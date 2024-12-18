Рейтинг@Mail.ru
Российская армия освободила еще два населенных пункта в ДНР - РИА Новости Крым, 18.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241218/rossiyskaya-armiya-osvobodila-esche-dva-naselennykh-punkta-v-dnr-1142716695.html
Российская армия освободила еще два населенных пункта в ДНР
Российская армия освободила еще два населенных пункта в ДНР - РИА Новости Крым, 18.12.2024
Российская армия освободила еще два населенных пункта в ДНР
Российские военные взяли под контроль еще два населенных пункта в ДНР. Об этом в среду сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 18.12.2024
2024-12-18T12:32
2024-12-18T12:38
донецкая народная республика (днр)
новости сво
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/11/1142686414_0:188:2973:1860_1920x0_80_0_0_f627981ed235b15a96dc431a7364f9b4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. Российские военные взяли под контроль еще два населенных пункта в ДНР. Об этом в среду сообщили в Минобороны России.Нанесено поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой, пехотной бригад ВСУ, четырех бригад теробороны, штурмового батальона ВСУ, бригады специального назначения. Потери противника составили до 800 военнослужащих.Накануне стало известно о взятии под контроль российскими военными Анновки в ДНР.Президент России Владимир Путин в ходе коллегии Минобороны заявил, что Вооруженные силы РФ в этом году освободили 189 населенных пунктов, российские войска прочно владеют стратегической инициативой в зоне специальной военной операции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские бойцы освободили Веселый Гай в ДНРШтатная численность российской армии достигла 1,5 млн военнослужащихРоссийские военные освободили Елизаветовку в ДНР
донецкая народная республика (днр)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/11/1142686414_121:0:2850:2047_1920x0_80_0_0_740f387f81ab0296b039cffafdcde25f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
донецкая народная республика (днр), новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Российская армия освободила еще два населенных пункта в ДНР

Еще два населенных пункта в ДНР освободили российские военные

12:32 18.12.2024 (обновлено: 12:38 18.12.2024)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. Российские военные взяли под контроль еще два населенных пункта в ДНР. Об этом в среду сообщили в Минобороны России.
"В результате решительных действий подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Трудовое Донецкой Народной Республики. Подразделения группировки войск "Центр" в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Старые Терны Донецкой Народной Республики", – сказано в сообщении.
Нанесено поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой, пехотной бригад ВСУ, четырех бригад теробороны, штурмового батальона ВСУ, бригады специального назначения. Потери противника составили до 800 военнослужащих.
Накануне стало известно о взятии под контроль российскими военными Анновки в ДНР.
Президент России Владимир Путин в ходе коллегии Минобороны заявил, что Вооруженные силы РФ в этом году освободили 189 населенных пунктов, российские войска прочно владеют стратегической инициативой в зоне специальной военной операции.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Российские бойцы освободили Веселый Гай в ДНР
Штатная численность российской армии достигла 1,5 млн военнослужащих
Российские военные освободили Елизаветовку в ДНР
 
Донецкая Народная Республика (ДНР)Новости СВОВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:23Женщина подожгла банкомат в Краснодаре по заданию аферистов
19:01Ребенок пострадал при столкновении поездов в Мурманской области
18:46"Воспитали" силой: в Севастополе мужчины забили до смерти сводного брата
18:34Стратегический план по ликвидации ЧС на Кубани разработают в Кабмине
18:27Запад провоцирует Россию на ядерный конфликт – МИД
18:09Столкновение поездов под Мурманском: число пострадавших выросло до 14
17:51Четыре ракеты Storm Shadow сбиты над Запорожской областью
17:4710 ракет сбили над Ростовской областью – что известно
17:42В Сочи ввели режим ЧС
17:41Мазут в Анапе: пляжи очищают более четырех тысяч волонтеров
17:23Душа не на месте: Сергей Полунин решил покинуть Россию
17:07Пассажирский поезд столкнулся с грузовым – три вагона сошли с рельсов
16:54В Джанкое увековечили память героя СВО Руслана Быкова
16:50Три ракеты сбили над Ростовской областью – есть разрушения
16:33Материнский капитал в России проиндексируют с февраля 2025 года
16:19В центре Евпатории перекроют движение в четверг
15:47В Крыму просят у Путина ввести "Пушкинскую карту" для иностранцев
15:36В Крыму легковой автомобиль загорелся на ходу на трассе "Таврида"
15:13Интервью Ильхама Алиева Дмитрию Киселеву – главные заявления
14:53НАТО наращивает активность у российских границ - Герасимов
Лента новостейМолния