https://crimea.ria.ru/20250308/evgeniya-petrosyana-ekstrenno-gospitalizirovali--smi-1144752905.html

Евгения Петросяна экстренно госпитализировали – СМИ

Евгения Петросяна экстренно госпитализировали – СМИ - РИА Новости Крым, 08.03.2025

Евгения Петросяна экстренно госпитализировали – СМИ

Телеведущего и юмориста Евгения Петросяна госпитализировали в Москве с желудочно-кишечным кровотечением, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. РИА Новости Крым, 08.03.2025

2025-03-08T13:44

2025-03-08T13:44

2025-03-08T13:55

евгений петросян

общество

новости

россия

культура

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Телеведущего и юмориста Евгения Петросяна госпитализировали в Москве с желудочно-кишечным кровотечением, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.Супруга юмориста Татьяна Брухунова не комментирует ситуацию. Она опубликовала в Instagram* видео, на котором продемонстрировала десятки пропущенных звонков. Видео сопровождается подписью, в которой Брухунова просит журналистов "иметь совесть" и оставить семью юмориста "в покое".* корпорация Meta* (владелец Facebook* и Instagram*) признана экстремистской и запрещена в РоссииСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений петросян, общество, новости, россия, культура, происшествия