Рейтинг@Mail.ru
СВО должна завершиться уничтожением киевского режима – Медведев - РИА Новости Крым, 29.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250429/svo-dolzhna-zavershitsya-unichtozheniem-kievskogo-rezhima--medvedev-1146065749.html
СВО должна завершиться уничтожением киевского режима – Медведев
СВО должна завершиться уничтожением киевского режима – Медведев - РИА Новости Крым, 29.04.2025
СВО должна завершиться уничтожением киевского режима – Медведев
Специальная военная операция должна закончиться победой Вооруженных сил РФ и уничтожением киевского режима, но не украинского государства. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 29.04.2025
2025-04-29T12:39
2025-04-29T12:39
мнения
дмитрий медведев
россия
украина
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110669/53/1106695351_0:1:601:339_1920x0_80_0_0_176eebb70c5779db0606cda52100724a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Специальная военная операция должна закончиться победой Вооруженных сил РФ и уничтожением киевского режима, но не украинского государства. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, выступая с лекцией на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые".Медведев отметил, что заявления представителей киевского режима далеко не всегда отображают мнение украинского народа."Киевский режим должен быть низложен. Потому что в противном случае конфликт этот продолжится долгие годы", – убежден политик.Он подчеркнул, что после завершения боевых действий на Украине и создания условий для долгосрочного мира необходимо создать и международный трибунал, своего рода "Нюрнберг 2.0", в котором будет дана правовая оценка действиям представителей киевского режима, его спонсоров, идеологов и заказчиков.В то же время участь Украины как государства, по мнению зампреда Совбеза России, в значительной мере предрешена.Если Украина сохранится как государство, Россия как минимум заинтересована и будет настаивать на том, чтобы оттуда не исходила угроза для РФ, добавил Медведев. Он уточнил, что речь об участии в НАТО и других недружественных для России блоках.Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110669/53/1106695351_0:0:453:340_1920x0_80_0_0_a2a0b4780ae0259877b536d61147b802.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мнения, дмитрий медведев, россия, украина, новости
СВО должна завершиться уничтожением киевского режима – Медведев

СВО должна закончиться победой России и уничтожением режима в Киеве – Медведев

12:39 29.04.2025
 
© © Fotolia/ aviavladФлаг Украины. Архивное фото
Флаг Украины. Архивное фото
© © Fotolia/ aviavlad
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Специальная военная операция должна закончиться победой Вооруженных сил РФ и уничтожением киевского режима, но не украинского государства. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, выступая с лекцией на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые".

"Надо завершить победой специальную военную операцию на Украине и надо уничтожить киевский неонацистский режим. Но именно режим, а не государство, чья судьба – это вопрос будущего", – сказал он.

Медведев отметил, что заявления представителей киевского режима далеко не всегда отображают мнение украинского народа.
"Киевский режим должен быть низложен. Потому что в противном случае конфликт этот продолжится долгие годы", – убежден политик.
Он подчеркнул, что после завершения боевых действий на Украине и создания условий для долгосрочного мира необходимо создать и международный трибунал, своего рода "Нюрнберг 2.0", в котором будет дана правовая оценка действиям представителей киевского режима, его спонсоров, идеологов и заказчиков.
В то же время участь Украины как государства, по мнению зампреда Совбеза России, в значительной мере предрешена.

"Непонятно, как долго будут функционировать ее (Украины – ред.) остатки, кому они будут нужны в прагматичном западном мире – без энергоресурсов и промышленности, без перспектив и потенциала. И конечно, не может быть и речи, … чтобы остатки этой умирающей, распадающейся державы когда-либо, даже спустя самое долгое время, если она будет существовать, могли вступить в НАТО", – пояснил он.

Если Украина сохранится как государство, Россия как минимум заинтересована и будет настаивать на том, чтобы оттуда не исходила угроза для РФ, добавил Медведев. Он уточнил, что речь об участии в НАТО и других недружественных для России блоках.
Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
МненияДмитрий МедведевРоссияУкраинаНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:44Рейд в Севастополе открыли
12:40Крымский мост сегодня – новости последнего часа
12:39СВО должна завершиться уничтожением киевского режима – Медведев
12:23Воздушную тревогу в Севастополе отменили
12:20Армия России освободила еще один населенный пункт Харьковской области
12:13Киев не отреагировал на объявленное перемирие в дни Победы - Кремль
12:05Крымский мост закрыт для движения
11:57В Севастополе закрыли рейд из-за воздушной тревоги
11:55Воздушная тревога объявлена в Севастополе
11:5370 на 30 – Кравцов рассказал о новой системе оплаты труда учителей
11:46Ялта откроет курортный сезон 1 мая - что приготовили
11:38В Крым идут морозы
11:29Выездной сервис ВТБ расширился до 90 населенных пунктов Крыма
11:20В Севастополе пенсионерка сбросила с балкона $25 тысяч лжесотруднику ФСБ
11:11ЧП с лифтом произошло в многоэтажке Севастополя
10:50ВСУ обстреляли школьный автобус в Запорожской области - ранен ребенок
10:40Передавал врагу сведения для ударов: крымчанина будут судить за госизмену
10:36В школах и колледжах Керчи пройдут антитеррористические учения
10:23ВСУ атаковали машину в Белгородской области - двое погибли и трое ранены
09:40Севастопольцы-участники КТО в Курской области получат соцгарантии
Лента новостейМолния