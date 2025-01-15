https://crimea.ria.ru/20250115/podryadchik-zatyagivaet-stroitelstvo-novoy-polikliniki-v-simferopole-1143373855.html

Подрядчик затягивает строительство новой поликлиники в Симферополе

Подрядчик затягивает строительство новой поликлиники в Симферополе - РИА Новости Крым, 15.01.2025

Подрядчик затягивает строительство новой поликлиники в Симферополе

Строительная готовность новой поликлиники на Балаклавской улице в Симферополе достигла 80%, но работы идут с отставанием. Об этом сообщил председатель Совета... РИА Новости Крым, 15.01.2025

2025-01-15T17:22

2025-01-15T17:22

2025-01-15T17:46

юрий гоцанюк

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поликлиника

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здравоохранение в крыму и севастополе

крым

строительство

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости Крым. Строительная готовность новой поликлиники на Балаклавской улице в Симферополе достигла 80%, но работы идут с отставанием. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк по итогам рабочего выезда на объект.К этому времени полностью завершены все основные виды работ, включая устройство монолитного каркаса здания и монтаж наружных сетей теплоснабжения и водоснабжения.Сейчас рабочие устанавливают оборудование для вентиляции и кондиционирования, монтируют потолки, укладывают плитку в санузлах и процедурных комнатах, ведутся пуско-наладку лифтов. Параллельно выполняется армирование подпорной стены и подготовка территории для благоустройства.Новую поликлинику с Симферополе за 800 миллионов рублей строят по нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь". Ее строительство должно было завершиться до конца года. Нацпроект направлен на модернизацию первичного звена медицинской помощи. Он поможет создать более трех тысяч объектов здравоохранения и свыше семи тысяч – капитально отремонтировать. Также планируется приобретение более 54 тысяч единиц оборудования и транспорта для выезда к пациентам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда построят новый медцентр в Феодосии и как изменился проектНа новый медицинский центр в Ялте выделят 15 млрд рублейВ ремонт республиканской детской больницы Крыма вложили почти 2 миллиарда

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий гоцанюк, новости крыма, симферополь, поликлиника, здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе, крым, строительство