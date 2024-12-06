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Останки героя Великой Отечественной передадут из Крыма в Грузию - РИА Новости Крым, 06.12.2024
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Останки героя Великой Отечественной передадут из Крыма в Грузию
Останки героя Великой Отечественной передадут из Крыма в Грузию - РИА Новости Крым, 06.12.2024
Останки героя Великой Отечественной передадут из Крыма в Грузию
На родину в Грузию из Феодосии передадут останки бойца Советской армии, обнаруженные в окрестностях города в апреле 2024 года в числе других 77 погибших... РИА Новости Крым, 06.12.2024
2024-12-06T12:24
2024-12-06T13:42
феодосия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. На родину в Грузию из Феодосии передадут останки бойца Советской армии, обнаруженные в окрестностях города в апреле 2024 года в числе других 77 погибших красноармейцев. Торжественная церемония прошла в пятницу у мемориала "Вечный огонь". Участие в ней приняли представители городской власти, прокуратуры и Следственного Комитета, юнармейцы, члены поискового отряда "Ак-Монай", чьими усилиями советскому солдату возвращено имя."В апреле 2024 года на месте строительства нового микрорайона в поселке Приморский проводилось предварительное разминирование, и были обнаружены останки, - рассказал РИА Новости Крым командир поискового отряда "Ак-Монай" Кирилл Синдерович. - По медальону и медали "За боевые заслуги" установили личность: дали запрос, получили ответ, нашли родственников".Родственников по прямой линии у погибшего Шалвы Окропиридзе не осталось. Останки передадут его племяннику - Николасу Окропиридзе, чей отец также воевал в годы Великой Отечественной и остался жив. Останки и личные вещи красноармейца, обнаруженные при нем, сразу после церемонии повезут на родину поисковики двух крымских отрядов - феодосийского "Ак-Монай" и красногвардейского "Союз наследников традиций".Торжественный митинг провели у "Вечного огня". В почетном карауле - феодосийские кадеты. Среди присутствующих также военнослужащие, представители местного общества ветеранов, неравнодушные жители города. В рамках мероприятия члены поисковых отрядов отмечены благодарственными грамотами и наградами."Я очень благодарен ребятам-поисковикам за то, что они помнят героев, находят их, восстанавливают их имена. Бессмертный полк пополнился еще одним героем, имя которого мы будем помнить с огромной благодарностью", - сказал советник главы феодосийского муниципалитета Владимир Загодиренко.Поминальный молебен по погибшему бойцу провел настоятель храма Преподобного Агапита Печерского, древлехранитель феодосийской епархии, иерей Николай Новошатских. В рамках церемонии присутствующие почтили память героев Великой Отечественной войны минутой молчания, возложили цветы к мемориалу."К сожалению, сегодня люди, которые бредят нацизмом, начали поднимать голову. Но я уверен, мы победим! Мы как поисковики найдем всех, кто пропал без вести, установим все имена. За победу!" - обратился к присутствующим Синдерович.Всего при строительстве микрорайона в поселке Приморский под Феодосией за два года обнаружены останки 77 советских воинов. Четверо из них идентифицированы. Со всеми родственниками установлена связь. С начала этого года феодосийские поисковики нашли останки 73 красноармейцев, двое уже переданы на родину. 71 боец будет перезахоронен 27 декабря на феодосийском кладбище.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ангел-хранитель Григория Четвертака: путь крымского партизанаВ Крыму обнаружено больше 3,5 тысяч останков бойцов Красной Армии
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феодосия, крым, новости крыма, крым в великой отечественной войне, грузия, поисковые работы, память, общество
Останки героя Великой Отечественной передадут из Крыма в Грузию

Из Крыма в Грузию передадут останки воина-красноармейца

12:24 06.12.2024 (обновлено: 13:42 06.12.2024)
 
© РИА Новости КрымТоржественная церемония передачи останков бойца Красной Армии в Грузию в Феодосии
Торжественная церемония передачи останков бойца Красной Армии в Грузию в Феодосии - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. На родину в Грузию из Феодосии передадут останки бойца Советской армии, обнаруженные в окрестностях города в апреле 2024 года в числе других 77 погибших красноармейцев. Торжественная церемония прошла в пятницу у мемориала "Вечный огонь".
Участие в ней приняли представители городской власти, прокуратуры и Следственного Комитета, юнармейцы, члены поискового отряда "Ак-Монай", чьими усилиями советскому солдату возвращено имя.
Погибший боец - старший сержант 273-го противотанкового батальона 63-й горно-стрелковой дивизии Шалва Васильевич Окропиридзе, 1916 года рождения, уроженец Душетского района Грузинской ССР .
"В апреле 2024 года на месте строительства нового микрорайона в поселке Приморский проводилось предварительное разминирование, и были обнаружены останки, - рассказал РИА Новости Крым командир поискового отряда "Ак-Монай" Кирилл Синдерович. - По медальону и медали "За боевые заслуги" установили личность: дали запрос, получили ответ, нашли родственников".
© РИА Новости Крым

