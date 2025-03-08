https://crimea.ria.ru/20250308/samyy-krepkiy-tyl-v-krymu-pozdravili-materey-i-zhen-boytsov-svo-1144752635.html

Самый крепкий тыл: в Крыму поздравили матерей и жен бойцов СВО

Самый крепкий тыл: в Крыму поздравили матерей и жен бойцов СВО - РИА Новости Крым, 08.03.2025

Самый крепкий тыл: в Крыму поздравили матерей и жен бойцов СВО

В Симферополе в Международный женский день состоялся торжественный концерт, посвященный матерям и женам участников специальной военной операции. В мероприятии... РИА Новости Крым, 08.03.2025

2025-03-08T13:03

2025-03-08T13:03

2025-03-08T13:03

сергей аксенов

8 марта

общество

крым

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. В Симферополе в Международный женский день состоялся торжественный концерт, посвященный матерям и женам участников специальной военной операции. В мероприятии принял участие глава республики Сергей Аксенов, лично поздравивший женщин Крыма с 8 Марта.Аксенов отметил, что мужчины, принимая важные решения в своей жизни, в том числе в деле защиты своей Родины, во многом опираются на женщин, которые рядом."Вы – наша надежда, опора и поддержка в самой сложной ситуации", - добавил он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"8 Марта отметим после Победы": женщина-доброволец о службе в зоне СВОПрезидент Путин поздравил российских женщин с 8 МартаМорпехи Черноморского флота с передовой поздравили женщин с 8 Марта

крым

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, 8 марта, общество, крым, новости крыма