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Атака на Краснодарский край: ночью сбиты 26 беспилотников ВСУ - РИА Новости Крым, 08.03.2025
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Атака на Краснодарский край: ночью сбиты 26 беспилотников ВСУ
Атака на Краснодарский край: ночью сбиты 26 беспилотников ВСУ - РИА Новости Крым, 08.03.2025
Атака на Краснодарский край: ночью сбиты 26 беспилотников ВСУ
Российские средства ПВО уничтожили и перехватили минувшей ночью 26 украинских беспилотников над Краснодарским краем, три - над Брянской областью и по одному -... РИА Новости Крым, 08.03.2025
2025-03-08T07:28
2025-03-08T07:29
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО уничтожили и перехватили минувшей ночью 26 украинских беспилотников над Краснодарским краем, три - над Брянской областью и по одному - над Ленинградской и Ярославской областями, сообщили в Минобороны России.Вечером 7 марта украинские боевики также пытались атаковать пять регионов России с воздуха. Силы противовоздушной обороны отразили удары 43 беспилотников, сообщили в Минобороны.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), безопасность, новости, красноярский край
Атака на Краснодарский край: ночью сбиты 26 беспилотников ВСУ

Новая атака на регионы РФ - сбиты 31 беспилотник над Краснодарским краем и двумя областями

07:28 08.03.2025 (обновлено: 07:29 08.03.2025)
 
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© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО уничтожили и перехватили минувшей ночью 26 украинских беспилотников над Краснодарским краем, три - над Брянской областью и по одному - над Ленинградской и Ярославской областями, сообщили в Минобороны России.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат: 26 БПЛА - над территорией Краснодарского края, три БПЛА – над территорией Брянской области и по одному БПЛА – над территориями Ленинградской и Ярославской областей", - говорится в сообщении.
Вечером 7 марта украинские боевики также пытались атаковать пять регионов России с воздуха. Силы противовоздушной обороны отразили удары 43 беспилотников, сообщили в Минобороны.
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Беспилотник (БПЛА, дрон)Обстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)БезопасностьНовостиКрасноярский край
 
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