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На Украине приняли закон об отправке ВСУ в другие страны - РИА Новости Крым, 15.01.2025
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На Украине приняли закон об отправке ВСУ в другие страны
На Украине приняли закон об отправке ВСУ в другие страны - РИА Новости Крым, 15.01.2025
На Украине приняли закон об отправке ВСУ в другие страны
Верховная рада Украины приняла закон о механизме размещения формирований вооруженных сил страны за границей во время военного положения, сообщают украинские... РИА Новости Крым, 15.01.2025
2025-01-15T16:02
2025-01-15T16:02
украина
новости
верховная рада украины
всу (вооруженные силы украины)
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Верховная рада Украины приняла закон о механизме размещения формирований вооруженных сил страны за границей во время военного положения, сообщают украинские СМИ.Согласно закону, формирования ВСУ могут находиться за границей для обеспечения безопасности и обороны и отпора агрессии против Украины.Решение о направлении соединений ВСУ в другие страны государства принимает президент Украины. Он подает в парламент соответствующий проект, в котором должны быть указаны задачи и общая численность указанных подразделений, тип и состав их вооружения и военной техники, кому эти формирования подчиняются и на какой срок они размещаются в другой стране.Также отмечается, что в период действия военного положения, изменения в этом законе будут применяться к подразделениям ВСУ, которые до дня вступления в силу документа были направлены в установленном законодательством Украины порядке в другое государство и находились на его территории.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются игрой с огнем. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украине грозит женский бунт: когда Киев начнет мобилизацию 18-летнихГенштаб ВСУ признал сложную ситуацию боевиков на всей линии фронтаСВР: Снизить возраст мобилизации на Украине потребовали США
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РИА Новости Крым
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украина, новости, верховная рада украины, всу (вооруженные силы украины), политика
На Украине приняли закон об отправке ВСУ в другие страны

Верховная рада приняла закон о размещении формирований ВСУ за границей

16:02 15.01.2025
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВСУ
ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Верховная рада Украины приняла закон о механизме размещения формирований вооруженных сил страны за границей во время военного положения, сообщают украинские СМИ.
"Встал вопрос по усовершенствованию механизмов направления и пребывания военнослужащих как самостоятельно, так и в составе подразделений на территории стран-партнеров во время действия военного положения, что будет способствовать получению сложной военной техники и профессионального освоения и ее использования для защиты суверенитета и территориальной целостности Украины", – говорится в пояснительной записке к документу.
Согласно закону, формирования ВСУ могут находиться за границей для обеспечения безопасности и обороны и отпора агрессии против Украины.
Решение о направлении соединений ВСУ в другие страны государства принимает президент Украины. Он подает в парламент соответствующий проект, в котором должны быть указаны задачи и общая численность указанных подразделений, тип и состав их вооружения и военной техники, кому эти формирования подчиняются и на какой срок они размещаются в другой стране.
Также отмечается, что в период действия военного положения, изменения в этом законе будут применяться к подразделениям ВСУ, которые до дня вступления в силу документа были направлены в установленном законодательством Украины порядке в другое государство и находились на его территории.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются игрой с огнем. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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