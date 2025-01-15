В Керчи за счет украинских олигархов отремонтируют Дворец спорта
В Крыму за счет продажи объектов украинских олигархов отремонтируют Дворец спорта
17:33 15.01.2025 (обновлено: 17:34 15.01.2025)
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичСтроительный кран
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости Крым. На средства от продажи национализированного имущества украинских олигархов будет отремонтирован Дворец спорта "Судостроитель" в Керчи. Об этом заявил глава администрации Керчи Олег Каторгин.
"Средства в размере порядка 45 млн рублей будут направлены на капитальный ремонт крыши, входной группы, санузлов, душевых, раздевалок, большого спортивного зала с заменой в нем полового покрытия и окон. Также будет произведен ремонт в фойе первого этажа", - написал он в своем Telegram-канале.
По информации Каторгина, это решение было принято по инициативе главы республики Сергея Аксенова. На данный момент в спорткомплексе занимается около полутора тысяч ребят, занятия проходят по 11 видам спорта.
"Проектно-сметная документация готова, ведется подготовка проекта договора. Работы планируется начать уже в январе, а завершить ремонт должны к 1 июля этого года", - продолжил мэр Керчи.
Капитальный ремонт позволит обеспечить комфортные условия для проведения тренировок и соревнований.
Ранее стало известно, что в Белогорске за счет средств от национализации будет проведено благоустройство дворовых территорий. На эти средства выделено 50 миллионов рублей.
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