https://crimea.ria.ru/20250308/reyd-v-sevastopole-snova-otkryt-1144752123.html

Рейд в Севастополе снова открыт

Рейд в Севастополе снова открыт - РИА Новости Крым, 08.03.2025

Рейд в Севастополе снова открыт

В Севастополе возобновили движение катеров через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 08.03.2025

2025-03-08T12:32

2025-03-08T12:32

2025-03-08T12:33

севастополь

безопасность республики крым и севастополя

новости севастополя

морской транспорт

северная сторона

паромы и катера в севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе возобновили движение катеров через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Движение пассажирских катеров и паромов через Севастопольскую бухту было перекрыто в 11.30 На этот период для горожан организовали работу компенсационных маршрутов от площади Нахимова и площади Захарова.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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