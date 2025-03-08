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Президент Путин поздравил российских женщин с 8 Марта
Президент Путин поздравил российских женщин с 8 Марта - РИА Новости Крым, 08.03.2025
Президент Путин поздравил российских женщин с 8 Марта
Президент России Владимир Путин поздравил соотечественниц с Международным женским днем. РИА Новости Крым, 08.03.2025
2025-03-08T07:41
2025-03-08T07:41
2025-03-08T07:41
8 марта
владимир путин (политик)
новости
россия
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар — РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поздравил соотечественниц с Международным женским днем.Президент отметил, что женщины успевают все: окружают заботой детей и добиваются потрясающих успехов в самых разных сферах деятельности, сочетают в себе силу и хрупкость, храбрость и нежность, неизменно покоряют своей красотой и очарованием. Кроме того, по словам президента, они вдохновляют мужчин на прекрасные поступки, на стремление достичь большего, стать лучше, быть настоящими защитниками своей семьи, дома и Родины."Дорогие женщины, мы знаем, что многое в жизни держится именно на вас, на ваших талантах, творческой энергии, любви, предельной ответственности, с которой вы беретесь за любое дело. И повторю, мы всегда восторгаемся вашей красотой, нежностью, очарованием. Хочу пожелать вам успехов, здоровья и благополучия. Всего самого доброго вам и вашим близким. Будьте счастливы вместе с теми, кто вам дорог. С праздником вас! С Международным женским днем!" — добавил глава государства.Отдельно он отметил вклад россиянок, находящихся в зоне СВО. Президент подчеркнул, что они всегда с честью выполняют боевые задачи.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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8 марта, владимир путин (политик), новости, россия, общество
Президент Путин поздравил российских женщин с 8 Марта
Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днем
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар — РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поздравил соотечественниц с Международным женским днем.
"Дорогие женщины России, от всей души поздравляю вас с Международным женским днем. В нашей стране традиционно особое, очень теплое, искреннее отношение к этому замечательному празднику. Слова любви, признательности и уважения звучат сегодня повсюду. Мужчины спешат сказать своим мамам, женам, бабушкам, дочерям, сестрам, подругам, коллегам, как сильно они ими дорожат. Как ценят все, что вы делаете и дома для родных и близких, и на работе, выполняя подчас очень сложные профессиональные задачи", — сказал он в видеообращении.
Президент отметил, что женщины успевают все: окружают заботой детей и добиваются потрясающих успехов в самых разных сферах деятельности, сочетают в себе силу и хрупкость, храбрость и нежность, неизменно покоряют своей красотой и очарованием. Кроме того, по словам президента, они вдохновляют мужчин на прекрасные поступки, на стремление достичь большего, стать лучше, быть настоящими защитниками своей семьи, дома и Родины.
"Дорогие женщины, мы знаем, что многое в жизни держится именно на вас, на ваших талантах, творческой энергии, любви, предельной ответственности, с которой вы беретесь за любое дело. И повторю, мы всегда восторгаемся вашей красотой, нежностью, очарованием. Хочу пожелать вам успехов, здоровья и благополучия. Всего самого доброго вам и вашим близким. Будьте счастливы вместе с теми, кто вам дорог. С праздником вас! С Международным женским днем!" — добавил глава государства.
Отдельно он отметил вклад россиянок, находящихся в зоне СВО. Президент подчеркнул, что они всегда с честью выполняют боевые задачи.