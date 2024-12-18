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"Уши Макрона торчат": Алиев о причастности Франции к беспорядкам в Грузии - РИА Новости Крым, 18.12.2024
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"Уши Макрона торчат": Алиев о причастности Франции к беспорядкам в Грузии
"Уши Макрона торчат": Алиев о причастности Франции к беспорядкам в Грузии - РИА Новости Крым, 18.12.2024
"Уши Макрона торчат": Алиев о причастности Франции к беспорядкам в Грузии
Президент Франции Эммануэль Макрон причастен к беспорядкам в Грузии. Об этом в интервью ВГТРК и РИА Новости заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. РИА Новости Крым, 18.12.2024
2024-12-18T11:57
2024-12-18T11:59
ильхам алиев
дмитрий киселев
россия
азербайджан
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. Президент Франции Эммануэль Макрон причастен к беспорядкам в Грузии. Об этом в интервью ВГТРК и РИА Новости заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.Он также заявил, что резкое ухудшение отношений Баку и Парижа – результат мании величия правительства президента Франции.Акции сторонников евроинтеграции начались в Тбилиси и других городах 28 ноября после того, как в этот день премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о приостановке процесса открытия переговоров о вступлении Грузии в Евросоюз. Также он сказал, что Грузия на этот же срок отказывается от всех бюджетных грантов и кредитов от ЕС.14 декабря премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что попытки совершения "Майдана" в стране провалились. В этот день в Грузии прошли выборы нового президента. Председатель ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили объявил, что кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" Михаил Кавелашвили избран президентом Грузии.Действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили после проведенных в субботу выборов нового главы государства заявила, что "никто никого не выбирал". Зурабишвили, которая родилась во Франции в семье грузинских политических эмигрантов и имеет французское гражданство, готовит громкую политическую провокацию, отказываясь признавать итоги президентских выборов в Грузии, считает сенатор Алексей Пушков.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Майдан" в Грузии провалился: заявление премьера КобахидзеПереломный момент: что ждет Грузию в ближайшие дниПочему Зеленский ввел санкции против властей Грузии – мнение
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"Уши Макрона торчат": Алиев о причастности Франции к беспорядкам в Грузии

Макрон причастен к беспорядкам в Грузии – Алиев

11:57 18.12.2024 (обновлено: 11:59 18.12.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. Президент Франции Эммануэль Макрон причастен к беспорядкам в Грузии. Об этом в интервью ВГТРК и РИА Новости заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Хорошо, что сейчас ситуация уже идет в сторону стабильности. И опять, видите, уши Макрона торчат. Не сидится человеку в своей стране, ему обязательно надо и в Грузию залезть", – сказал Алиев в интервью, которое провел гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

Он также заявил, что резкое ухудшение отношений Баку и Парижа – результат мании величия правительства президента Франции.

"Мы активно сотрудничали, очень много французских компаний здесь работало. У нас с 13 французскими городами наши города стали побратимами. Но эти непомерные амбиции и мания величия необоснованная правительства Макрона, по существу, все это сбросило в пропасть", – заявил Алиев.

Акции сторонников евроинтеграции начались в Тбилиси и других городах 28 ноября после того, как в этот день премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о приостановке процесса открытия переговоров о вступлении Грузии в Евросоюз. Также он сказал, что Грузия на этот же срок отказывается от всех бюджетных грантов и кредитов от ЕС.
14 декабря премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что попытки совершения "Майдана" в стране провалились. В этот день в Грузии прошли выборы нового президента. Председатель ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили объявил, что кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" Михаил Кавелашвили избран президентом Грузии.
Действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили после проведенных в субботу выборов нового главы государства заявила, что "никто никого не выбирал". Зурабишвили, которая родилась во Франции в семье грузинских политических эмигрантов и имеет французское гражданство, готовит громкую политическую провокацию, отказываясь признавать итоги президентских выборов в Грузии, считает сенатор Алексей Пушков.
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