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СВО должна завершиться уничтожением киевского режима – Медведев

СВО должна завершиться уничтожением киевского режима – Медведев - РИА Новости Крым, 29.04.2025

СВО должна завершиться уничтожением киевского режима – Медведев

Специальная военная операция должна закончиться победой Вооруженных сил РФ и уничтожением киевского режима, но не украинского государства. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 29.04.2025

2025-04-29T12:39

2025-04-29T12:39

2025-04-29T12:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Специальная военная операция должна закончиться победой Вооруженных сил РФ и уничтожением киевского режима, но не украинского государства. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, выступая с лекцией на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые".Медведев отметил, что заявления представителей киевского режима далеко не всегда отображают мнение украинского народа."Киевский режим должен быть низложен. Потому что в противном случае конфликт этот продолжится долгие годы", – убежден политик.Он подчеркнул, что после завершения боевых действий на Украине и создания условий для долгосрочного мира необходимо создать и международный трибунал, своего рода "Нюрнберг 2.0", в котором будет дана правовая оценка действиям представителей киевского режима, его спонсоров, идеологов и заказчиков.В то же время участь Украины как государства, по мнению зампреда Совбеза России, в значительной мере предрешена.Если Украина сохранится как государство, Россия как минимум заинтересована и будет настаивать на том, чтобы оттуда не исходила угроза для РФ, добавил Медведев. Он уточнил, что речь об участии в НАТО и других недружественных для России блоках.Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, дмитрий медведев, россия, украина, новости