со стороны России это вряд ли будут временные ограничения, заявил в ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Читайте также на РИА Новости Крым:США придется ответить за конфискацию замороженных активов – КремльВ Германии планы изъять активы России назвали неприкрытой экспроприациейРоссийские активы за рубежом: рискнет ли Запад передать их Украине

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