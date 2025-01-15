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Юбилей Великой Победы - где и как пройдут военные парады - РИА Новости Крым, 15.01.2025
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Юбилей Великой Победы - где и как пройдут военные парады
Юбилей Великой Победы - где и как пройдут военные парады - РИА Новости Крым, 15.01.2025
Юбилей Великой Победы - где и как пройдут военные парады
Военные парады в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдут в Москве и еще 27 городах России. Об этом в рамках на заседании российского... РИА Новости Крым, 15.01.2025
2025-01-15T15:35
2025-01-15T15:35
новости
министерство обороны рф
андрей белоусов
парад
80 лет победы
россия
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости Крым. Военные парады в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдут в Москве и еще 27 городах России. Об этом в рамках на заседании российского оргкомитета "Победа" в среду сообщил министр обороны России Андрей Белоусов.В состав парадных расчетов войдут участники спецоперации. Как и в прошлые юбилейные годы, в военных парадах предусмотрены историческая часть, которая будет включать пешие колонны с штандартами фронтов, боевыми знаменами прославленных соединений и наиболее отличившихся воинских частей, вооружением и экипировкой времен Великой Отечественной войны, а также механизированной колонной исторической военной техники.Торжественные мероприятия с привлечением войск также пройдут в 370 населенных пунктах. Кроме того, воинские формирования приму участие в праздновании Дня Победы в Сухуме, Цхинвале, Душанбе и Бишкеке.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Парад Победы 1945 года: интересные факты в цифрахВетеранов ВОВ наделят званиями "Почетный гражданин"Путин подписал указ о выплате 80 тысяч рублей ветеранам войны
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новости, министерство обороны рф, андрей белоусов, парад, 80 лет победы, россия, общество
Юбилей Великой Победы - где и как пройдут военные парады

Военные парады в честь Дня победы пройдут в 28 городах России

15:35 15.01.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВоенный парад, посвященный годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Военный парад, посвященный годовщине Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости Крым. Военные парады в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдут в Москве и еще 27 городах России. Об этом в рамках на заседании российского оргкомитета "Победа" в среду сообщил министр обороны России Андрей Белоусов.
"Центральным событием торжеств являются военные парады. Они пройдут в Москве и еще 8 огорода-героях, а также в 19 городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и каспийских флотилий", - сказал Белоусов.
В состав парадных расчетов войдут участники спецоперации. Как и в прошлые юбилейные годы, в военных парадах предусмотрены историческая часть, которая будет включать пешие колонны с штандартами фронтов, боевыми знаменами прославленных соединений и наиболее отличившихся воинских частей, вооружением и экипировкой времен Великой Отечественной войны, а также механизированной колонной исторической военной техники.
"Для участия в Параде на Красной площади приглашены воинские подразделения 19 дружественных государств. Десять из них уже подтвердили участие. В том числе, семь стран бывшего СССР", - сказал министр.
Торжественные мероприятия с привлечением войск также пройдут в 370 населенных пунктах. Кроме того, воинские формирования приму участие в праздновании Дня Победы в Сухуме, Цхинвале, Душанбе и Бишкеке.
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НовостиМинистерство обороны РФАндрей БелоусовПарад80 лет ПобедыРоссияОбщество
 
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