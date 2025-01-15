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В Керчи за счет украинских олигархов отремонтируют Дворец спорта

В Керчи за счет украинских олигархов отремонтируют Дворец спорта - РИА Новости Крым, 15.01.2025

В Керчи за счет украинских олигархов отремонтируют Дворец спорта

На средства от продажи национализированного имущества украинских олигархов будет отремонтирован Дворец спорта "Судостроитель" в Керчи. Об этом заявил глава... РИА Новости Крым, 15.01.2025

2025-01-15T17:33

2025-01-15T17:33

2025-01-15T17:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости Крым. На средства от продажи национализированного имущества украинских олигархов будет отремонтирован Дворец спорта "Судостроитель" в Керчи. Об этом заявил глава администрации Керчи Олег Каторгин.По информации Каторгина, это решение было принято по инициативе главы республики Сергея Аксенова. На данный момент в спорткомплексе занимается около полутора тысяч ребят, занятия проходят по 11 видам спорта.Капитальный ремонт позволит обеспечить комфортные условия для проведения тренировок и соревнований.Ранее стало известно, что в Белогорске за счет средств от национализации будет проведено благоустройство дворовых территорий. На эти средства выделено 50 миллионов рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму часть денег от национализации потратят на новые трансформаторыКуда пойдут миллиарды от национализации в КрымуПодъездные дороги к многоэтажкам в Крыму отремонтируют до конца года

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, керчь, олег каторгин, спорт, национализация в крыму, крым, новости крыма