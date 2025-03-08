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Кемпинги Крыма: что грозит владельцам с марта за отсутствие данных о них

Кемпинги Крыма: что грозит владельцам с марта за отсутствие данных о них - РИА Новости Крым, 08.03.2025

Кемпинги Крыма: что грозит владельцам с марта за отсутствие данных о них

Владельцы баз отдыха и кемпингов в Крыму, которые до 1 марта не внесли данные о своих объектах в реестр классифицированных средств размещения, понесут... РИА Новости Крым, 08.03.2025

2025-03-08T08:51

2025-03-08T08:51

2025-03-08T08:51

радио "спутник в крыму"

валентина марнопольская

росаккредитация

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Владельцы баз отдыха и кемпингов в Крыму, которые до 1 марта не внесли данные о своих объектах в реестр классифицированных средств размещения, понесут административную ответственность – соответствующие нормативные документы будут утверждены в ближайшее время. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила глава крымского отделения гостинично-туристской ассоциации Валентина Марнопольская.Она напомнила, что согласно изменениям в законодательстве, с 2025 года такие объекты размещения, как базы отдыха и кемпинги, подлежат классификации.Это значит, что теперь они, как гостиницы и санатории, регистрируются в реестре классифицированных средств размещения. При этом основные сведения о такой недвижимости ее собственники должны были внести до 1 марта, подчеркнула эксперт.Она напомнила, что крайний срок для всех собственников, чтобы завершить прохождение так называемой самоклассификации в реестре – 1 сентября. В противном случае с этого дня ни один из них не сможет рекламироваться нигде, "ни на онлайн-площадке, ни в полиграфии", если нет номера регистровой записи, подчеркнула Марнопольская.Региональный контроль, по словам Марнопольской, будет включаться и в том случае, если от туристов, отдыхающих в Крыму, будут получены жалобы на несоответствие данных об объекте размещения в реестре и в реальности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ускорить проезд на курорты – как идет стройка объездной в Адлере Улучшили логистику с Крымом: 4600 км дорог обновили в новых регионах В Крыму будут развивать ж/д сообщение с Россией через новые регионы

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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