Более 100 птиц проходят реабилитацию на Кубани после разлива мазута
Около 200 пострадавших от мазута птиц находятся на реабилитации на Кубани и Ставрополье
Более 100 птиц проходят реабилитацию на Кубани после разлива мазута
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. В двух центрах в Краснодарском крае и Старополье на сегодняшний день проходят реабилитацию 179 птиц, пострадавших от разлива мазута в Черном море. Об этом сообщает оперштаб региона.
"Реабилитацией птиц занимаются два центра: в селе Витязево по улице Жемчужная и "Пеликан" в Ставропольском крае. Всего в них – 179 птиц", - говорится в сообщении.
В центр в Витязево отправили 187 особей, реабилитацию продолжают 111. На волю выпустили восемь пернатых.
В "Пеликан" отправили 1044 птицы, на данный момент осталось 68 особей. Выпусков пернатых не проводили.
Штабы по спасению птиц от мазута также функционируют в Республике Крым и Севастополе. Самый крупный реабилитационный центр для водоплавающих птиц находится в сафари-парке "Тайган" под Белогорском в Крыму.
Ранее начальник "Севастопольского ветеринарного центра" Юлия Клочкова сообщала, что в Севастополе пункт приема пострадавших от мазута птиц меняет формат работы в связи с существенным уменьшением числа пернатых, и что птицы продолжают поступать в Севветцентр, но это единичные случаи.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Впоследствии из кормы выкачали более 1,4 тысячи тонн мазута.
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