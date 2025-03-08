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Более 100 птиц проходят реабилитацию на Кубани после разлива мазута - РИА Новости Крым, 08.03.2025
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Более 100 птиц проходят реабилитацию на Кубани после разлива мазута
Более 100 птиц проходят реабилитацию на Кубани после разлива мазута - РИА Новости Крым, 08.03.2025
Более 100 птиц проходят реабилитацию на Кубани после разлива мазута
В двух центрах в Краснодарском крае и Старополье на сегодняшний день проходят реабилитацию 179 птиц, пострадавших от разлива мазута в Черном море. Об этом... РИА Новости Крым, 08.03.2025
2025-03-08T10:37
2025-03-08T10:37
птицы
новости
разлив мазута
разлив нефтепродуктов в черном море
экология
краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. В двух центрах в Краснодарском крае и Старополье на сегодняшний день проходят реабилитацию 179 птиц, пострадавших от разлива мазута в Черном море. Об этом сообщает оперштаб региона.В центр в Витязево отправили 187 особей, реабилитацию продолжают 111. На волю выпустили восемь пернатых.В "Пеликан" отправили 1044 птицы, на данный момент осталось 68 особей. Выпусков пернатых не проводили.Штабы по спасению птиц от мазута также функционируют в Республике Крым и Севастополе. Самый крупный реабилитационный центр для водоплавающих птиц находится в сафари-парке "Тайган" под Белогорском в Крыму.Ранее начальник "Севастопольского ветеринарного центра" Юлия Клочкова сообщала, что в Севастополе пункт приема пострадавших от мазута птиц меняет формат работы в связи с существенным уменьшением числа пернатых, и что птицы продолжают поступать в Севветцентр, но это единичные случаи.В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Впоследствии из кормы выкачали более 1,4 тысячи тонн мазута.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Из мазута один клюв торчал": как ветеринары спасают птиц в СевастополеВ зооуголке Симферополя посетители едва не убили лошадьКрасную книгу Крыма пополнят десятки видов животных и растений
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РИА Новости Крым
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96
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птицы, новости, разлив мазута, разлив нефтепродуктов в черном море, экология, краснодарский край
Более 100 птиц проходят реабилитацию на Кубани после разлива мазута

Около 200 пострадавших от мазута птиц находятся на реабилитации на Кубани и Ставрополье

10:37 08.03.2025
 
Более 100 птиц проходят реабилитацию на Кубани после разлива мазута
Более 100 птиц проходят реабилитацию на Кубани после разлива мазута
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. В двух центрах в Краснодарском крае и Старополье на сегодняшний день проходят реабилитацию 179 птиц, пострадавших от разлива мазута в Черном море. Об этом сообщает оперштаб региона.
"Реабилитацией птиц занимаются два центра: в селе Витязево по улице Жемчужная и "Пеликан" в Ставропольском крае. Всего в них – 179 птиц", - говорится в сообщении.
В центр в Витязево отправили 187 особей, реабилитацию продолжают 111. На волю выпустили восемь пернатых.
В "Пеликан" отправили 1044 птицы, на данный момент осталось 68 особей. Выпусков пернатых не проводили.
Штабы по спасению птиц от мазута также функционируют в Республике Крым и Севастополе. Самый крупный реабилитационный центр для водоплавающих птиц находится в сафари-парке "Тайган" под Белогорском в Крыму.
Ранее начальник "Севастопольского ветеринарного центра" Юлия Клочкова сообщала, что в Севастополе пункт приема пострадавших от мазута птиц меняет формат работы в связи с существенным уменьшением числа пернатых, и что птицы продолжают поступать в Севветцентр, но это единичные случаи.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Впоследствии из кормы выкачали более 1,4 тысячи тонн мазута.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ПтицыНовостиРазлив мазутаРазлив нефтепродуктов в Черном мореЭкологияКраснодарский край
 
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