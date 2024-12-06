https://crimea.ria.ru/20241206/ostanki-geroya-velikoy-otechestvennoy-peredadut-iz-kryma-v-gruziyu-1142431491.html

Останки героя Великой Отечественной передадут из Крыма в Грузию

Останки героя Великой Отечественной передадут из Крыма в Грузию - РИА Новости Крым, 06.12.2024

Останки героя Великой Отечественной передадут из Крыма в Грузию

На родину в Грузию из Феодосии передадут останки бойца Советской армии, обнаруженные в окрестностях города в апреле 2024 года в числе других 77 погибших... РИА Новости Крым, 06.12.2024

2024-12-06T12:24

2024-12-06T12:24

2024-12-06T13:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. На родину в Грузию из Феодосии передадут останки бойца Советской армии, обнаруженные в окрестностях города в апреле 2024 года в числе других 77 погибших красноармейцев. Торжественная церемония прошла в пятницу у мемориала "Вечный огонь". Участие в ней приняли представители городской власти, прокуратуры и Следственного Комитета, юнармейцы, члены поискового отряда "Ак-Монай", чьими усилиями советскому солдату возвращено имя."В апреле 2024 года на месте строительства нового микрорайона в поселке Приморский проводилось предварительное разминирование, и были обнаружены останки, - рассказал РИА Новости Крым командир поискового отряда "Ак-Монай" Кирилл Синдерович. - По медальону и медали "За боевые заслуги" установили личность: дали запрос, получили ответ, нашли родственников".Родственников по прямой линии у погибшего Шалвы Окропиридзе не осталось. Останки передадут его племяннику - Николасу Окропиридзе, чей отец также воевал в годы Великой Отечественной и остался жив. Останки и личные вещи красноармейца, обнаруженные при нем, сразу после церемонии повезут на родину поисковики двух крымских отрядов - феодосийского "Ак-Монай" и красногвардейского "Союз наследников традиций".Торжественный митинг провели у "Вечного огня". В почетном карауле - феодосийские кадеты. Среди присутствующих также военнослужащие, представители местного общества ветеранов, неравнодушные жители города. В рамках мероприятия члены поисковых отрядов отмечены благодарственными грамотами и наградами."Я очень благодарен ребятам-поисковикам за то, что они помнят героев, находят их, восстанавливают их имена. Бессмертный полк пополнился еще одним героем, имя которого мы будем помнить с огромной благодарностью", - сказал советник главы феодосийского муниципалитета Владимир Загодиренко.Поминальный молебен по погибшему бойцу провел настоятель храма Преподобного Агапита Печерского, древлехранитель феодосийской епархии, иерей Николай Новошатских. В рамках церемонии присутствующие почтили память героев Великой Отечественной войны минутой молчания, возложили цветы к мемориалу."К сожалению, сегодня люди, которые бредят нацизмом, начали поднимать голову. Но я уверен, мы победим! Мы как поисковики найдем всех, кто пропал без вести, установим все имена. За победу!" - обратился к присутствующим Синдерович.Всего при строительстве микрорайона в поселке Приморский под Феодосией за два года обнаружены останки 77 советских воинов. Четверо из них идентифицированы. Со всеми родственниками установлена связь. С начала этого года феодосийские поисковики нашли останки 73 красноармейцев, двое уже переданы на родину. 71 боец будет перезахоронен 27 декабря на феодосийском кладбище.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ангел-хранитель Григория Четвертака: путь крымского партизанаВ Крыму обнаружено больше 3,5 тысяч останков бойцов Красной Армии

https://crimea.ria.ru/20230223/poteryannaya-medal-za-boevye-zaslugi-iz-kryma-nachala-svoy-put-v-armeniyu-1127151772.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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