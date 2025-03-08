https://crimea.ria.ru/20250308/ataka-na-krasnodarskiy-kray-nochyu-sbity-26-bespilotnikov-vsu-1144749067.html

Атака на Краснодарский край: ночью сбиты 26 беспилотников ВСУ

Атака на Краснодарский край: ночью сбиты 26 беспилотников ВСУ - РИА Новости Крым, 08.03.2025

Атака на Краснодарский край: ночью сбиты 26 беспилотников ВСУ

Российские средства ПВО уничтожили и перехватили минувшей ночью 26 украинских беспилотников над Краснодарским краем, три - над Брянской областью и по одному -... РИА Новости Крым, 08.03.2025

2025-03-08T07:28

2025-03-08T07:28

2025-03-08T07:29

беспилотник (бпла, дрон)

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

безопасность

новости

красноярский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО уничтожили и перехватили минувшей ночью 26 украинских беспилотников над Краснодарским краем, три - над Брянской областью и по одному - над Ленинградской и Ярославской областями, сообщили в Минобороны России.Вечером 7 марта украинские боевики также пытались атаковать пять регионов России с воздуха. Силы противовоздушной обороны отразили удары 43 беспилотников, сообщили в Минобороны.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

красноярский край

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), безопасность, новости, красноярский край