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Кемпинги Крыма: что грозит владельцам с марта за отсутствие данных о них - РИА Новости Крым, 08.03.2025
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Кемпинги Крыма: что грозит владельцам с марта за отсутствие данных о них
Кемпинги Крыма: что грозит владельцам с марта за отсутствие данных о них - РИА Новости Крым, 08.03.2025
Кемпинги Крыма: что грозит владельцам с марта за отсутствие данных о них
Владельцы баз отдыха и кемпингов в Крыму, которые до 1 марта не внесли данные о своих объектах в реестр классифицированных средств размещения, понесут... РИА Новости Крым, 08.03.2025
2025-03-08T08:51
2025-03-08T08:51
радио "спутник в крыму"
валентина марнопольская
росаккредитация
отдых в крыму
крым курортный
крым
новости крыма
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Владельцы баз отдыха и кемпингов в Крыму, которые до 1 марта не внесли данные о своих объектах в реестр классифицированных средств размещения, понесут административную ответственность – соответствующие нормативные документы будут утверждены в ближайшее время. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила глава крымского отделения гостинично-туристской ассоциации Валентина Марнопольская.Она напомнила, что согласно изменениям в законодательстве, с 2025 года такие объекты размещения, как базы отдыха и кемпинги, подлежат классификации.Это значит, что теперь они, как гостиницы и санатории, регистрируются в реестре классифицированных средств размещения. При этом основные сведения о такой недвижимости ее собственники должны были внести до 1 марта, подчеркнула эксперт.Она напомнила, что крайний срок для всех собственников, чтобы завершить прохождение так называемой самоклассификации в реестре – 1 сентября. В противном случае с этого дня ни один из них не сможет рекламироваться нигде, "ни на онлайн-площадке, ни в полиграфии", если нет номера регистровой записи, подчеркнула Марнопольская.Региональный контроль, по словам Марнопольской, будет включаться и в том случае, если от туристов, отдыхающих в Крыму, будут получены жалобы на несоответствие данных об объекте размещения в реестре и в реальности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ускорить проезд на курорты – как идет стройка объездной в Адлере Улучшили логистику с Крымом: 4600 км дорог обновили в новых регионах В Крыму будут развивать ж/д сообщение с Россией через новые регионы
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валентина марнопольская, росаккредитация, отдых в крыму, крым курортный, крым, новости крыма, закон и право
Кемпинги Крыма: что грозит владельцам с марта за отсутствие данных о них

Владельцев кемпингов и баз отдыха в Крыму предупредили об ответственности с 1 марта

08:51 08.03.2025
 
© ALEKSANDR CHERNOUSOVЭко-кемпинг
Эко-кемпинг
© ALEKSANDR CHERNOUSOV
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Владельцы баз отдыха и кемпингов в Крыму, которые до 1 марта не внесли данные о своих объектах в реестр классифицированных средств размещения, понесут административную ответственность – соответствующие нормативные документы будут утверждены в ближайшее время. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила глава крымского отделения гостинично-туристской ассоциации Валентина Марнопольская.
Она напомнила, что согласно изменениям в законодательстве, с 2025 года такие объекты размещения, как базы отдыха и кемпинги, подлежат классификации.
Это значит, что теперь они, как гостиницы и санатории, регистрируются в реестре классифицированных средств размещения. При этом основные сведения о такой недвижимости ее собственники должны были внести до 1 марта, подчеркнула эксперт.
"А с 1 марта для них наступает ответственность и начинается региональный контроль. У нас в субъекте за это отвечает Министерство курортов и туризма Крыма. Нормативные акты уже готовятся, и, я думаю, что в ближайшее время будут утверждены. Но дату контроля это не изменит", – сказала Марнопольская.
Она напомнила, что крайний срок для всех собственников, чтобы завершить прохождение так называемой самоклассификации в реестре – 1 сентября. В противном случае с этого дня ни один из них не сможет рекламироваться нигде, "ни на онлайн-площадке, ни в полиграфии", если нет номера регистровой записи, подчеркнула Марнопольская.
Региональный контроль, по словам Марнопольской, будет включаться и в том случае, если от туристов, отдыхающих в Крыму, будут получены жалобы на несоответствие данных об объекте размещения в реестре и в реальности.

"Достаточно звонка в Росаккредитацию – и дальше включается процесс регионального контроля. Приезжают на место, фиксируют несоответствие и аннулируют запись в реестре до тех пор, пока объект не приведет себя в соответствующее состояние, о котором подавал информацию", – подытожила эксперт.

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