https://crimea.ria.ru/20250308/prezident-putin-pozdravil-rossiyskikh-zhenschin-s-8-marta-1144749328.html

Президент Путин поздравил российских женщин с 8 Марта

Президент Путин поздравил российских женщин с 8 Марта - РИА Новости Крым, 08.03.2025

Президент Путин поздравил российских женщин с 8 Марта

Президент России Владимир Путин поздравил соотечественниц с Международным женским днем. РИА Новости Крым, 08.03.2025

2025-03-08T07:41

2025-03-08T07:41

2025-03-08T07:41

8 марта

владимир путин (политик)

новости

россия

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар — РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поздравил соотечественниц с Международным женским днем.Президент отметил, что женщины успевают все: окружают заботой детей и добиваются потрясающих успехов в самых разных сферах деятельности, сочетают в себе силу и хрупкость, храбрость и нежность, неизменно покоряют своей красотой и очарованием. Кроме того, по словам президента, они вдохновляют мужчин на прекрасные поступки, на стремление достичь большего, стать лучше, быть настоящими защитниками своей семьи, дома и Родины."Дорогие женщины, мы знаем, что многое в жизни держится именно на вас, на ваших талантах, творческой энергии, любви, предельной ответственности, с которой вы беретесь за любое дело. И повторю, мы всегда восторгаемся вашей красотой, нежностью, очарованием. Хочу пожелать вам успехов, здоровья и благополучия. Всего самого доброго вам и вашим близким. Будьте счастливы вместе с теми, кто вам дорог. С праздником вас! С Международным женским днем!" — добавил глава государства.Отдельно он отметил вклад россиянок, находящихся в зоне СВО. Президент подчеркнул, что они всегда с честью выполняют боевые задачи.

россия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

8 марта, владимир путин (политик), новости, россия, общество