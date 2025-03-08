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Самый крепкий тыл: в Крыму поздравили матерей и жен бойцов СВО - РИА Новости Крым, 08.03.2025
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Самый крепкий тыл: в Крыму поздравили матерей и жен бойцов СВО
Самый крепкий тыл: в Крыму поздравили матерей и жен бойцов СВО - РИА Новости Крым, 08.03.2025
Самый крепкий тыл: в Крыму поздравили матерей и жен бойцов СВО
В Симферополе в Международный женский день состоялся торжественный концерт, посвященный матерям и женам участников специальной военной операции. В мероприятии... РИА Новости Крым, 08.03.2025
2025-03-08T13:03
2025-03-08T13:03
сергей аксенов
8 марта
общество
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. В Симферополе в Международный женский день состоялся торжественный концерт, посвященный матерям и женам участников специальной военной операции. В мероприятии принял участие глава республики Сергей Аксенов, лично поздравивший женщин Крыма с 8 Марта.Аксенов отметил, что мужчины, принимая важные решения в своей жизни, в том числе в деле защиты своей Родины, во многом опираются на женщин, которые рядом."Вы – наша надежда, опора и поддержка в самой сложной ситуации", - добавил он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"8 Марта отметим после Победы": женщина-доброволец о службе в зоне СВОПрезидент Путин поздравил российских женщин с 8 МартаМорпехи Черноморского флота с передовой поздравили женщин с 8 Марта
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сергей аксенов, 8 марта, общество, крым, новости крыма
Самый крепкий тыл: в Крыму поздравили матерей и жен бойцов СВО

Глава Крыма Аксенов поздравил с 8 Марта матерей и жен участников СВО

13:03 08.03.2025
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваСергей Аксенов поздравил женщин с 8 марта
Сергей Аксенов поздравил женщин с 8 марта
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. В Симферополе в Международный женский день состоялся торжественный концерт, посвященный матерям и женам участников специальной военной операции. В мероприятии принял участие глава республики Сергей Аксенов, лично поздравивший женщин Крыма с 8 Марта.
"Очень многое в нашем мире держится на женщинах, особенно ясно мы это осознаем в сложные времена, в трудные минуты. Мы выражаем свою благодарность и уважение матерям и женам участников специальной военной операции, которые ждут, верят, поддерживают и вдохновляют своих героев. Их любовь и молитвы – это самый крепкий тыл и самая надежная защита для любого человека, который носит форму", - написал он в своем Telegram-канале.
Аксенов отметил, что мужчины, принимая важные решения в своей жизни, в том числе в деле защиты своей Родины, во многом опираются на женщин, которые рядом.
"Вы – наша надежда, опора и поддержка в самой сложной ситуации", - добавил он.
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваСергей Аксенов поздравил женщин с 8 марта
Сергей Аксенов поздравил женщин с 8 марта
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Сергей Аксенов поздравил женщин с 8 марта
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