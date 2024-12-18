https://crimea.ria.ru/20241218/ushi-makrona-torchat-aliev-o-prichastnosti-makrona-k-besporyadkam-v-gruzii-1142713497.html

"Уши Макрона торчат": Алиев о причастности Франции к беспорядкам в Грузии

"Уши Макрона торчат": Алиев о причастности Франции к беспорядкам в Грузии - РИА Новости Крым, 18.12.2024

"Уши Макрона торчат": Алиев о причастности Франции к беспорядкам в Грузии

Президент Франции Эммануэль Макрон причастен к беспорядкам в Грузии. Об этом в интервью ВГТРК и РИА Новости заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. РИА Новости Крым, 18.12.2024

2024-12-18T11:57

2024-12-18T11:57

2024-12-18T11:59

ильхам алиев

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эммануэль макрон

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. Президент Франции Эммануэль Макрон причастен к беспорядкам в Грузии. Об этом в интервью ВГТРК и РИА Новости заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.Он также заявил, что резкое ухудшение отношений Баку и Парижа – результат мании величия правительства президента Франции.Акции сторонников евроинтеграции начались в Тбилиси и других городах 28 ноября после того, как в этот день премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о приостановке процесса открытия переговоров о вступлении Грузии в Евросоюз. Также он сказал, что Грузия на этот же срок отказывается от всех бюджетных грантов и кредитов от ЕС.14 декабря премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что попытки совершения "Майдана" в стране провалились. В этот день в Грузии прошли выборы нового президента. Председатель ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили объявил, что кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" Михаил Кавелашвили избран президентом Грузии.Действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили после проведенных в субботу выборов нового главы государства заявила, что "никто никого не выбирал". Зурабишвили, которая родилась во Франции в семье грузинских политических эмигрантов и имеет французское гражданство, готовит громкую политическую провокацию, отказываясь признавать итоги президентских выборов в Грузии, считает сенатор Алексей Пушков.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Майдан" в Грузии провалился: заявление премьера КобахидзеПереломный момент: что ждет Грузию в ближайшие дниПочему Зеленский ввел санкции против властей Грузии – мнение

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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