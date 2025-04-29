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СВО должна завершиться уничтожением киевского режима – Медведев
СВО должна завершиться уничтожением киевского режима – Медведев - РИА Новости Крым, 29.04.2025
СВО должна завершиться уничтожением киевского режима – Медведев
Специальная военная операция должна закончиться победой Вооруженных сил РФ и уничтожением киевского режима, но не украинского государства. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 29.04.2025
2025-04-29T12:39
2025-04-29T12:39
2025-04-29T12:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Специальная военная операция должна закончиться победой Вооруженных сил РФ и уничтожением киевского режима, но не украинского государства. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, выступая с лекцией на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые".Медведев отметил, что заявления представителей киевского режима далеко не всегда отображают мнение украинского народа."Киевский режим должен быть низложен. Потому что в противном случае конфликт этот продолжится долгие годы", – убежден политик.Он подчеркнул, что после завершения боевых действий на Украине и создания условий для долгосрочного мира необходимо создать и международный трибунал, своего рода "Нюрнберг 2.0", в котором будет дана правовая оценка действиям представителей киевского режима, его спонсоров, идеологов и заказчиков.В то же время участь Украины как государства, по мнению зампреда Совбеза России, в значительной мере предрешена.Если Украина сохранится как государство, Россия как минимум заинтересована и будет настаивать на том, чтобы оттуда не исходила угроза для РФ, добавил Медведев. Он уточнил, что речь об участии в НАТО и других недружественных для России блоках.Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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мнения, дмитрий медведев, россия, украина, новости
СВО должна завершиться уничтожением киевского режима – Медведев
СВО должна закончиться победой России и уничтожением режима в Киеве – Медведев
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Специальная военная операция должна закончиться победой Вооруженных сил РФ и уничтожением киевского режима, но не украинского государства. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, выступая с лекцией на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые".
"Надо завершить победой специальную военную операцию на Украине и надо уничтожить киевский неонацистский режим. Но именно режим, а не государство, чья судьба – это вопрос будущего", – сказал он.
Медведев отметил, что заявления представителей киевского режима далеко не всегда отображают мнение украинского народа.
"Киевский режим должен быть низложен. Потому что в противном случае конфликт этот продолжится долгие годы", – убежден политик.
Он подчеркнул, что после завершения боевых действий на Украине и создания условий для долгосрочного мира необходимо создать и международный трибунал, своего рода "Нюрнберг 2.0", в котором будет дана правовая оценка действиям представителей киевского режима, его спонсоров, идеологов и заказчиков.
В то же время участь Украины как государства, по мнению зампреда Совбеза России, в значительной мере предрешена.
"Непонятно, как долго будут функционировать ее (Украины – ред.) остатки, кому они будут нужны в прагматичном западном мире – без энергоресурсов и промышленности, без перспектив и потенциала. И конечно, не может быть и речи, … чтобы остатки этой умирающей, распадающейся державы когда-либо, даже спустя самое долгое время, если она будет существовать, могли вступить в НАТО", – пояснил он.
Если Украина сохранится как государство, Россия как минимум заинтересована и будет настаивать на том, чтобы оттуда не исходила угроза для РФ, добавил Медведев. Он уточнил, что речь об участии в НАТО и других недружественных для России блоках.
Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе.
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