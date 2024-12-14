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Все зависит от силовиков: эксперт о ситуации в Грузии в день выборов

Все зависит от силовиков: эксперт о ситуации в Грузии в день выборов - РИА Новости Крым, 14.12.2024

Все зависит от силовиков: эксперт о ситуации в Грузии в день выборов

Выстоит ли правящая партия Грузии на фоне давления оппозиции, зависит от того, как поведут себя силовики. Такое мнение РИА Новости Крым высказала востоковед,... РИА Новости Крым, 14.12.2024

2024-12-14T11:58

2024-12-14T11:58

2024-12-14T11:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Выстоит ли правящая партия Грузии на фоне давления оппозиции, зависит от того, как поведут себя силовики. Такое мнение РИА Новости Крым высказала востоковед, политолог Каринэ Геворгян.По словам Геворгян, согласно конституции Грузии, главнокомандующим страны является Саломе Зурабишвили. Однако "силовики на ее призывы не реагируют", и все будет зависеть от того, как они себя поведут в день выборов, считает эксперт.Политолог считает, что надежда на то, что выборы в стране состоятся и курс правящей партии "Грузинская мечта" в стране не будет сбит оппозицией, весьма велика.Геворгян отметила, что представители правящей партии "Грузинская мечта" во главе с Ираклием Кобахидзе "поставили на Трампа".В частности, потому в Грузию через два дня после прошедших в стране парламентских выборов приезжал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, а оппозиционеры спешат всеми силами изменить ситуацию в Грузии до инаугурации избранного президента США, заметила политолог.Путин и Орбан обсудили ситуацию на Украине >>Ранее мнение о том, устоит ли правительство Грузии перед натиском оппозиции, подпитываемой Западом, высказал политолог Андрей Никифоров.В Грузии в субботу, 14 декабря, стартовали выборы президента страны. Впервые в истории главу государства избирает не народ, а избирательная коллегия выборщиков. В нее входит 300 парламентариев и депутатов разного уровня. Для победы в первом туре кандидат должен набрать 2/3 голосов. В противном случае будет назначен второй тур.Единственным претендентом на пост президента Грузии является депутат Михаил Кавелашвили, бывший футболист, выдвинутый правящей партией "Грузинская мечта". Четыре оппозиционные партии, попавшие в парламент, отказались работать, назвав прошедшие выборы в законодательный орган сфальсифицированными.Для победы в первом туре кандидат должен набрать 2/3 голосов. В противном случае будет назначен второй тур.Процесс выборов проходит на фоне акции протеста оппозиционеров перед зданием парламента. К нему стянуты большие силы полиции, правоохранители перекрыли переулки слева и справа, взяв под контроль входы и выходы.У парламента в Тбилиси перед протестующими в этот день появилась действующий президент Саломе Зурабишвили, пройдя по проспекту Руставели.Ранее она объявила себя единственным законным представителем власти в стране и заявила, что что не покинет поста президента, поскольку к считает, что "при нелегитимном парламенте не может быть легитимных президентских выборов".В ответ на это премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что понимает "эмоциональное состояние Зурабишвили", однако "в день инаугурации, 29 декабря, ей придется выйти из своей резиденции и уступить это здание легитимно избранному президенту", сказал он.Правящая партия "Грузинская мечта", председателем которой является Кобахидзе, победила на парламентских выборах, которые прошли 28 октября, набрав 53,93% голосов избирателей. Партия выступает за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций. Оппозиционные партии получили в сумме 37,78% голосов.Очередная волна акций протеста оппозиции в Грузии началась 28 ноября, после того как премьер Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить до 2028 года рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в ЕС.Участники протеста перекрывали улицы не только в столице Тбилиси, но и других городах, используя против правоохранителей петарды, камни и "коктейли Молотова". Силовики в ответ использовали спецтехнику, включая водометы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Президенту Грузии придется сложить свои полномочия – Кобахидзе Почему Зеленский ввел санкции против властей Грузии – мнение Останки героя Великой Отечественной передадут из Крыма в Грузию

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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