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В Севастополе закрыли рейд
В Севастополе закрыли рейд - РИА Новости Крым, 08.03.2025
В Севастополе закрыли рейд
В Севастополе перекрыт рейд и остановлено движение морского транспорта. Об этом сообщает городской департамент транспорта. РИА Новости Крым, 08.03.2025
2025-03-08T11:32
2025-03-08T11:32
2025-03-08T11:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе перекрыт рейд и остановлено движение морского транспорта. Об этом сообщает городской департамент транспорта.Причины приостановки работы не сообщаются. В связи с перекрытием рейда на площадях Нахимова и Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.Крымский мост также закрыт для движения автотранспорта. Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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В Севастополе закрыли рейд
Рейд в Севастополе перекрыт
11:32 08.03.2025 (обновлено: 11:34 08.03.2025)