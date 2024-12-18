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Российская армия освободила еще два населенных пункта в ДНР
Российская армия освободила еще два населенных пункта в ДНР - РИА Новости Крым, 18.12.2024
Российская армия освободила еще два населенных пункта в ДНР
Российские военные взяли под контроль еще два населенных пункта в ДНР. Об этом в среду сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 18.12.2024
2024-12-18T12:32
2024-12-18T12:32
2024-12-18T12:38
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новости сво
вооруженные силы россии
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потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. Российские военные взяли под контроль еще два населенных пункта в ДНР. Об этом в среду сообщили в Минобороны России.Нанесено поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой, пехотной бригад ВСУ, четырех бригад теробороны, штурмового батальона ВСУ, бригады специального назначения. Потери противника составили до 800 военнослужащих.Накануне стало известно о взятии под контроль российскими военными Анновки в ДНР.Президент России Владимир Путин в ходе коллегии Минобороны заявил, что Вооруженные силы РФ в этом году освободили 189 населенных пунктов, российские войска прочно владеют стратегической инициативой в зоне специальной военной операции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские бойцы освободили Веселый Гай в ДНРШтатная численность российской армии достигла 1,5 млн военнослужащихРоссийские военные освободили Елизаветовку в ДНР
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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донецкая народная республика (днр), новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Российская армия освободила еще два населенных пункта в ДНР
Еще два населенных пункта в ДНР освободили российские военные
12:32 18.12.2024 (обновлено: 12:38 18.12.2024)