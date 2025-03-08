https://crimea.ria.ru/20250308/v-armenii-proizoshlo-zemletryasenie-siloy-7-ballov-1144749649.html

В Армении произошло землетрясение силой 7 баллов

В Армении произошло землетрясение силой 7 баллов - РИА Новости Крым, 08.03.2025

В Армении произошло землетрясение силой 7 баллов

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,6 и интенсивностью 7 баллов близ города Спитак на северо-западе Армении. Об этом сообщает РИА Новости со... РИА Новости Крым, 08.03.2025

2025-03-08T09:27

2025-03-08T09:27

2025-03-08T09:27

землетрясение

армения

происшествия

новости

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0d/1143295473_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f604c7d17e53782ec3a09d40af0b3e30.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,6 и интенсивностью 7 баллов близ города Спитак на северо-западе Армении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на спасательную службу МВД республики.Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров, интенсивность подземного толчка в эпицентре составила 6-7 баллов.Землетрясение ощущалось в Лорийской, Ширакской и Тавушской областях силой 4-6 баллов, Котайкской, Гегаркуникской и Арагацотнской областях - 2-4 балла.В декабре 1988 года в Спитаке произошло сильное землетрясение. В эпицентре землетрясения интенсивность толчков достигла 10 баллов по 12-балльной шкале, в Ленинакане (ныне Гюмри) – 9, в Кировакане (ныне Ванадзор) – 8 баллов. Стихийное бедствие нанесло колоссальный ущерб территории Армении, вывело из строя около половины промышленного потенциала Армянской ССР. В результате землетрясения Спитак был уничтожен практически за полминуты. На 80% был разрушен Гюмри. Всего пострадали более 300 населенных пунктов. Погибли 25 тысяч человек, 19 тысяч жителей стали инвалидами, 514 тысяч остались без крова.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сотни землетрясений и паника в Греции: сейсмолог оценил риски для КрымаВторое за месяц землетрясение произошло в Полтавской области на УкраинеЗемлетрясение в Крыму: ждать ли большого сейсмического удара

армения

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

землетрясение, армения, происшествия, новости, в мире