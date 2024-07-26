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Главные новости Крыма: 26 июля - РИА Новости Крым, 26.07.2024
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Главные новости Крыма: 26 июля
Главные новости Крыма: 26 июля - РИА Новости Крым, 26.07.2024
Главные новости Крыма: 26 июля
В Черном море к российским границам приблизились три самолета Великобритании. В Крыму выходцы из Средней Азии наладили канал незаконной миграции. В Севастополе... РИА Новости Крым, 26.07.2024
2024-07-26T22:18
2024-07-26T22:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. В Черном море к российским границам приблизились три самолета Великобритании. В Крыму выходцы из Средней Азии наладили канал незаконной миграции. В Севастополе выплатят компенсацию пострадавшим во время ракетных атак на город. "Единая Россия" предложила кандидата на пост главы Крыма. Общественная палата республики передала в МИД материалы по водной и энергетической блокадам Крыма со стороны Украины. В бухте Капсель под Судаком открылся VI фестиваль молодого многонационального искусства "Таврида. АРТ".О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Над Черным морем засекли военные самолеты БританииНад акваторией Черного моря был поднят в воздух истребитель Су-27. Причиной стало приближение к российским границам трех самолетов ВВС Великобритании. Об этом сообщили в Минобороны РФ."Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как стратегический самолет-разведчик RC-135 и два истребителя "Тайфун" ВВС Великобритании", - сказано в сообщении оборонного ведомства.При приближении российского истребителя иностранные военные самолеты развернулись, а Су-27 благополучно вернулся на аэродром базирования.В Крыму раскрыли канал незаконной миграцииВ Крыму двух выходцев из среднеазиатских республик подозревают в организации канала незаконной миграции, сообщили в УФСБ России по Крыму и Севастополю.После получения российского гражданства мужчины стали подыскивать иностранцев без трудового патента для выполнения строительных работ, отмечают в ведомстве."Они приискали на территории Ялты 12 иностранных граждан, не имеющих трудового патента, обеспечили их оплачиваемой работой на строительном объекте в Судаке, а также местом жительства без фактической регистрации в селе Морское. Таким образом иностранные граждане пребывали на территории России с нарушениями миграционного законодательства", - сказано в сообщении.В Севастополе выделили деньги на компенсацию пострадавшим при атаке ВСУПо двести тысяч рублей получат еще двое пострадавших в результате ракетной атаки ВСУ на пляжи Севастополя в июне 2024 года. Такое решение приняли на заседании правительства города. Кроме того, компенсации получат граждане, у которых пострадало имущество, сообщил губернатор Михаил Развожаев."Поддержим людей, получивших тяжелые травмы, и выплатим им по 200 тысяч рублей. Также выделили деньги на предоставление финансовой помощи людям, у которых от атак ВСУ пострадали дома и машины: это 66 человек, из них 41 — люди, у которых пострадало имущество, и 25 — автовладельцы", - проинформировал губернатор."Единая Россия" предложила президенту кандидата на пост главы КрымаВ "Единой России" выдвинули кандидатов на пост главы Крыма, Ингушетии и Кабардино-Балкарии. Ими стали действующие главы республик, сообщил сайт ЕР."Каждая из парламентских партий может направить президенту до трех кандидатур. Генсовет партии принял решение поддержать главу Крыма Сергея Аксенова, Ингушетии – Махмуд-Али Калиматова и Кабардино-Балкарии – Казбека Кокова. Коллеги входят в Высший совет партии, пользуются доверием жителей вверенных им регионов", - говорится в сообщении.После сбора всех предложений от политических партий президент Владимир Путин внесет по три кандидатуры в соответствующие законодательные органы.В МИД РФ передали материалы по водной и энергетической блокадам КрымаВ МИД России передали материалы по водной и энергетической блокадам Крыма со стороны Украины, включая последние судебные решения. Об этом сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов."Материалы, собранные рабочей группой Государственного Совета Республики Крым по фактам энергетической и водной блокад полуострова со стороны преступной Украины, а также решения Верховного и Арбитражного судов республики по удовлетворению соответствующих исков властей Крыма и Общественной палаты, переданы в МИД России", - написал спикер крымского парламента в своем Telegram-канале.В Крыму открылся фестиваль "Таврида. АРТ"В бухте Капсель под Судаком открылся VI фестиваль молодого многонационального искусства "Таврида. АРТ", собравший на своей площадке тысячи молодых деятелей культуры и искусства. Он проходит на территории арт-парка "Таврида", где инсталляции гармонично сочетаются с неповторимым ландшафтом и природой Крыма. В этом году фестиваль посвящен многонациональной культуре России.В Судак съехались творческие люди со всех регионов страны - музыканты, художники, начинающие режиссеры, сценаристы, артисты, фотографы. В течение трех дней здесь пройдут сотни мероприятий, встреч, шоу, лекций, мастер-классов, музыкальных выступлений кинопоказов и театрализованных представлений.В рамках фестиваля молодого многонационального искусства "Таврида. АРТ" состоялось торжественное открытие первой очереди крупнейшего центра кинопроизводства на юге России "Юг. Кино", на котором уже в этом году начнутся сьемки двух сериалов
https://crimea.ria.ru/20240726/chistota-morya-v-feodosii-posle-sbrosa-stokov--chestnyy-otvet-merii-1139146567.html
https://crimea.ria.ru/20240726/chernyshenko-v-krymu-prizval-privlekat-boytsov-svo-k-vospitaniyu-molodezhi-1139156124.html
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Главные новости Крыма: 26 июля

