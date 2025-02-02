https://crimea.ria.ru/20250202/vsu-nanesli-raketnyy-udar-po-internatu-v-sudzhe-kurskoy-oblasti-1143848385.html

ВСУ нанесли ракетный удар по интернату в Судже Курской области

ВСУ нанесли ракетный удар по интернату в Судже Курской области - РИА Новости Крым, 02.02.2025

ВСУ нанесли ракетный удар по интернату в Судже Курской области

Украинские войска нанесли ракетный удар по интернату в городе Суджа Курской области, российская ПВО зафиксировала пуск ракет из Сумской области Украины,... РИА Новости Крым, 02.02.2025

2025-02-02T01:29

2025-02-02T01:29

2025-02-02T01:29

ситуация в курской области после нападения всу

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

курская область

министерство обороны рф

новости

александр хинштейн

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. Украинские войска нанесли ракетный удар по интернату в городе Суджа Курской области, российская ПВО зафиксировала пуск ракет из Сумской области Украины, сообщили в Минобороны РФ."Первого февраля вооруженные силы Украины совершили очередное военное преступление, нанеся целенаправленный ракетный удар по интернату в городе Суджа. Пуск ракет противника из Сумской области был зафиксирован российскими средствами противовоздушной обороны", - говорится в сообщении.По данным ведомства, эта провокация нацелена на отвлечение мирового общественного мнения от зверств киевского режима, которые совершены в населенном пункте Русское Поречное Курской области."Удар ВСУ по гражданскому объекту в очередной раз продемонстрировал террористическую, нечеловеческую сущность тех, кто стоит у власти в Киеве", - отметили в МО РФ.Достоверной информации о числе пострадавших при ударе ВСУ по интернату в Судже Курской области пока нет, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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курская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в курской области после нападения всу, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), курская область, министерство обороны рф, новости, александр хинштейн