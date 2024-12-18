"Мы нашли рецепт" – Аксенов о решении вопроса с ценами на топливо в Крыму
Аксенов: цены на топливо в Крыму расти не будут
10:44 18.12.2024 (обновлено: 11:04 18.12.2024)
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичАЗС
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Стоимость топлива в Крыму расти не будет, республиканские власти совместно с федеральным правительством прорабатывают вопрос стабилизации цен. Об этом в интервью РИА Новости Крым рассказал глава республики Сергей Аксенов.
"Больная тема – цены на топливо. Мы в данном случае уже нашли рецепт. Опять же, не могу причинно-следственные связи прокомментировать, почему так, но есть вопросы с логистикой, - сказал он. - Стоимость расти не будет. Более того, у нас готовится совещание с президентом Владимиром Владимировичем, с вице-премьерами федерального правительства я уже переговорил и мы нашли путь".
По его словам, в ближайшее время будут изменены сроки доставки топлива в Крым и места загрузки, что позволит установить стоимость примерно на уровне Краснодарского края.
"Думаю, в течение месяца мы выровняем ситуацию и выйдем на позицию "Краснодарский край плюс один рубль". Планируем сократить сроки доставки и логистику, будут изменены адреса объектов загрузки", - добавил он.
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