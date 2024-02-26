https://crimea.ria.ru/20240226/rossiyskie-aktivy-za-rubezhom-risknet-li-zapad-peredat-ikh-ukraine-1135218188.html

Российские активы за рубежом: рискнет ли Запад передать их Украине

Российские активы за рубежом: рискнет ли Запад передать их Украине - РИА Новости Крым, 26.02.2024

Российские активы за рубежом: рискнет ли Запад передать их Украине

В попытке спасти киевский режим Запад будет бросать на поддержку ВСУ все, что можно, в том числе и российские активы за рубежом, но будет делать это не... РИА Новости Крым, 26.02.2024

2024-02-26T13:18

2024-02-26T13:18

2024-02-26T13:22

радио "спутник в крыму"

замороженные активы россии

замороженные российские активы

конфискация замороженных российских активов

россия

украина

вадим петров

мнения

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110882/56/1108825694_0:50:967:593_1920x0_80_0_0_bae37b3132fa12b765f4c3ebef7cc2ef.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. В попытке спасти киевский режим Запад будет бросать на поддержку ВСУ все, что можно, в том числе и российские активы за рубежом, но будет делать это не напрямую. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, кандидат исторических наук Вадим Петров.Накануне премьер-министр Великобритании Риши Сунак призвал страны-партнеры "быть смелее с конфискацией сотен миллиардов замороженных российских активов", начав с изъятия процентов, которые они приносят. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что эти доходы намерены использовать на производство оружия для ВСУ. По мнению Петрова, в условиях ослабления поддержки киевского режима и череды новых поражений ВСУ на фронте Запад может решиться на это, несмотря на все предупреждения со стороны России и очевидные риски.Делать это противники России все же не станут напрямую, но какие-то формы изъятия найдут непременно, добавил он."Думаю, что в какой-то форме это будет осуществляться. То ли в форме отчисления процентов от наших авуаров, которые находятся там, в каких-то иных. Напрямую вряд ли. А вот опосредованные действия в попытке помочь – да, будут появляться, безусловно", – заключил эксперт.Недружественные страны с февраля 2022 года вводят против России санкции, в результате чего были заморожены не только суверенные активы, но и средства частных инвесторов. Объем замороженных российских резервов за рубежом составляет около 300 млрд долларов. Разговоры об конфискации Западом для предоставления различной помощи Украине начались почти сразу. В октябре 2022 лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить соответствующие предложения.На днях директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак предупредила Запад о том, что решение о конфискации суверенных активов России повлечет за собой не только риски судебных разбирательств, но и "угрозы для международной валютной системы".Ранее в Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права".В МИД России предупредили, что компании и фонды, которые решатся на приобретение замороженных в ЕС или США российских резервов, попадут под финансовые и имущественные контрмеры. Министр финансов РФ Антон Силуанов пообещал, что любые действия с российскими активами за рубежом получат симметричный ответ."Следим за решениями западных стран. У нас заморожено тоже не меньше", – заявил он.Читайте также на РИА Новости Крым:В сенате США проголосовали за передачу замороженных активов России Киеву Путин подписал указ о возможном обмене замороженных активов россиян

https://crimea.ria.ru/20240226/popakhivaet-litsemeriem-kiev-obvinil-zapad-v-nezhelanii-izymat-aktivy-rf-1135212793.html

россия

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

замороженные активы россии, замороженные российские активы, конфискация замороженных российских активов , россия, украина, вадим петров, мнения, политика