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Рейд в Севастополе снова открыт
Рейд в Севастополе снова открыт - РИА Новости Крым, 08.03.2025
Рейд в Севастополе снова открыт
В Севастополе возобновили движение катеров через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 08.03.2025
2025-03-08T12:32
2025-03-08T12:32
2025-03-08T12:33
севастополь
безопасность республики крым и севастополя
новости севастополя
морской транспорт
северная сторона
паромы и катера в севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе возобновили движение катеров через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Движение пассажирских катеров и паромов через Севастопольскую бухту было перекрыто в 11.30 На этот период для горожан организовали работу компенсационных маршрутов от площади Нахимова и площади Захарова.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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севастополь, безопасность республики крым и севастополя, новости севастополя, морской транспорт, северная сторона, паромы и катера в севастополе
Рейд в Севастополе снова открыт
В Севастополе морской транспорт возобновил работу
12:32 08.03.2025 (обновлено: 12:33 08.03.2025)