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ВСУ нанесли ракетный удар по интернату в Судже Курской области - РИА Новости Крым, 02.02.2025
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ВСУ нанесли ракетный удар по интернату в Судже Курской области
ВСУ нанесли ракетный удар по интернату в Судже Курской области - РИА Новости Крым, 02.02.2025
ВСУ нанесли ракетный удар по интернату в Судже Курской области
Украинские войска нанесли ракетный удар по интернату в городе Суджа Курской области, российская ПВО зафиксировала пуск ракет из Сумской области Украины,... РИА Новости Крым, 02.02.2025
2025-02-02T01:29
2025-02-02T01:29
ситуация в курской области после нападения всу
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
курская область
министерство обороны рф
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. Украинские войска нанесли ракетный удар по интернату в городе Суджа Курской области, российская ПВО зафиксировала пуск ракет из Сумской области Украины, сообщили в Минобороны РФ."Первого февраля вооруженные силы Украины совершили очередное военное преступление, нанеся целенаправленный ракетный удар по интернату в городе Суджа. Пуск ракет противника из Сумской области был зафиксирован российскими средствами противовоздушной обороны", - говорится в сообщении.По данным ведомства, эта провокация нацелена на отвлечение мирового общественного мнения от зверств киевского режима, которые совершены в населенном пункте Русское Поречное Курской области."Удар ВСУ по гражданскому объекту в очередной раз продемонстрировал террористическую, нечеловеческую сущность тех, кто стоит у власти в Киеве", - отметили в МО РФ.Достоверной информации о числе пострадавших при ударе ВСУ по интернату в Судже Курской области пока нет, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ситуация в курской области после нападения всу, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), курская область, министерство обороны рф, новости, александр хинштейн
ВСУ нанесли ракетный удар по интернату в Судже Курской области

ВСУ нанесли ракетный удар по интернату в Судже Курской области - Минобороны России

01:29 02.02.2025
 
© Telegram Владимир ЗеленскийПотери ВСУ
Потери ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. Украинские войска нанесли ракетный удар по интернату в городе Суджа Курской области, российская ПВО зафиксировала пуск ракет из Сумской области Украины, сообщили в Минобороны РФ.
"Первого февраля вооруженные силы Украины совершили очередное военное преступление, нанеся целенаправленный ракетный удар по интернату в городе Суджа. Пуск ракет противника из Сумской области был зафиксирован российскими средствами противовоздушной обороны", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, эта провокация нацелена на отвлечение мирового общественного мнения от зверств киевского режима, которые совершены в населенном пункте Русское Поречное Курской области.
"Удар ВСУ по гражданскому объекту в очередной раз продемонстрировал террористическую, нечеловеческую сущность тех, кто стоит у власти в Киеве", - отметили в МО РФ.
Достоверной информации о числе пострадавших при ударе ВСУ по интернату в Судже Курской области пока нет, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.
"Достоверной информации о числе пострадавших пока нет. В любом случае удар ракетами по интернату, в котором могли находиться люди, - это преступление, которому нет прощения и нет сроков давности. Дорогие суджанцы, молюсь вместе с вами", - написал Хинштейн в Telegram-канале.
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Владимир Зеленский
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