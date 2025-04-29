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Нашли останки в огороде - крымчанина подозревают в убийстве знакомого
Нашли останки в огороде - крымчанина подозревают в убийстве знакомого - РИА Новости Крым, 29.04.2025
Нашли останки в огороде - крымчанина подозревают в убийстве знакомого
В селе Урожайное Симферопольского района Крыма обнаружили человеческие останки. В совершении убийства подозревается местный житель крымской столицы. Об этом... РИА Новости Крым, 29.04.2025
2025-04-29T14:59
2025-04-29T14:59
2025-04-29T14:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр - РИА Новости Крым. В селе Урожайное Симферопольского района Крыма обнаружили человеческие останки. В совершении убийства подозревается местный житель крымской столицы. Об этом сообщили в крымском главке СК России.28 марта текущего года в селе Урожайное переехавший в дачный дом мужчина обнаружил человеческие останки во время прополки огорода. Прибывшие на место следователи-криминалисты достали из земли скелетированный труп с признаками насильственной смерти. Сотрудниками СК совместно с сотрудниками уголовного розыска крымского МВД по подозрению в совершении убийства задержан 62-летний местный житель. По версии следствия, в марте 2022 года между знакомыми во время распития спиртного произошел конфликт, в ходе которого крымчанин избил потерпевшего, тот умер на месте. Злоумышленник закопал тело на территории участка. Накануне его задержали, он уже дал признательные показания. Фигурант в настоящее время находится под стражей. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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Нашли останки в огороде - крымчанина подозревают в убийстве знакомого
В Крыму задержали подозреваемого в убийстве знакомого в 2022 году
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр - РИА Новости Крым. В селе Урожайное Симферопольского района Крыма обнаружили человеческие останки. В совершении убийства подозревается местный житель крымской столицы. Об этом сообщили в крымском главке СК России.
28 марта текущего года в селе Урожайное переехавший в дачный дом мужчина обнаружил человеческие останки во время прополки огорода. Прибывшие на место следователи-криминалисты достали из земли скелетированный труп с признаками насильственной смерти.
Сотрудниками СК совместно с сотрудниками уголовного розыска крымского МВД по подозрению в совершении убийства задержан 62-летний местный житель.
По версии следствия, в марте 2022 года между знакомыми во время распития спиртного произошел конфликт, в ходе которого крымчанин избил потерпевшего, тот умер на месте.
"Выйдя во двор, подозреваемый нанес оппоненту несколько ударов кулаком по голове, в результате чего 50-летний знакомый мужчины упал на землю. Оставив побитого на улице, подозреваемый вернулся в дом, а спустя некоторое время обнаружил товарища без признаков жизни", - дополнили в республиканском МВД.
Злоумышленник закопал тело на территории участка. Накануне его задержали, он уже дал признательные показания. Фигурант в настоящее время находится под стражей.
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