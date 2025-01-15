https://crimea.ria.ru/20250115/uluchshili-logistiku-s-krymom-4600-km-dorog-obnovili-v-novykh-regionakh-1143377820.html

Улучшили логистику с Крымом: 4600 км дорог обновили в новых регионах

Улучшили логистику с Крымом: 4600 км дорог обновили в новых регионах - РИА Новости Крым, 15.01.2025

Улучшили логистику с Крымом: 4600 км дорог обновили в новых регионах

В России до нормативного состояния доведены тысячи километров трасс, которые улучшают логистику в том числе с Республикой Крым. Об этом сообщает заместитель... РИА Новости Крым, 15.01.2025

2025-01-15T19:27

2025-01-15T19:27

2025-01-15T19:27

марат хуснуллин

новые регионы россии

новости

автодор

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0f/1143377597_1:0:1279:719_1920x0_80_0_0_ccb87672c6864cda227fd1323b79563d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости Крым. В России до нормативного состояния доведены тысячи километров трасс, которые улучшают логистику в том числе с Республикой Крым. Об этом сообщает заместитель председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин.Вице-премьер отметил, что эти дороги связывают между собой крупные города и населенные пункты внутри субъектов. Они также улучшают логистику с Республикой Крым, а также с Ростовской, Воронежской и Белгородской областями.По его словам, качественные дороги не только позволяют создать благоприятные условия для жизни людей, но и способствуют развитию экономики. В частности, появляется задел для роста грузооборота и пассажиропотока, логистических цепочек и промышленной кооперации.В конце декабря президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии автодороги А-289 Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь, которая обеспечит выход к Крымскому мосту и сократит время пути из Краснодарского края до Крыма.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму открыли новую трассу до ЕвпаторииПодъезд к железнодорожной станции Керчь-Южная открыли раньше срокаКак идет строительство объездной дороги в обход Алушты

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

марат хуснуллин, новые регионы россии, новости, автодор