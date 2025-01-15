https://crimea.ria.ru/20250115/yubiley-velikoy-pobedy---gde-i-kak-proydut-voennye-parady-1143370201.html

Юбилей Великой Победы - где и как пройдут военные парады

Юбилей Великой Победы - где и как пройдут военные парады - РИА Новости Крым, 15.01.2025

Юбилей Великой Победы - где и как пройдут военные парады

Военные парады в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдут в Москве и еще 27 городах России. Об этом в рамках на заседании российского... РИА Новости Крым, 15.01.2025

2025-01-15T15:35

2025-01-15T15:35

2025-01-15T15:35

новости

министерство обороны рф

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россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости Крым. Военные парады в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдут в Москве и еще 27 городах России. Об этом в рамках на заседании российского оргкомитета "Победа" в среду сообщил министр обороны России Андрей Белоусов.В состав парадных расчетов войдут участники спецоперации. Как и в прошлые юбилейные годы, в военных парадах предусмотрены историческая часть, которая будет включать пешие колонны с штандартами фронтов, боевыми знаменами прославленных соединений и наиболее отличившихся воинских частей, вооружением и экипировкой времен Великой Отечественной войны, а также механизированной колонной исторической военной техники.Торжественные мероприятия с привлечением войск также пройдут в 370 населенных пунктах. Кроме того, воинские формирования приму участие в праздновании Дня Победы в Сухуме, Цхинвале, Душанбе и Бишкеке.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Парад Победы 1945 года: интересные факты в цифрахВетеранов ВОВ наделят званиями "Почетный гражданин"Путин подписал указ о выплате 80 тысяч рублей ветеранам войны

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, министерство обороны рф, андрей белоусов, парад, 80 лет победы, россия, общество