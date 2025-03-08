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Евгения Петросяна экстренно госпитализировали – СМИ - РИА Новости Крым, 08.03.2025
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Евгения Петросяна экстренно госпитализировали – СМИ
Евгения Петросяна экстренно госпитализировали – СМИ - РИА Новости Крым, 08.03.2025
Евгения Петросяна экстренно госпитализировали – СМИ
Телеведущего и юмориста Евгения Петросяна госпитализировали в Москве с желудочно-кишечным кровотечением, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. РИА Новости Крым, 08.03.2025
2025-03-08T13:44
2025-03-08T13:55
евгений петросян
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Телеведущего и юмориста Евгения Петросяна госпитализировали в Москве с желудочно-кишечным кровотечением, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.Супруга юмориста Татьяна Брухунова не комментирует ситуацию. Она опубликовала в Instagram* видео, на котором продемонстрировала десятки пропущенных звонков. Видео сопровождается подписью, в которой Брухунова просит журналистов "иметь совесть" и оставить семью юмориста "в покое".* корпорация Meta* (владелец Facebook* и Instagram*) признана экстремистской и запрещена в РоссииСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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евгений петросян, общество, новости, россия, культура, происшествия
Евгения Петросяна экстренно госпитализировали – СМИ

Евгений Петросян экстренно госпитализирован с желудочно-кишечным кровотечением – РЕН ТВ

13:44 08.03.2025 (обновлено: 13:55 08.03.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Телеведущего и юмориста Евгения Петросяна госпитализировали в Москве с желудочно-кишечным кровотечением, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
"Евгений Петросян госпитализирован в столичную больницу с желудочно-кишечным кровотечением. Артист находится в реанимации в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.
Супруга юмориста Татьяна Брухунова не комментирует ситуацию. Она опубликовала в Instagram* видео, на котором продемонстрировала десятки пропущенных звонков. Видео сопровождается подписью, в которой Брухунова просит журналистов "иметь совесть" и оставить семью юмориста "в покое".
* корпорация Meta* (владелец Facebook* и Instagram*) признана экстремистской и запрещена в России
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
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