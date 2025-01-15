https://crimea.ria.ru/20250115/khorosho-no-malo-voditeli-kryma-otsenili-snizhenie-tseny-na-benzin---opros-1143371729.html

"Хорошо, но мало": водители Крыма оценили снижение цены на бензин - опрос

"Хорошо, но мало": водители Крыма оценили снижение цены на бензин - опрос - РИА Новости Крым, 15.01.2025

"Хорошо, но мало": водители Крыма оценили снижение цены на бензин - опрос

Хорошо, но мало. Примерно такими словами большинство водителей, с которыми пообщался корреспондент РИА Новости Крым, оценили понижение цены на бензин Аи-95. РИА Новости Крым, 15.01.2025

2025-01-15T16:39

2025-01-15T16:39

2025-01-15T16:46

цены в крыму

топливо

топливо в крыму

бензин

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Хорошо, но мало. Примерно такими словами большинство водителей, с которыми пообщался корреспондент РИА Новости Крым, оценили понижение цены на бензин Аи-95.С 15 января глава республики Крым Сергей Аксенов анонсировал снижение цен на самую ходовую марку топлива. Договоренности об этом удалось достичь со всеми нефтетрейдерами региона.Теперь Аи-95 стоит 66,5 рублей. В одной из крупнейших сетей заправочных станций в Крыму цена упала на два с половиной рубля за литр. Большого увеличения спроса после этого не произошло, говорят на заправках.Новшество в первую очередь оценят те, кто много ездит на автомобиле, - например, таксисты или работники службы доставки. Водитель из Симферополя Николай, который заправил полный бак – 30 литров, сказал, что для него это заметная экономия:В месяц у нашего собеседника уходит на бензин больше 12 тысяч. Понижение цены позволит сэкономить рублей пятьсот, сумма небольшая, оценивает Николай. Но более существенного понижения цены ожидать вряд ли стоит, уверены большинство водителей.Что думают о новых ценах на бензин симферопольцы, как они оценивают новшество и чем объясняют высокую стоимость топлива в целом – смотрите в нашем видео.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Мы нашли рецепт" – Аксенов о решении вопроса с ценами на топливо в Крыму Аксенов пообещал добиться снижения цен на бензин в КрымуЗапрет на экспорт бензина из России продлен до 31 января

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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