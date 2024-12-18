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"Мы нашли рецепт" – Аксенов о решении вопроса с ценами на топливо в Крыму

"Мы нашли рецепт" – Аксенов о решении вопроса с ценами на топливо в Крыму - РИА Новости Крым, 18.12.2024

"Мы нашли рецепт" – Аксенов о решении вопроса с ценами на топливо в Крыму

Стоимость топлива в Крыму расти не будет, республиканские власти совместно с федеральным правительством прорабатывают вопрос стабилизации цен. Об этом в... РИА Новости Крым, 18.12.2024

2024-12-18T10:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Стоимость топлива в Крыму расти не будет, республиканские власти совместно с федеральным правительством прорабатывают вопрос стабилизации цен. Об этом в интервью РИА Новости Крым рассказал глава республики Сергей Аксенов.По его словам, в ближайшее время будут изменены сроки доставки топлива в Крым и места загрузки, что позволит установить стоимость примерно на уровне Краснодарского края.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов пообещал добиться снижения цен на бензин в КрымуЗапрет на экспорт бензина из России продлен до 31 январяВсе виды топлива подешевели на российской бирже

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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