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В Армении произошло землетрясение силой 7 баллов - РИА Новости Крым, 08.03.2025
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В Армении произошло землетрясение силой 7 баллов
В Армении произошло землетрясение силой 7 баллов - РИА Новости Крым, 08.03.2025
В Армении произошло землетрясение силой 7 баллов
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,6 и интенсивностью 7 баллов близ города Спитак на северо-западе Армении. Об этом сообщает РИА Новости со... РИА Новости Крым, 08.03.2025
2025-03-08T09:27
2025-03-08T09:27
землетрясение
армения
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,6 и интенсивностью 7 баллов близ города Спитак на северо-западе Армении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на спасательную службу МВД республики.Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров, интенсивность подземного толчка в эпицентре составила 6-7 баллов.Землетрясение ощущалось в Лорийской, Ширакской и Тавушской областях силой 4-6 баллов, Котайкской, Гегаркуникской и Арагацотнской областях - 2-4 балла.В декабре 1988 года в Спитаке произошло сильное землетрясение. В эпицентре землетрясения интенсивность толчков достигла 10 баллов по 12-балльной шкале, в Ленинакане (ныне Гюмри) – 9, в Кировакане (ныне Ванадзор) – 8 баллов. Стихийное бедствие нанесло колоссальный ущерб территории Армении, вывело из строя около половины промышленного потенциала Армянской ССР. В результате землетрясения Спитак был уничтожен практически за полминуты. На 80% был разрушен Гюмри. Всего пострадали более 300 населенных пунктов. Погибли 25 тысяч человек, 19 тысяч жителей стали инвалидами, 514 тысяч остались без крова.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сотни землетрясений и паника в Греции: сейсмолог оценил риски для КрымаВторое за месяц землетрясение произошло в Полтавской области на УкраинеЗемлетрясение в Крыму: ждать ли большого сейсмического удара
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землетрясение, армения, происшествия, новости, в мире
В Армении произошло землетрясение силой 7 баллов

В Армении близ города Спитак зафиксировано землетрясение интенсивностью 7 баллов

09:27 08.03.2025
 
© РИА Новости КрымЗемлетрясение
Землетрясение - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,6 и интенсивностью 7 баллов близ города Спитак на северо-западе Армении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на спасательную службу МВД республики.
"8 марта в 9.26 по местному времени (8.26 мск - ред.) сейсмологической сетью территориальной службы сейсмозащиты Армении зафиксировано землетрясение магнитудой 4,6 в шести километрах северо-восточнее города Спитак", - говорится в сообщении.
Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров, интенсивность подземного толчка в эпицентре составила 6-7 баллов.
Землетрясение ощущалось в Лорийской, Ширакской и Тавушской областях силой 4-6 баллов, Котайкской, Гегаркуникской и Арагацотнской областях - 2-4 балла.
В декабре 1988 года в Спитаке произошло сильное землетрясение. В эпицентре землетрясения интенсивность толчков достигла 10 баллов по 12-балльной шкале, в Ленинакане (ныне Гюмри) – 9, в Кировакане (ныне Ванадзор) – 8 баллов. Стихийное бедствие нанесло колоссальный ущерб территории Армении, вывело из строя около половины промышленного потенциала Армянской ССР. В результате землетрясения Спитак был уничтожен практически за полминуты. На 80% был разрушен Гюмри. Всего пострадали более 300 населенных пунктов. Погибли 25 тысяч человек, 19 тысяч жителей стали инвалидами, 514 тысяч остались без крова.
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