Торжественная церемония передачи останков бойца Красной Армии Шалвы Окропиридзе в Феодосии

Торжественная церемония передачи останков бойца Красной Армии в Грузию в Феодосии
1 из 6

Торжественная церемония передачи останков бойца Красной Армии Шалвы Окропиридзе в Феодосии

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Останки обнаружили в окрестностях города в апреле 2024 года

Торжественная церемония передачи останков бойца Красной Армии в Грузию в Феодосии
2 из 6

Останки обнаружили в окрестностях города в апреле 2024 года

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Личность бойца установили по медальону и медали "За боевые заслуги"

Торжественная церемония передачи останков бойца Красной Армии в Грузию в Феодосии
3 из 6

Личность бойца установили по медальону и медали "За боевые заслуги"

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

По погибшему бойцу провели молебен

Торжественная церемония передачи останков бойца Красной Армии в Грузию в Феодосии
4 из 6

По погибшему бойцу провели молебен

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Останки и личные вещи красноармейца сразу после церемонии повезут на родину в Грузию

Торжественная церемония передачи останков бойца Красной Армии в Грузию в Феодосии
5 из 6

Останки и личные вещи красноармейца сразу после церемонии повезут на родину в Грузию

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

На границе советского воина будут встречать родственники

Торжественная церемония передачи останков бойца Красной Армии в Грузию в Феодосии
6 из 6

На границе советского воина будут встречать родственники

© РИА Новости Крым
1 из 6

Торжественная церемония передачи останков бойца Красной Армии Шалвы Окропиридзе в Феодосии

© РИА Новости Крым
2 из 6

Останки обнаружили в окрестностях города в апреле 2024 года

© РИА Новости Крым
3 из 6

Личность бойца установили по медальону и медали "За боевые заслуги"

© РИА Новости Крым
4 из 6

По погибшему бойцу провели молебен

© РИА Новости Крым
5 из 6

Останки и личные вещи красноармейца сразу после церемонии повезут на родину в Грузию

© РИА Новости Крым
6 из 6

На границе советского воина будут встречать родственники

© РИА Новости Крым
Родственников по прямой линии у погибшего Шалвы Окропиридзе не осталось. Останки передадут его племяннику - Николасу Окропиридзе, чей отец также воевал в годы Великой Отечественной и остался жив. Останки и личные вещи красноармейца, обнаруженные при нем, сразу после церемонии повезут на родину поисковики двух крымских отрядов - феодосийского "Ак-Монай" и красногвардейского "Союз наследников традиций".
"Нашли микроавтобус. Сейчас выезжаем. Доедем до Верхнего Ларса. На границе с Грузией через пограничников передадим останки грузинской стороне. Там советского воина будут встречать родственники, которые захоронят его в родной земле", - сказал Синдерович.
Торжественный митинг провели у "Вечного огня". В почетном карауле - феодосийские кадеты. Среди присутствующих также военнослужащие, представители местного общества ветеранов, неравнодушные жители города. В рамках мероприятия члены поисковых отрядов отмечены благодарственными грамотами и наградами.
"Я очень благодарен ребятам-поисковикам за то, что они помнят героев, находят их, восстанавливают их имена. Бессмертный полк пополнился еще одним героем, имя которого мы будем помнить с огромной благодарностью", - сказал советник главы феодосийского муниципалитета Владимир Загодиренко.
Поминальный молебен по погибшему бойцу провел настоятель храма Преподобного Агапита Печерского, древлехранитель феодосийской епархии, иерей Николай Новошатских. В рамках церемонии присутствующие почтили память героев Великой Отечественной войны минутой молчания, возложили цветы к мемориалу.
"К сожалению, сегодня люди, которые бредят нацизмом, начали поднимать голову. Но я уверен, мы победим! Мы как поисковики найдем всех, кто пропал без вести, установим все имена. За победу!" - обратился к присутствующим Синдерович.
Всего при строительстве микрорайона в поселке Приморский под Феодосией за два года обнаружены останки 77 советских воинов. Четверо из них идентифицированы. Со всеми родственниками установлена связь. С начала этого года феодосийские поисковики нашли останки 73 красноармейцев, двое уже переданы на родину. 71 боец будет перезахоронен 27 декабря на феодосийском кладбище.
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