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В Керчи за счет украинских олигархов отремонтируют Дворец спорта - РИА Новости Крым, 15.01.2025
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В Керчи за счет украинских олигархов отремонтируют Дворец спорта
В Керчи за счет украинских олигархов отремонтируют Дворец спорта - РИА Новости Крым, 15.01.2025
В Керчи за счет украинских олигархов отремонтируют Дворец спорта
На средства от продажи национализированного имущества украинских олигархов будет отремонтирован Дворец спорта "Судостроитель" в Керчи. Об этом заявил глава... РИА Новости Крым, 15.01.2025
2025-01-15T17:33
2025-01-15T17:34
новости
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олег каторгин
спорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости Крым. На средства от продажи национализированного имущества украинских олигархов будет отремонтирован Дворец спорта "Судостроитель" в Керчи. Об этом заявил глава администрации Керчи Олег Каторгин.По информации Каторгина, это решение было принято по инициативе главы республики Сергея Аксенова. На данный момент в спорткомплексе занимается около полутора тысяч ребят, занятия проходят по 11 видам спорта.Капитальный ремонт позволит обеспечить комфортные условия для проведения тренировок и соревнований.Ранее стало известно, что в Белогорске за счет средств от национализации будет проведено благоустройство дворовых территорий. На эти средства выделено 50 миллионов рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму часть денег от национализации потратят на новые трансформаторыКуда пойдут миллиарды от национализации в КрымуПодъездные дороги к многоэтажкам в Крыму отремонтируют до конца года
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новости, керчь, олег каторгин, спорт, национализация в крыму, крым, новости крыма
В Керчи за счет украинских олигархов отремонтируют Дворец спорта

В Крыму за счет продажи объектов украинских олигархов отремонтируют Дворец спорта

17:33 15.01.2025 (обновлено: 17:34 15.01.2025)
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичСтроительный кран
Строительный кран - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости Крым. На средства от продажи национализированного имущества украинских олигархов будет отремонтирован Дворец спорта "Судостроитель" в Керчи. Об этом заявил глава администрации Керчи Олег Каторгин.
"Средства в размере порядка 45 млн рублей будут направлены на капитальный ремонт крыши, входной группы, санузлов, душевых, раздевалок, большого спортивного зала с заменой в нем полового покрытия и окон. Также будет произведен ремонт в фойе первого этажа", - написал он в своем Telegram-канале.
По информации Каторгина, это решение было принято по инициативе главы республики Сергея Аксенова. На данный момент в спорткомплексе занимается около полутора тысяч ребят, занятия проходят по 11 видам спорта.
"Проектно-сметная документация готова, ведется подготовка проекта договора. Работы планируется начать уже в январе, а завершить ремонт должны к 1 июля этого года", - продолжил мэр Керчи.
Капитальный ремонт позволит обеспечить комфортные условия для проведения тренировок и соревнований.
Ранее стало известно, что в Белогорске за счет средств от национализации будет проведено благоустройство дворовых территорий. На эти средства выделено 50 миллионов рублей.
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НовостиКерчьОлег КаторгинСпортНационализация в КрымуКрымНовости Крыма
 
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