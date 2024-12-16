https://crimea.ria.ru/20241216/perelomnyy-moment-chto-zhdet-gruziyu-v-blizhayshie-dni-1142641817.html

Переломный момент: что ждет Грузию в ближайшие дни

Переломный момент: что ждет Грузию в ближайшие дни - РИА Новости Крым, 16.12.2024

Переломный момент: что ждет Грузию в ближайшие дни

День инаугурации избранного президента Грузии, 29 декабря, станет для страны переломным моментом, в которых грузинская сторона должна показать силу власти. Об... РИА Новости Крым, 16.12.2024

2024-12-16T11:46

2024-12-16T11:46

2024-12-16T11:46

радио "спутник в крыму"

беспорядки в грузии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. День инаугурации избранного президента Грузии, 29 декабря, станет для страны переломным моментом, в которых грузинская сторона должна показать силу власти. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.Выборы президента Грузии "были тревожными", поскольку ожидалась серьезная провокация, однако прошли они чисто благодаря спецслужбам, сказал Колесниченко.Впереди страну ждет "мягкий период" в несколько дней, после чего Грузию ждет решающий для правящей партии момент, который окончательно определит будущее страны, считает политолог."Инаугурация президента, которая должна состояться 29 декабря, – это последний серьезный переломный момент, когда грузинская сторона должна показать силу власти", – подчеркнул Колесниченко.По его словам, пока еще действующий президент Соломе Зурабишвили считает легитимной только себя и готова возглавить акции протеста, на которые потребовала выводить на улицы даже детей, "чтобы были жертвы и спровоцировать социальный конфликт".Почему Зеленский ввел санкции против властей Грузии – мнениеОднако не только власть, но и все грузинское общество в своем большинстве стало другим, отметил политолог. Потому у оппозиции, "которая еще немного походит", мало шансов на успех, считает Колесниченко."Я думаю, что спецслужбы и сама грузинская власть показали свою устойчивость. И население Грузии стало более прагматичным. Они узнали, что такое жить при Саакашвили. И самое главное – видели украинский вариант. И мы надеемся, что все сможет устояться", – сказал Колесниченко.А это значит, что грузинская власть продолжит вести политику стабилизации отношений с Россией, полагает политолог.Он подчеркнул, что Евросоюз и США подвергают Грузию остракизму за то, что она не поддержала санкции против РФ "и даже преследовала наемников "Грузинского легиона"*, запрещенного в РФ, которые воюют на территории Украины против России".Ранее востоковед, политолог Каринэ Геворгян в комментарии РИА Новости Крым высказала мнение, что устойчивость власти и выбранного курса правящей партии в Грузии зависит в этот непростой период от силовиков. Также она отметила, что "Грузинская мечта" поставила на Трампа", потому оппозиция будет использовать все возможности, чтобы расшатать ее до инаугурации избранного президента США.Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в день выборов президента 14 декабря, после сообщения ЦИК о том, что они состоялись, заявил, что попытки совершения "Майдана" в стране провалились.* признан судом в РФ террористической организацией и включен в список террористических организацийСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Президенту Грузии придется сложить свои полномочия – Кобахидзе Президент Грузии не заметила выборов нового главы государства Зурабишвили готовит в Грузии громкую политическую провокацию – Пушков

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беспорядки в грузии, грузия, политика, выборы, в мире, мнения, вадим колесниченко, новости