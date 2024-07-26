https://crimea.ria.ru/20240726/molodost-v-stile-folk-kak-v-krymu-prokhodit-samyy-yarkiy-festival-strany-1139152896.html

Молодость в стиле фолк: как в Крыму проходит самый яркий фестиваль страны

Молодость в стиле фолк: как в Крыму проходит самый яркий фестиваль страны - РИА Новости Крым, 26.07.2024

Молодость в стиле фолк: как в Крыму проходит самый яркий фестиваль страны

В Крыму стартовало одно из самых масштабных событий для всей российской молодежи. Творческие люди со всех регионов страны съехались в Судак – один из... РИА Новости Крым, 26.07.2024

2024-07-26T18:14

2024-07-26T18:14

2024-07-26T19:06

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арт-кластер "таврида"

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СУДАК, 26 июн – РИА Новости Крым. В Крыму стартовало одно из самых масштабных событий для всей российской молодежи. Творческие люди со всех регионов страны съехались в Судак – один из красивейших уголков полуострова, – чтобы принять участие в фестивале "Таврида. АРТ". Музыканты, художники, начинающие режиссеры, сценаристы, артисты, фотографы – их творческой энергией пропитан буквально каждый уголок огромного пространства арт-кластера.Акцент на фолкЖизнь на этом участке крымского побережья буквально "кипит", и не только из-за воздействия жаркого июльского солнца. В течение трех дней здесь пройдут сотни мероприятий, встреч, шоу, лекций, мастер-классов, музыкальных выступлений кинопоказов и театрализованных представлений.В этом году он открылся под обновленным названием "Фестиваль молодого многонационального искусства", а ключевой темой является многонациональность нашей страны. Этот акцент бросается в глаза буквально сразу же, как только попадаешь на фестивальную площадку. Точнее сказать, не в глаза, а в уши – оригинальная фолк-музыка с примесью рока, техно, диско и других направлений звучат со сцены "Амфитеатр". Ноги уже сами несут туда. Сейчас здесь зажигает известный тульский этно-коллектив "Полынь Folk". Ребята играют и поют так, невольно начинаешь пританцовывать. А многие зрители уже и вовсе пустились в пляс. В очередной раз убеждаешься, насколько мелодичен, богат и красив наш фольклор. А предшествовало ему выступление певицы под сценическим именем Дышать. Музыка переплетает в себе элементы инди-поп и хип-хопа, татарского языка, этнических инструментов и современного ритма афро-битов. Звучит очень оригинально и завораживающе!Поклонникам театрального искусства тоже есть чем восхититься. Например, прекрасным концептуальным спектаклем "1000 тонн под водой" на стихи Иосифа Бродского от воронежского академического уличного театра "Вау". Основа – стихотворение Бродского "Новый Жюль Верн" и музыка разных стилей. Это своего рода экологический перфоманс, посвященный проблеме загрязнения океана. История о человеке, затерявшемся в океане, превращается в историю о человеке, затерявшемся среди мусора.Произведения более 70 молодых талантливых дизайнеров и художников представлены на выставке "АРТ. Молодость". Внимание привлекают работы художницы Марины Лизоркиной, выполненные в аутентичной авторской лепестковой технике, и живописца Миры Аргуновой, картины которой под общим названием строчки из гимна РФ "Братских народов союз вековой" переносят зрителей в мир пословиц и поговорок народов России.Сап-карнавал и гастрономические "визитки"Пляжи на "Тавриде. АРТ" тоже не пустуют. Желающих понежиться на солнышке, позагорать, искупаться, поиграть в пляжный волейбол или настольный теннис здесь немало. Но даже такой отдых на площадке арт-кластера должен соответствовать общей атмосфере фестиваля. Для этого организаторы решили провести сап-карнавал. Все желающие могут выбрать себе подходящий яркий костюм (если таковой не привезен с собой), взять сап-борд и отправиться на морскую прогулку вдоль побережья. Желающих набралось уже немало – старт уже совсем скоро.А в районе пляжа "Ракета" работает традиционная выставка "АРТ-ЭКСПО", на которой представители регионов РФ презентуют свои культурные и гастрономические достижения на собственных оригинальных стендах. Среди участников – Рязанская, Тульская, Нижегородская, Запорожская области, Подмосковье, Ямало-Ненецкий округ и другие. Например, на стенде Тульской области можно отведать фирменное угощение – кофейный напиток "Тульский пряник", а рязанцы угощают посетителей леденцом "Петушок на палочке" и десертом из ржаной, пшеничной и черемуховой муки "Калинник". На стенде Ямала охотно пробуют местные деликатесы из оленины, а Запорожская область потчует вареньем из своей знаменитой мелитопольской черешни и сезонными фруктами. На территории павильона работает рынок фермерской продукции со всей России. Все желающие могут купить мед, урбеч, сыр, пряности. Вкусности можно тут же отправить по почте друзьям или близким – для этого в павильоне работает стенд "Почты Крыма".Любители сувениров ручной работы тоже не останутся равнодушными. На площадке арт-кластера открыты киоски с самыми разнообразными изделиями мастеров из Крыма. Среди них сумки, интерьерные корзины, хлебницы и другая кухонная утварь из джута – лубяного волокна, которое можно скрутить в грубые, прочные нити.Впереди на "Тавриде. АРТ" еще сотни мастер-классов, встреч, лекций и выступлений и представлений. Многие участники и гости фестиваля с нетерпением ждут ночного фаер-шоу "Зажечь по-русски, или Иван Васильевич снова меняет профессию" – масштабного танцевально-театрализованного пиротехнического представления с декорациями, театральным светом и огненными спецэффектами, которые обещают оставить у зрителей незабываемые впечатления.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, судак, арт-кластер "таврида", таврида.арт, общество, культура, искусство , прикладное искусство, новости крыма