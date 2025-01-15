Подрядчик затягивает строительство новой поликлиники в Симферополе
Гоцанюк поручил укорить строительство новой поликлиники в Симферополе
17:22 15.01.2025 (обновлено: 17:46 15.01.2025)
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия ГоцанюкаГоцанюк поручил укорить строительство новой поликлиники в Симферополе
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия Гоцанюка
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости Крым. Строительная готовность новой поликлиники на Балаклавской улице в Симферополе достигла 80%, но работы идут с отставанием. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк по итогам рабочего выезда на объект.
"Работы близятся к завершению: ввод в эксплуатацию запланирован на 1 апреля текущего года. Общая готовность объекта составляет около 80%, на площадке трудятся 59 специалистов", – говорится в сообщении.
К этому времени полностью завершены все основные виды работ, включая устройство монолитного каркаса здания и монтаж наружных сетей теплоснабжения и водоснабжения.
Сейчас рабочие устанавливают оборудование для вентиляции и кондиционирования, монтируют потолки, укладывают плитку в санузлах и процедурных комнатах, ведутся пуско-наладку лифтов. Параллельно выполняется армирование подпорной стены и подготовка территории для благоустройства.
"Несмотря на высокий уровень готовности, зафиксировано отставание от графика. Дал поручение увеличить численность рабочих на объекте, чтобы все работы были завершены в установленные договором сроки", – отметил Гоцанюк.
Новую поликлинику с Симферополе за 800 миллионов рублей строят по нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь". Ее строительство должно было завершиться до конца года. Нацпроект направлен на модернизацию первичного звена медицинской помощи. Он поможет создать более трех тысяч объектов здравоохранения и свыше семи тысяч – капитально отремонтировать. Также планируется приобретение более 54 тысяч единиц оборудования и транспорта для выезда к пациентам.
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