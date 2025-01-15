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Улучшили логистику с Крымом: 4600 км дорог обновили в новых регионах - РИА Новости Крым, 15.01.2025
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Улучшили логистику с Крымом: 4600 км дорог обновили в новых регионах
Улучшили логистику с Крымом: 4600 км дорог обновили в новых регионах - РИА Новости Крым, 15.01.2025
Улучшили логистику с Крымом: 4600 км дорог обновили в новых регионах
В России до нормативного состояния доведены тысячи километров трасс, которые улучшают логистику в том числе с Республикой Крым. Об этом сообщает заместитель... РИА Новости Крым, 15.01.2025
2025-01-15T19:27
2025-01-15T19:27
марат хуснуллин
новые регионы россии
новости
автодор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости Крым. В России до нормативного состояния доведены тысячи километров трасс, которые улучшают логистику в том числе с Республикой Крым. Об этом сообщает заместитель председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин.Вице-премьер отметил, что эти дороги связывают между собой крупные города и населенные пункты внутри субъектов. Они также улучшают логистику с Республикой Крым, а также с Ростовской, Воронежской и Белгородской областями.По его словам, качественные дороги не только позволяют создать благоприятные условия для жизни людей, но и способствуют развитию экономики. В частности, появляется задел для роста грузооборота и пассажиропотока, логистических цепочек и промышленной кооперации.В конце декабря президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии автодороги А-289 Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь, которая обеспечит выход к Крымскому мосту и сократит время пути из Краснодарского края до Крыма.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму открыли новую трассу до ЕвпаторииПодъезд к железнодорожной станции Керчь-Южная открыли раньше срокаКак идет строительство объездной дороги в обход Алушты
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марат хуснуллин, новые регионы россии, новости, автодор
Улучшили логистику с Крымом: 4600 км дорог обновили в новых регионах

4600 км дорог привели в порядок в новых регионах России – Хуснуллин

19:27 15.01.2025
 
© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата ХуснуллинаРемонт дорог
Ремонт дорог
© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата Хуснуллина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости Крым. В России до нормативного состояния доведены тысячи километров трасс, которые улучшают логистику в том числе с Республикой Крым. Об этом сообщает заместитель председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин.

"В новых регионах на данный момент приведено в порядок свыше 4 600 км автодорог. Из общего объема работ около 2000 км федеральных и региональных трасс доведены до нормативного состояния специалистами "Автодора"", - говорится в сообщении.

Вице-премьер отметил, что эти дороги связывают между собой крупные города и населенные пункты внутри субъектов. Они также улучшают логистику с Республикой Крым, а также с Ростовской, Воронежской и Белгородской областями.
"В зоне притяжения этих дорог проживают более 3 миллионов человек, которые теперь могут комфортного и безопасного добираться к образовательным и медицинским объектам, к местам работы и отдыха", - подчеркнул Марат Хуснуллин.
По его словам, качественные дороги не только позволяют создать благоприятные условия для жизни людей, но и способствуют развитию экономики. В частности, появляется задел для роста грузооборота и пассажиропотока, логистических цепочек и промышленной кооперации.
В конце декабря президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии автодороги А-289 Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь, которая обеспечит выход к Крымскому мосту и сократит время пути из Краснодарского края до Крыма.
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