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"Хорошо, но мало": водители Крыма оценили снижение цены на бензин - опрос - РИА Новости Крым, 15.01.2025
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"Хорошо, но мало": водители Крыма оценили снижение цены на бензин - опрос
"Хорошо, но мало": водители Крыма оценили снижение цены на бензин - опрос - РИА Новости Крым, 15.01.2025
"Хорошо, но мало": водители Крыма оценили снижение цены на бензин - опрос
Хорошо, но мало. Примерно такими словами большинство водителей, с которыми пообщался корреспондент РИА Новости Крым, оценили понижение цены на бензин Аи-95. РИА Новости Крым, 15.01.2025
2025-01-15T16:39
2025-01-15T16:46
цены в крыму
топливо
топливо в крыму
бензин
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Хорошо, но мало. Примерно такими словами большинство водителей, с которыми пообщался корреспондент РИА Новости Крым, оценили понижение цены на бензин Аи-95.С 15 января глава республики Крым Сергей Аксенов анонсировал снижение цен на самую ходовую марку топлива. Договоренности об этом удалось достичь со всеми нефтетрейдерами региона.Теперь Аи-95 стоит 66,5 рублей. В одной из крупнейших сетей заправочных станций в Крыму цена упала на два с половиной рубля за литр. Большого увеличения спроса после этого не произошло, говорят на заправках.Новшество в первую очередь оценят те, кто много ездит на автомобиле, - например, таксисты или работники службы доставки. Водитель из Симферополя Николай, который заправил полный бак – 30 литров, сказал, что для него это заметная экономия:В месяц у нашего собеседника уходит на бензин больше 12 тысяч. Понижение цены позволит сэкономить рублей пятьсот, сумма небольшая, оценивает Николай. Но более существенного понижения цены ожидать вряд ли стоит, уверены большинство водителей.Что думают о новых ценах на бензин симферопольцы, как они оценивают новшество и чем объясняют высокую стоимость топлива в целом – смотрите в нашем видео.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Мы нашли рецепт" – Аксенов о решении вопроса с ценами на топливо в Крыму Аксенов пообещал добиться снижения цен на бензин в КрымуЗапрет на экспорт бензина из России продлен до 31 января
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цены в крыму, топливо, топливо в крыму, бензин, крым
"Хорошо, но мало": водители Крыма оценили снижение цены на бензин - опрос

Что водители в Крыму говорят о понижении цен на самую ходовую марку бензина - видео

16:39 15.01.2025 (обновлено: 16:46 15.01.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Хорошо, но мало. Примерно такими словами большинство водителей, с которыми пообщался корреспондент РИА Новости Крым, оценили понижение цены на бензин Аи-95.
С 15 января глава республики Крым Сергей Аксенов анонсировал снижение цен на самую ходовую марку топлива. Договоренности об этом удалось достичь со всеми нефтетрейдерами региона.
Теперь Аи-95 стоит 66,5 рублей. В одной из крупнейших сетей заправочных станций в Крыму цена упала на два с половиной рубля за литр. Большого увеличения спроса после этого не произошло, говорят на заправках.

"Цена понизилась где-то на 2.50. Спрос на 95-й бензин всегда очень большой, у нас почти все заливают только его. Люди не стали его брать больше, и почти все о понижении цены узнают только на заправке", - рассказывает нам заправщик Батыр.

Новшество в первую очередь оценят те, кто много ездит на автомобиле, - например, таксисты или работники службы доставки. Водитель из Симферополя Николай, который заправил полный бак – 30 литров, сказал, что для него это заметная экономия:
"Конечно, это значимо при нынешних доходах, это существенно для людей. Тем более для тех, кто каждый день на транспорте, как вот я. Обычно я трачу на топливо не меньше трех тысяч в неделю".
В месяц у нашего собеседника уходит на бензин больше 12 тысяч. Понижение цены позволит сэкономить рублей пятьсот, сумма небольшая, оценивает Николай. Но более существенного понижения цены ожидать вряд ли стоит, уверены большинство водителей.
Что думают о новых ценах на бензин симферопольцы, как они оценивают новшество и чем объясняют высокую стоимость топлива в целом – смотрите в нашем видео.
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