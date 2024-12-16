https://crimea.ria.ru/20241216/perelomnyy-moment-chto-zhdet-gruziyu-v-blizhayshie-dni-1142641817.html
Переломный момент: что ждет Грузию в ближайшие дни
Переломный момент: что ждет Грузию в ближайшие дни - РИА Новости Крым, 16.12.2024
Переломный момент: что ждет Грузию в ближайшие дни
День инаугурации избранного президента Грузии, 29 декабря, станет для страны переломным моментом, в которых грузинская сторона должна показать силу власти. Об... РИА Новости Крым, 16.12.2024
2024-12-16T11:46
2024-12-16T11:46
2024-12-16T11:46
радио "спутник в крыму"
беспорядки в грузии
грузия
политика
выборы
в мире
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вадим колесниченко
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. День инаугурации избранного президента Грузии, 29 декабря, станет для страны переломным моментом, в которых грузинская сторона должна показать силу власти. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.Выборы президента Грузии "были тревожными", поскольку ожидалась серьезная провокация, однако прошли они чисто благодаря спецслужбам, сказал Колесниченко.Впереди страну ждет "мягкий период" в несколько дней, после чего Грузию ждет решающий для правящей партии момент, который окончательно определит будущее страны, считает политолог."Инаугурация президента, которая должна состояться 29 декабря, – это последний серьезный переломный момент, когда грузинская сторона должна показать силу власти", – подчеркнул Колесниченко.По его словам, пока еще действующий президент Соломе Зурабишвили считает легитимной только себя и готова возглавить акции протеста, на которые потребовала выводить на улицы даже детей, "чтобы были жертвы и спровоцировать социальный конфликт".Почему Зеленский ввел санкции против властей Грузии – мнениеОднако не только власть, но и все грузинское общество в своем большинстве стало другим, отметил политолог. Потому у оппозиции, "которая еще немного походит", мало шансов на успех, считает Колесниченко."Я думаю, что спецслужбы и сама грузинская власть показали свою устойчивость. И население Грузии стало более прагматичным. Они узнали, что такое жить при Саакашвили. И самое главное – видели украинский вариант. И мы надеемся, что все сможет устояться", – сказал Колесниченко.А это значит, что грузинская власть продолжит вести политику стабилизации отношений с Россией, полагает политолог.Он подчеркнул, что Евросоюз и США подвергают Грузию остракизму за то, что она не поддержала санкции против РФ "и даже преследовала наемников "Грузинского легиона"*, запрещенного в РФ, которые воюют на территории Украины против России".Ранее востоковед, политолог Каринэ Геворгян в комментарии РИА Новости Крым высказала мнение, что устойчивость власти и выбранного курса правящей партии в Грузии зависит в этот непростой период от силовиков. Также она отметила, что "Грузинская мечта" поставила на Трампа", потому оппозиция будет использовать все возможности, чтобы расшатать ее до инаугурации избранного президента США.Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в день выборов президента 14 декабря, после сообщения ЦИК о том, что они состоялись, заявил, что попытки совершения "Майдана" в стране провалились.* признан судом в РФ террористической организацией и включен в список террористических организацийСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Президенту Грузии придется сложить свои полномочия – Кобахидзе Президент Грузии не заметила выборов нового главы государства Зурабишвили готовит в Грузии громкую политическую провокацию – Пушков
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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беспорядки в грузии, грузия, политика, выборы, в мире, мнения, вадим колесниченко, новости
Переломный момент: что ждет Грузию в ближайшие дни
День инаугурации избранного президента Грузии станет переломным моментом – эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым.
День инаугурации избранного президента Грузии, 29 декабря, станет для страны переломным моментом, в которых грузинская сторона должна показать силу власти. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
заявил политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.
Выборы президента Грузии "были тревожными", поскольку ожидалась серьезная провокация, однако прошли они чисто благодаря спецслужбам, сказал Колесниченко.
"Спецслужбы все хорошо организовали, обошлось без кровавых провокаций. И они избрали президента квалифицированным большинством – двумя третями голосов, что очень важно", – добавил он.
Впереди страну ждет "мягкий период" в несколько дней, после чего Грузию ждет решающий для правящей партии момент, который окончательно определит будущее страны, считает политолог.
"Инаугурация президента, которая должна состояться 29 декабря, – это последний серьезный переломный момент, когда грузинская сторона должна показать силу власти", – подчеркнул Колесниченко.
По его словам, пока еще действующий президент Соломе Зурабишвили считает легитимной только себя и готова возглавить акции протеста, на которые потребовала выводить на улицы даже детей, "чтобы были жертвы и спровоцировать социальный конфликт".
Однако не только власть, но и все грузинское общество в своем большинстве стало другим, отметил политолог. Потому у оппозиции, "которая еще немного походит", мало шансов на успех, считает Колесниченко.
"Я думаю, что спецслужбы и сама грузинская власть показали свою устойчивость. И население Грузии стало более прагматичным. Они узнали, что такое жить при Саакашвили. И самое главное – видели украинский вариант. И мы надеемся, что все сможет устояться", – сказал Колесниченко.
А это значит, что грузинская власть продолжит вести политику стабилизации отношений с Россией, полагает политолог.
"И я не исключаю, что "Грузинская мечта" со следующего года начнет рассматривать вопрос о восстановлении дипломатических отношения с Российской Федерацией", – отметил эксперт.
Он подчеркнул, что Евросоюз и США подвергают Грузию остракизму за то, что она не поддержала санкции против РФ "и даже преследовала наемников "Грузинского легиона"*, запрещенного в РФ, которые воюют на территории Украины против России".
Ранее востоковед, политолог Каринэ Геворгян в комментарии РИА Новости Крым высказала мнение
, что устойчивость власти и выбранного курса правящей партии в Грузии зависит в этот непростой период от силовиков. Также она отметила, что "Грузинская мечта" поставила на Трампа", потому оппозиция будет использовать все возможности, чтобы расшатать ее до инаугурации избранного президента США.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в день выборов президента 14 декабря, после сообщения ЦИК
о том, что они состоялись, заявил
, что попытки совершения "Майдана" в стране провалились.
* признан судом в РФ террористической организацией и включен в список террористических организаций
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