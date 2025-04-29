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Нашли останки в огороде - крымчанина подозревают в убийстве знакомого

Нашли останки в огороде - крымчанина подозревают в убийстве знакомого - РИА Новости Крым, 29.04.2025

Нашли останки в огороде - крымчанина подозревают в убийстве знакомого

В селе Урожайное Симферопольского района Крыма обнаружили человеческие останки. В совершении убийства подозревается местный житель крымской столицы. Об этом... РИА Новости Крым, 29.04.2025

2025-04-29T14:59

2025-04-29T14:59

2025-04-29T14:59

убийство

симферопольский район

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр - РИА Новости Крым. В селе Урожайное Симферопольского района Крыма обнаружили человеческие останки. В совершении убийства подозревается местный житель крымской столицы. Об этом сообщили в крымском главке СК России.28 марта текущего года в селе Урожайное переехавший в дачный дом мужчина обнаружил человеческие останки во время прополки огорода. Прибывшие на место следователи-криминалисты достали из земли скелетированный труп с признаками насильственной смерти. Сотрудниками СК совместно с сотрудниками уголовного розыска крымского МВД по подозрению в совершении убийства задержан 62-летний местный житель. По версии следствия, в марте 2022 года между знакомыми во время распития спиртного произошел конфликт, в ходе которого крымчанин избил потерпевшего, тот умер на месте. Злоумышленник закопал тело на территории участка. Накануне его задержали, он уже дал признательные показания. Фигурант в настоящее время находится под стражей. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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