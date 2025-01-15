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Подрядчик затягивает строительство новой поликлиники в Симферополе - РИА Новости Крым, 15.01.2025
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Подрядчик затягивает строительство новой поликлиники в Симферополе
Подрядчик затягивает строительство новой поликлиники в Симферополе - РИА Новости Крым, 15.01.2025
Подрядчик затягивает строительство новой поликлиники в Симферополе
Строительная готовность новой поликлиники на Балаклавской улице в Симферополе достигла 80%, но работы идут с отставанием. Об этом сообщил председатель Совета... РИА Новости Крым, 15.01.2025
2025-01-15T17:22
2025-01-15T17:46
юрий гоцанюк
новости крыма
симферополь
поликлиника
здоровье
здравоохранение в крыму и севастополе
крым
строительство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости Крым. Строительная готовность новой поликлиники на Балаклавской улице в Симферополе достигла 80%, но работы идут с отставанием. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк по итогам рабочего выезда на объект.К этому времени полностью завершены все основные виды работ, включая устройство монолитного каркаса здания и монтаж наружных сетей теплоснабжения и водоснабжения.Сейчас рабочие устанавливают оборудование для вентиляции и кондиционирования, монтируют потолки, укладывают плитку в санузлах и процедурных комнатах, ведутся пуско-наладку лифтов. Параллельно выполняется армирование подпорной стены и подготовка территории для благоустройства.Новую поликлинику с Симферополе за 800 миллионов рублей строят по нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь". Ее строительство должно было завершиться до конца года. Нацпроект направлен на модернизацию первичного звена медицинской помощи. Он поможет создать более трех тысяч объектов здравоохранения и свыше семи тысяч – капитально отремонтировать. Также планируется приобретение более 54 тысяч единиц оборудования и транспорта для выезда к пациентам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда построят новый медцентр в Феодосии и как изменился проектНа новый медицинский центр в Ялте выделят 15 млрд рублейВ ремонт республиканской детской больницы Крыма вложили почти 2 миллиарда
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юрий гоцанюк, новости крыма, симферополь, поликлиника, здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе, крым, строительство
Подрядчик затягивает строительство новой поликлиники в Симферополе

Гоцанюк поручил укорить строительство новой поликлиники в Симферополе

17:22 15.01.2025 (обновлено: 17:46 15.01.2025)
 
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия ГоцанюкаГоцанюк поручил укорить строительство новой поликлиники в Симферополе
Гоцанюк поручил укорить строительство новой поликлиники в Симферополе
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия Гоцанюка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости Крым. Строительная готовность новой поликлиники на Балаклавской улице в Симферополе достигла 80%, но работы идут с отставанием. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк по итогам рабочего выезда на объект.
"Работы близятся к завершению: ввод в эксплуатацию запланирован на 1 апреля текущего года. Общая готовность объекта составляет около 80%, на площадке трудятся 59 специалистов", – говорится в сообщении.
К этому времени полностью завершены все основные виды работ, включая устройство монолитного каркаса здания и монтаж наружных сетей теплоснабжения и водоснабжения.
Сейчас рабочие устанавливают оборудование для вентиляции и кондиционирования, монтируют потолки, укладывают плитку в санузлах и процедурных комнатах, ведутся пуско-наладку лифтов. Параллельно выполняется армирование подпорной стены и подготовка территории для благоустройства.

"Несмотря на высокий уровень готовности, зафиксировано отставание от графика. Дал поручение увеличить численность рабочих на объекте, чтобы все работы были завершены в установленные договором сроки", – отметил Гоцанюк.

Новую поликлинику с Симферополе за 800 миллионов рублей строят по нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь". Ее строительство должно было завершиться до конца года. Нацпроект направлен на модернизацию первичного звена медицинской помощи. Он поможет создать более трех тысяч объектов здравоохранения и свыше семи тысяч – капитально отремонтировать. Также планируется приобретение более 54 тысяч единиц оборудования и транспорта для выезда к пациентам.
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Юрий ГоцанюкНовости КрымаСимферопольПоликлиникаЗдоровьеЗдравоохранение в Крыму и СевастополеКрымСтроительство
 
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