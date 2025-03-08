https://crimea.ria.ru/20250308/ataka-na-krasnodarskiy-kray-nochyu-sbity-26-bespilotnikov-vsu-1144749067.html
Атака на Краснодарский край: ночью сбиты 26 беспилотников ВСУ
Атака на Краснодарский край: ночью сбиты 26 беспилотников ВСУ - РИА Новости Крым, 08.03.2025
Атака на Краснодарский край: ночью сбиты 26 беспилотников ВСУ
Российские средства ПВО уничтожили и перехватили минувшей ночью 26 украинских беспилотников над Краснодарским краем, три - над Брянской областью и по одному -... РИА Новости Крым, 08.03.2025
2025-03-08T07:28
2025-03-08T07:28
2025-03-08T07:29
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
безопасность
новости
красноярский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/13/1137388487_0:0:2938:1652_1920x0_80_0_0_4a585866c9cbef31f93b0445d53adef5.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО уничтожили и перехватили минувшей ночью 26 украинских беспилотников над Краснодарским краем, три - над Брянской областью и по одному - над Ленинградской и Ярославской областями, сообщили в Минобороны России.Вечером 7 марта украинские боевики также пытались атаковать пять регионов России с воздуха. Силы противовоздушной обороны отразили удары 43 беспилотников, сообщили в Минобороны.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
красноярский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/13/1137388487_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a7687e3c66f69bb4db66eaffdb7472c7.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), безопасность, новости, красноярский край
Атака на Краснодарский край: ночью сбиты 26 беспилотников ВСУ
Новая атака на регионы РФ - сбиты 31 беспилотник над Краснодарским краем и двумя областями
07:28 08.03.2025 (обновлено: 07:29 08.03.2025)