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На Украине приняли закон об отправке ВСУ в другие страны

На Украине приняли закон об отправке ВСУ в другие страны - РИА Новости Крым, 15.01.2025

На Украине приняли закон об отправке ВСУ в другие страны

Верховная рада Украины приняла закон о механизме размещения формирований вооруженных сил страны за границей во время военного положения, сообщают украинские... РИА Новости Крым, 15.01.2025

2025-01-15T16:02

2025-01-15T16:02

2025-01-15T16:02

украина

новости

верховная рада украины

всу (вооруженные силы украины)

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Верховная рада Украины приняла закон о механизме размещения формирований вооруженных сил страны за границей во время военного положения, сообщают украинские СМИ.Согласно закону, формирования ВСУ могут находиться за границей для обеспечения безопасности и обороны и отпора агрессии против Украины.Решение о направлении соединений ВСУ в другие страны государства принимает президент Украины. Он подает в парламент соответствующий проект, в котором должны быть указаны задачи и общая численность указанных подразделений, тип и состав их вооружения и военной техники, кому эти формирования подчиняются и на какой срок они размещаются в другой стране.Также отмечается, что в период действия военного положения, изменения в этом законе будут применяться к подразделениям ВСУ, которые до дня вступления в силу документа были направлены в установленном законодательством Украины порядке в другое государство и находились на его территории.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются игрой с огнем. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украине грозит женский бунт: когда Киев начнет мобилизацию 18-летнихГенштаб ВСУ признал сложную ситуацию боевиков на всей линии фронтаСВР: Снизить возраст мобилизации на Украине потребовали США

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, новости, верховная рада украины, всу (вооруженные силы украины), политика