Новости Крыма: главные события и заявления пятницы, 26 июля

22:18 26.07.2024
 
© РИА Новости КрымАрт-кластер "Таврида"
Арт-кластер Таврида - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. В Черном море к российским границам приблизились три самолета Великобритании. В Крыму выходцы из Средней Азии наладили канал незаконной миграции. В Севастополе выплатят компенсацию пострадавшим во время ракетных атак на город. "Единая Россия" предложила кандидата на пост главы Крыма. Общественная палата республики передала в МИД материалы по водной и энергетической блокадам Крыма со стороны Украины. В бухте Капсель под Судаком открылся VI фестиваль молодого многонационального искусства "Таврида. АРТ".
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Над Черным морем засекли военные самолеты Британии

Над акваторией Черного моря был поднят в воздух истребитель Су-27. Причиной стало приближение к российским границам трех самолетов ВВС Великобритании. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как стратегический самолет-разведчик RC-135 и два истребителя "Тайфун" ВВС Великобритании", - сказано в сообщении оборонного ведомства.
При приближении российского истребителя иностранные военные самолеты развернулись, а Су-27 благополучно вернулся на аэродром базирования.

В Крыму раскрыли канал незаконной миграции

В Крыму двух выходцев из среднеазиатских республик подозревают в организации канала незаконной миграции, сообщили в УФСБ России по Крыму и Севастополю.
После получения российского гражданства мужчины стали подыскивать иностранцев без трудового патента для выполнения строительных работ, отмечают в ведомстве.
"Они приискали на территории Ялты 12 иностранных граждан, не имеющих трудового патента, обеспечили их оплачиваемой работой на строительном объекте в Судаке, а также местом жительства без фактической регистрации в селе Морское. Таким образом иностранные граждане пребывали на территории России с нарушениями миграционного законодательства", - сказано в сообщении.
Берег Черного моря в Феодосии - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
21:23Радио "Спутник в Крыму"
Чистота моря в Феодосии после сброса стоков – честный ответ мэрии

В Севастополе выделили деньги на компенсацию пострадавшим при атаке ВСУ

По двести тысяч рублей получат еще двое пострадавших в результате ракетной атаки ВСУ на пляжи Севастополя в июне 2024 года. Такое решение приняли на заседании правительства города. Кроме того, компенсации получат граждане, у которых пострадало имущество, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Поддержим людей, получивших тяжелые травмы, и выплатим им по 200 тысяч рублей. Также выделили деньги на предоставление финансовой помощи людям, у которых от атак ВСУ пострадали дома и машины: это 66 человек, из них 41 — люди, у которых пострадало имущество, и 25 — автовладельцы", - проинформировал губернатор.

"Единая Россия" предложила президенту кандидата на пост главы Крыма

В "Единой России" выдвинули кандидатов на пост главы Крыма, Ингушетии и Кабардино-Балкарии. Ими стали действующие главы республик, сообщил сайт ЕР.
"Каждая из парламентских партий может направить президенту до трех кандидатур. Генсовет партии принял решение поддержать главу Крыма Сергея Аксенова, Ингушетии – Махмуд-Али Калиматова и Кабардино-Балкарии – Казбека Кокова. Коллеги входят в Высший совет партии, пользуются доверием жителей вверенных им регионов", - говорится в сообщении.
После сбора всех предложений от политических партий президент Владимир Путин внесет по три кандидатуры в соответствующие законодательные органы.

В МИД РФ передали материалы по водной и энергетической блокадам Крыма

В МИД России передали материалы по водной и энергетической блокадам Крыма со стороны Украины, включая последние судебные решения. Об этом сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.
"Материалы, собранные рабочей группой Государственного Совета Республики Крым по фактам энергетической и водной блокад полуострова со стороны преступной Украины, а также решения Верховного и Арбитражного судов республики по удовлетворению соответствующих исков властей Крыма и Общественной палаты, переданы в МИД России", - написал спикер крымского парламента в своем Telegram-канале.
Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко в Крыму - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
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В Крыму открылся фестиваль "Таврида. АРТ"

В бухте Капсель под Судаком открылся VI фестиваль молодого многонационального искусства "Таврида. АРТ", собравший на своей площадке тысячи молодых деятелей культуры и искусства. Он проходит на территории арт-парка "Таврида", где инсталляции гармонично сочетаются с неповторимым ландшафтом и природой Крыма. В этом году фестиваль посвящен многонациональной культуре России.
В Судак съехались творческие люди со всех регионов страны - музыканты, художники, начинающие режиссеры, сценаристы, артисты, фотографы. В течение трех дней здесь пройдут сотни мероприятий, встреч, шоу, лекций, мастер-классов, музыкальных выступлений кинопоказов и театрализованных представлений.
В рамках фестиваля молодого многонационального искусства "Таврида. АРТ" состоялось торжественное открытие первой очереди крупнейшего центра кинопроизводства на юге России "Юг. Кино", на котором уже в этом году начнутся сьемки двух сериалов
Арт-кластер Таврида - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
18:14
Молодость в стиле фолк: как в Крыму проходит самый яркий фестиваль страны
 
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