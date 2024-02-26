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Российские активы за рубежом: рискнет ли Запад передать их Украине - РИА Новости Крым, 26.02.2024
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Российские активы за рубежом: рискнет ли Запад передать их Украине
Российские активы за рубежом: рискнет ли Запад передать их Украине - РИА Новости Крым, 26.02.2024
Российские активы за рубежом: рискнет ли Запад передать их Украине
В попытке спасти киевский режим Запад будет бросать на поддержку ВСУ все, что можно, в том числе и российские активы за рубежом, но будет делать это не... РИА Новости Крым, 26.02.2024
2024-02-26T13:18
2024-02-26T13:22
радио "спутник в крыму"
замороженные активы россии
замороженные российские активы
конфискация замороженных российских активов
россия
украина
вадим петров
мнения
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. В попытке спасти киевский режим Запад будет бросать на поддержку ВСУ все, что можно, в том числе и российские активы за рубежом, но будет делать это не напрямую. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, кандидат исторических наук Вадим Петров.Накануне премьер-министр Великобритании Риши Сунак призвал страны-партнеры "быть смелее с конфискацией сотен миллиардов замороженных российских активов", начав с изъятия процентов, которые они приносят. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что эти доходы намерены использовать на производство оружия для ВСУ. По мнению Петрова, в условиях ослабления поддержки киевского режима и череды новых поражений ВСУ на фронте Запад может решиться на это, несмотря на все предупреждения со стороны России и очевидные риски.Делать это противники России все же не станут напрямую, но какие-то формы изъятия найдут непременно, добавил он."Думаю, что в какой-то форме это будет осуществляться. То ли в форме отчисления процентов от наших авуаров, которые находятся там, в каких-то иных. Напрямую вряд ли. А вот опосредованные действия в попытке помочь – да, будут появляться, безусловно", – заключил эксперт.Недружественные страны с февраля 2022 года вводят против России санкции, в результате чего были заморожены не только суверенные активы, но и средства частных инвесторов. Объем замороженных российских резервов за рубежом составляет около 300 млрд долларов. Разговоры об конфискации Западом для предоставления различной помощи Украине начались почти сразу. В октябре 2022 лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить соответствующие предложения.На днях директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак предупредила Запад о том, что решение о конфискации суверенных активов России повлечет за собой не только риски судебных разбирательств, но и "угрозы для международной валютной системы".Ранее в Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права".В МИД России предупредили, что компании и фонды, которые решатся на приобретение замороженных в ЕС или США российских резервов, попадут под финансовые и имущественные контрмеры. Министр финансов РФ Антон Силуанов пообещал, что любые действия с российскими активами за рубежом получат симметричный ответ."Следим за решениями западных стран. У нас заморожено тоже не меньше", – заявил он.Читайте также на РИА Новости Крым:В сенате США проголосовали за передачу замороженных активов России Киеву Путин подписал указ о возможном обмене замороженных активов россиян
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Российские активы за рубежом: рискнет ли Запад передать их Украине

Запад в лихорадочной попытке спасти киевский режим рискнет использовать активы РФ - мнение

13:18 26.02.2024 (обновлено: 13:22 26.02.2024)
 
© РИА Новости . Наталья СеливерстоваДоллары США
Доллары США - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. В попытке спасти киевский режим Запад будет бросать на поддержку ВСУ все, что можно, в том числе и российские активы за рубежом, но будет делать это не напрямую. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, кандидат исторических наук Вадим Петров.
Накануне премьер-министр Великобритании Риши Сунак призвал страны-партнеры "быть смелее с конфискацией сотен миллиардов замороженных российских активов", начав с изъятия процентов, которые они приносят. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что эти доходы намерены использовать на производство оружия для ВСУ.
По мнению Петрова, в условиях ослабления поддержки киевского режима и череды новых поражений ВСУ на фронте Запад может решиться на это, несмотря на все предупреждения со стороны России и очевидные риски.
"Они понимают, что вложения, которые их фирмы в свое время делали в нашу экономику, концентрируются в наших банках, и здесь мы адекватно вполне можем ответить. Но, лихорадочно пытаясь спасти киевский режим, Запад будет бросать (Украине – ред.) все что можно, в том числе и эти ресурсы, которые оказались в их распоряжении", – считает Петров.
Делать это противники России все же не станут напрямую, но какие-то формы изъятия найдут непременно, добавил он.
"Думаю, что в какой-то форме это будет осуществляться. То ли в форме отчисления процентов от наших авуаров, которые находятся там, в каких-то иных. Напрямую вряд ли. А вот опосредованные действия в попытке помочь – да, будут появляться, безусловно", – заключил эксперт.
Недружественные страны с февраля 2022 года вводят против России санкции, в результате чего были заморожены не только суверенные активы, но и средства частных инвесторов. Объем замороженных российских резервов за рубежом составляет около 300 млрд долларов. Разговоры об конфискации Западом для предоставления различной помощи Украине начались почти сразу. В октябре 2022 лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить соответствующие предложения.
На днях директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак предупредила Запад о том, что решение о конфискации суверенных активов России повлечет за собой не только риски судебных разбирательств, но и "угрозы для международной валютной системы".
Ранее в Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права".
В МИД России предупредили, что компании и фонды, которые решатся на приобретение замороженных в ЕС или США российских резервов, попадут под финансовые и имущественные контрмеры.
Министр финансов РФ Антон Силуанов пообещал, что любые действия с российскими активами за рубежом получат симметричный ответ.
"Следим за решениями западных стран. У нас заморожено тоже не меньше", – заявил он.
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