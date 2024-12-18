"Уши Макрона торчат": Алиев о причастности Франции к беспорядкам в Грузии
Макрон причастен к беспорядкам в Грузии – Алиев
11:57 18.12.2024 (обновлено: 11:59 18.12.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. Президент Франции Эммануэль Макрон причастен к беспорядкам в Грузии. Об этом в интервью ВГТРК и РИА Новости заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
"Хорошо, что сейчас ситуация уже идет в сторону стабильности. И опять, видите, уши Макрона торчат. Не сидится человеку в своей стране, ему обязательно надо и в Грузию залезть", – сказал Алиев в интервью, которое провел гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
Он также заявил, что резкое ухудшение отношений Баку и Парижа – результат мании величия правительства президента Франции.
"Мы активно сотрудничали, очень много французских компаний здесь работало. У нас с 13 французскими городами наши города стали побратимами. Но эти непомерные амбиции и мания величия необоснованная правительства Макрона, по существу, все это сбросило в пропасть", – заявил Алиев.
Акции сторонников евроинтеграции начались в Тбилиси и других городах 28 ноября после того, как в этот день премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о приостановке процесса открытия переговоров о вступлении Грузии в Евросоюз. Также он сказал, что Грузия на этот же срок отказывается от всех бюджетных грантов и кредитов от ЕС.
14 декабря премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что попытки совершения "Майдана" в стране провалились. В этот день в Грузии прошли выборы нового президента. Председатель ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили объявил, что кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" Михаил Кавелашвили избран президентом Грузии.
Действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили после проведенных в субботу выборов нового главы государства заявила, что "никто никого не выбирал". Зурабишвили, которая родилась во Франции в семье грузинских политических эмигрантов и имеет французское гражданство, готовит громкую политическую провокацию, отказываясь признавать итоги президентских выборов в Грузии, считает сенатор Алексей Пушков.
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